deTour 2021︱設計源於生活 免費參與三大展區玩轉PMQ

一物謂之何用?大家除了直接評價其「有用」或「冇用」外,其實兩者之間還存在著有如光譜一樣寬闊的思考空間嗎?

由 PMQ 元創方主辦、香港特別行政區政府「創意香港」贊助的香港年度設計節deTour,今年將於 11 月 26 日至 12 月 12 日於中環 PMQ 元創方舉行。



現職設計師與各界專業人士跨界合作 攜手展開「有(冇)用」反思之旅

由香港設計師徐壽懿 (Chris Tsui) 及陳濬人 (Adonian Chan) 創立的叁語設計,連續兩年擔任 deTour 策展團隊。在「有用」與「冇用」之間擴闊思考空間,探討設計創作的可能性。

deTour 2021 以「有(冇)用」出發,打造一個展現設計過程、探討實驗的場所。多位本地和國際設計師、非設計界的專業人士及設計畢業生將會於三大主要展區呈現他們的作品,共十六組設計裝置分佈於 PMQ 元創方不同位置,並配合多場設計講座及工作坊,免費開放予公眾參與。今年,deTour 2021 亦會繼續舉行網上虛擬設計節,透過聲音和影像帶領各地的觀眾親歷其境,發掘更多設計節背後蘊藏的元素。

香港年度設計盛事 deTour 2021 三大展區 十六組作品

deTour 2021 的 三大主要展區分別為:特邀合作 (International Collaboration) 、主題展覽 (Curator’s Choice) 及獲選作品 (Open Call Selected Entries),各展區詳述如下:

主要展區(一):特邀合作



在神話故事中,紅線是牽動姻緣的情物,究竟紅線在世界上是真實存在嗎?今年 deTour 榮幸地邀請到日英混血藝術家 Sputniko! 聯乘香港團隊 NappStudio & Architects 為展覽設計大型委託作品《Red Silk of Fate – The Shrine》。Sputniko! 用科學挑戰神話傳說,利用基因科技使蠶蟲吐出含有催產素的蠶絲,如果世間上有一條神奇的發光紅線,就真的能「有用」地催生愛情嗎? Sputniko! 擅長製作影像作品及多媒體裝置,以作品《Red Silk of Fate – Tamaki’s Crush》為例,她用 J-POP 音樂影片方式來呈現研究及制作過程,效果有趣易明!

主要展區(二):主題展覽



deTour 2021 邀請非設計界的專業人士與設計師合作,將不同界別的專業知識揉合設計當中,創作並出四組主題設計裝置,由他們直接向大眾拋出問題,啟發大家的想像和反思空間。

哲學 X 設計|一間獲星級評價的咖啡店需具備甚麼條件?

各項條件背後其實隱藏了一套龐大的經驗設計,因此李康廷(四哥)與設計師胡卓斌將會重新定義一切咖啡店內的經驗設計元素,創作出一間顛覆想像、非一般運作的咖啡店,從而刺激大家反省現有的生活方式。

聲音 X 設計|想像過你隨口的一句說話或隨意發出的聲音都能轉化成閱耳動人的音樂嗎?

語言學家樓佳博士及樂器設計師吳澤霖將會合作製作出一個有趣的聲音設計裝置,即場紀錄參加者的對話,再轉化成一首樂曲。

字體 X 設計|當你正在閱讀文字時,有沒有特別想過你喜歡甚麼字體?吸引你閱讀的原因又是甚麼呢?

心理學家張星恒博士、文字設計師譚智恒與平面設計師麥綮桁,將會由視覺科學的角度出發,藉著分析文字設計,並透過日常觀察、實驗和研究,以科學理據來剖析字體如何影響個人喜好和資訊的接收,帶來一場充滿玩味的互動展覽。

運動 X 設計|空外攀石還是室內抱石?

港隊攀石運動員歐智鋒和永續產品設計師陳少華將融入自身經驗,設計出一個全新運動體驗裝置,讓參加者與朋友即場親身挑戰,測試「同行」與「鼓勵」對自我表現的「有用」與「冇用」之處。

主要展區(三):獲選作品



今年deTour 的公開徵集部分除了繼續設有專業設計組外,更增設了設計畢業學生組,反應相當熱烈,共收集到超過 120 份創意計劃書,並邀請到五位設計業界領袖作為今年的專業評審,包括 PMQ 元創方總幹事陶威廉先生、PMQ 元創方海外創作及項目顧問黃馨女士、香港設計中心行政總裁黃偉祖博士、微波國際新媒體藝術節的項目總監及 SIBYLS 創辦人鄺佳玲女士、COLOURLIVING 行政總裁劉思蔚女士為 deTour 2021 選出共十一組參展單位,分別為三組設計畢業學生團隊及八組專業設計團隊,他們選出的設計作品圍繞著主題「有(冇)用」,涉及的主題概念非常多樣化,當中包括生活環境、科技、人際關係及空間設計等等。

按圖即看更多工作坊介紹:

【展覽詳情】

名稱:deTour 2021

地點:中環鴨巴甸街35號 PMQ 元創方

日期:2021 年 11 月 26 日 至 12 月 12 日

時間:11:00-20:00