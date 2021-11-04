設計營商周城區活動｜連繫100+創意及設計伙伴　營造美好社區

適逢香港設計中心即將踏入二十周年，今年的設計營商周城區活動特別以「二十而立：深思・煥然・一新」(20s: Reflect・Refresh・Reset) 為主題，集合超過100個創意及設計伙伴，策動遍及全港的逾200個活動。城區活動作為「設計營商周」(BODW) 的社區延伸，今年的主要活動均於11月27日至12月5日舉行。



由香港設計中心舉辦、香港特別行政區政府「創意香港」為主要贊助機構的「設計營商周城區活動」（城區活動）是一個創意商業及社群的起動計劃，旨在促進創意設計社群、商業及社區機構之間的交流與合作，以商為善為社會帶來正面改變。

以設計創造共享價值

城區活動2021將繼續以三大協作平台為核心，呈獻16個為期一至兩天的「主要伙伴場地創意節」、五個聚焦設計教育的「公眾社區教育項目」，以及逾100 個「衛星活動及優惠」，還有載譽歸來的「城區設賞」，公眾透過參與活動及支持有關的本地小店，有機會贏取豐富禮品。

全新計劃「設計好改變」(Design !n Action)，召集各本地設計及創意人才和企業貢獻工餘時間及專業知識，與本地社區、非牟利及非政府機構和年輕一代攜手以設計和設計思維創造共享價值 (Creating Shared Value) ，為社會帶來積極改變。「設計探索號」和「OpenHouse!HK」，分別為本地中、小學學生和大專院校設計系學生提供設計教育分享和體驗，引領新世代通過了解設計思維和國際永續趨勢，樹立正面的世界觀、工作觀及消費觀，播下改變的種子。

香港設計中心主席嚴志明教授表示：「 我們相信設計能夠促成行為上的正面改變，同時設計師能夠以不同方式影響人們的價值觀與期望，為社會帶來正面的影響。我們期望透過設計營商周城區活動連繫各界創意伙伴和人才，運用他們的資源和專業知識創造共享價值，攜手發揮設計的影響力，為社區注入創新思維並改善人們的生活，讓大眾發掘設計的更多可能性及了解其社會價值，促進香港創意經濟的長遠發展。」

「NFT x 設計：數碼設計對決」：為城區活動2021 掀起序幕

近日NFT（Non-Fungible Tokens，非同質化代幣）熱潮不斷，帶來無限創新與商機。NFT除了於藝術界和商業品牌之間大行其道之外，也能為設計師帶來新市場，推動創意產業發展多元經濟。有見及此，香港設計中心將於2021 年 11 月 10 日假中環街市上演數碼設計對決，探索NFT結合設計帶來的可能性，同時為設計營商周城區活動2021揭開序幕。

一連兩場數碼設計對決均以「一對一」的形式進行，各參賽的本地年青設計師必須於20分鐘限時內，根據大會即場提供的創意主題進行數碼創作，作品將交由專業評審選出優勝者。所有作品將於UCOLLEX的NFT 平台上公開發售。為參賽者打氣的現場觀眾亦有機會免費得到獲勝的NFT作品，踏上NFT收藏家之路，收藏香港設計作品。

深水埗近年逐漸發展成為香港其中一個文創基地，城區活動2021將於11月至12月期間於創意設計重鎮深水埗區舉行五個重點活動，帶出以設計推動本地創意經濟、歷史文化保育及美好社區生活之三大可持續發展理念。五大活動內容如下：

香港設計中心行政總裁黃偉祖博士表示：「深水埗新舊交融，是創意和設計靈感的集中地，而香港設計中心未來也將於該區成立設計及時裝基地。我們誠邀一眾創意伙伴、中小企業、非牟利及非政府機構等參與設計營商周城區活動的協作和交流，集眾人的力量以設計保育傳統舊區文化，並為社區加入永續設計元素，帶動深水埗創意生態可持續發展，塑造更美好和宜居的社區。」

更多精彩活動：11及12月以創意和設計起動全城

除了以上五個於深水埗區舉行的重點活動之外，城區活動2021亦將於11月及12月連結不同創意伙伴帶來更多「主要伙伴場地創意節」、「公眾社區教育項目」和「衛星活動及優惠」，起動全城創意設計氛圍。

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「01空間」為「設計營商周城區活動」2021的策略媒體伙伴，為增加公眾與設計的互動，帶領大家走進社區，由即日起至2021年12月31日，報名參與設計營商周城區活動，將加送 1,888 「01積分」，之後以低至半價換購主題樂園等活動門票，名額有限，送完即止，以延續設計交流的樂趣和創作理念新體驗。👉🏻立即按此免費報名