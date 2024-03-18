十年前，亦即是2014年3月18日晚上，台北立法院外的年輕示威者翻過圍牆，衝破議場大門防線，並成功守住各個門口，宣布佔領立法院。當時，這場示威還未有太陽花為記，也沒有人想到這樣一佔，就是24天。



雖說張慶忠是個導火線，但這就跟薩拉熱窩的普林西普差不多。即使他沒有一時鹵莽，事件還是早晚發生。那時社會上，尤其是年輕人和學界之中，反服貿跟反黑箱、反大陸已經等同起來，剛性的對立情緒、氣氛一直在累積。

生於九零年前後的年輕人作為太陽花學運的主力，自然地被拿來跟野百合運動作為一次歷史進程的對比。林飛帆、賴品妤、黃郁芬等學生領袖後來都加入了民進黨，實踐政治抱負。不管那時有沒有佔領立法院，國民黨政府都注定在兩年後的大選失利。意料之外的只是，民進黨憑着一張反中牌竟能連贏三屆，即使蔡英文八年滿了，沒有個人魅力的賴清德仍能接棒。

若說太花陽學運是台灣一代青年的政治啟蒙，問題就是一代人有多少。比起太陽花，現在的年輕人更愛做小草。民進黨吸引三十出頭的年輕人，但柯文哲吸引的是二十出頭的再下一代，天天在看TikTok的一代。年輕人不是天然獨嗎？但他們支持的柯文哲卻說當太陽花是反黑箱而非反服貿，並主張要與大陸重啟服貿談判。太陽花學運所為何事，十年後弄清楚沒有？

學運、社運之所以是一場運動，必然有着一定的熱情，甚至是亢奮。沒有這股熱情支撐，純粹冷靜的意見不能夠發展成一場運動。這亦是為什麼每一場社會運動的成因、社會騷亂的訴求是什麼，不可能簡單論斷，而必須在事後謹慎分析，深入聆聽。比起理性，感性從來都更難明白和弄清。

太陽花學運之後不到半年，香港亦爆發了長達三個月的佔領運動。或許它受着台灣的影響，但肯定更重要的是香港社會的內在因素。《香港01》亦是在佔領運動後成立，希望以改變來告別撕裂，主張消弭社會的深層次矛盾。如果佔領運動只是因為「八三一」，後來就不會因為《逃犯條例》而引發另一場、更嚴峻的動盪。這次我們亦發生過佔領立法會事件，但在執法和判刑之外，對於那股情緒底下的成因又有否深刻認識？太陽花十年過去，同時也意味反修例已快將是五年前的事。

由亂入治是一個過程，但要由治及興卻是另一種考驗。現在許多人都懂得說「深層次矛盾」。就連太平洋彼岸，我們都知道特朗普有機會捲土重來，正因為美國社會的深層次矛盾未解。這涉及美國的社會結構、經濟分配、產業空心化等種種問題，自由派再看不起保守派也好，也無法改變特朗普即使四年在野，至今仍能夠擄獲人心的事實。

不管是拜登抑或特朗普當選，美國未來四年相信依然躁動不安。台灣小草成為主流，藍綠分掌行政立法，矛盾恐怕有增無減。香港有阻嚇性判刑，23條立法亦在即，但如果利益固化藩籬不變，生活沒有變得更好，誰又能保證我們未來的日子不會只是換了另一種方式繼續折騰？