〈廢物收費「先行先試」計劃報告〉閱後報告

1、雷聲大、雨點小

這份〈「先行先試」計劃報告〉共17頁，包括正文6頁，附件10頁（部門名稱及日期自佔1頁）。17頁看似有一定份量，但讀下去卻發現內容不多。例如正文第12段「綜合各持份者的主要意見」，跟第16至18段「整體觀察」內容甚似，差不多只是換個形式、換個寫法。

不知道這樣的報告當局要花多少天完成。就當是本周初寫好，距離4月1日「先行先試」計劃展開也只是七個星期。報告說「在為期約兩個月的試行期間」，不能算錯，但也略嫌勉強。只在14個試點處所試行了七個星期，能有多少經驗總結？

2、半杯水，空或滿？

推行了不到兩個月，當局就談「『先行先試』計劃的結果」，有多認真可想而知。而結果是什麼？在指定袋使用率方面，院舍、食肆和政府大樓等一般都全部合規，商場的使用率大致約七成，公營房屋及私人住宅「只有」約兩成至五成多不等，「三無」大廈「只有」約兩成。

數字是客觀的，用字卻不一定。兩成、五成人取用指定袋是「只有」抑或「仍有」？考慮到政策不是強制執行，指定袋純粹自願取用，加上社會上絕大多數人不用理會，只得極小撮被選中的處所要參加，再加上只試行了幾個星期，兩個月時間還不到，甚至盛傳連政府也打算擱置計劃，無心積極推行，筆者看來這杯水是半滿而非半空。這樣也有兩成、五成人取用指定袋，只要全港落實一年半載，數字豈不更高？

3、有政策，沒感覺

讀這份報告，很難不感受到矛盾。一方面，當局在第2、第3段大書推動回收的工作，包括廚餘收集點由2022年中約170個大幅增加至現時超過1100個，全港八成（171 個）公共屋邨已安裝合共605個智能廚餘回收桶，「綠在區區」公共收集點由2022年7月約160個增至現時約220個，回收便利點服務覆蓋約120萬公共屋邨人口。

但另一方面，參與試行的住戶認為「應先增加或加強回收配套（特別是廚餘回收桶）」，商場商戶認為「應先增加或加強教育及回收配套設施（特別是廚餘回收桶）」。為什麼政府自詡加強了回收，社會卻沒有感覺？

再者，住戶「不理解立法原意是要推動減廢回收」，甚至有居民誤以為「先試先行」需要付費買指定袋，所以沒有取用指定袋。這樣巨大的落差，報告為什麼沒有說明是誰的責任？

4、錢錢錢錢、錢錢錢錢

第12段綜合了四種持份者的主要意見，當中除了清潔／前線員工之外，其他所有人都提到「錢」。住戶認為「指定袋收費過高，增加市民經濟壓力」，商場商戶「認為在經濟環境差的情況下實行垃圾收費是勞民傷」，處所負責人／物管公司／清潔承辦商表示「指定袋收費過高⋯⋯於現時較差的經濟環境下，增加財政壓力」。

「錢」當然是大問題，但絕非不能解決，關鍵在於扭轉現在徵費所造成的懲罰觀感，還原鼓勵減廢、推動回收的良好性質。立法會議員張欣宇早就建議政府，制定一個合理的家庭基本自用「免徵額」，即每個居民家庭每月可免費領取一定數量指定垃圾袋，保障絕大部分市民不增加額外日常開支，將「用者自付」的主要對象聚焦在少數超量使用的家庭。

5、清潔／前線員工

毫無疑問，清潔工的處境、工作量必須得到重視。大部分參與試行計劃的清潔／前線員工表示實行垃圾收費有難度，工作量及時間增加、工作變得複雜和改變工作流程帶來不便，同時需要很長時間了解和適應，甚至有幾位表示垃圾收費實施後不會再從事清潔行業。

但為什麼政府合署36名清潔員工全均表示實行垃圾收費沒有難度，不認為工作變得複雜、不便或有額外工作量，並會在推行垃圾收費後繼續從事清潔行業？從動機推算，當然可能跟他們在政府合署工作、說話比較謹慎有關。

但不能忽略的是，政府大樓領取和使用指定袋均達到100%，管理公司亦表示沒有特別意見。一個合理的推斷是，只要丟垃圾的人配合得好，收垃圾的工作就不會困難。所以說到底，還是政府有沒有清晰指引，同時加強宣傳教育市民減廢及正確回收。

又，即使不做垃圾收費，平常也不是有人將垃圾亂七八糟地丟到公共收集處？政府何時鼓勵過大眾正視問題，減輕清潔員工的辛酸？

6、沒有說的是⋯⋯

讀報告不只讀它說了什麼，也要看它沒有說什麼。對於每個清潔員工，包括住宅、院舍、商場和政府合署的清潔工，當局都問及他們在垃圾收費實施後會不會繼續從事清潔行業。但既然政策會影響日常工作流程，令工作量及時間增加，為什麼不問他們政府、住戶或商戶多做什麼，會令他們支持垃圾收費？

「先試先行」計劃不只是為了辨認垃圾收費實施時可能遇上的問題，更是為了提早解決問題，「務實地為垃圾收費作出部署」。但整份報告就只是強調不同持份者的負面意見，卻沒有探討解決方法，難免令人疑惑當局有多少決心推展政策。

回看當初，環境及生態局局長謝展寰將垃圾收費提出「先試先行」，明言是為了把握時間向社會各界更具體地解說垃圾收費，以及作宣傳教育和實地展示。現在當局宣傳和展示的卻是困難、批評、憂慮、不可能、不可能和不可能，幾乎令人想拋下一句「無心就不要做了」——不過恰恰相反，當局更須「扚起心肝」，積極解決問題。說好香港故事，不是應該包括說好香港環保故事嗎？