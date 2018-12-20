四名港人菲律賓囚終身　林鄭政府不能被動應對

四名香港人於菲律賓涉嫌藏毒，日前判囚終身。香港政府若然置身事外，勢必辜負社會期望；但介入案件，又有干預菲律賓司法之嫌。這個兩難局面，林鄭政府該如何拆解？

四名港人於菲律賓捲入一宗海上製毒案，上周五（14日）被當地法庭裁定藏毒罪成，被判終身監禁，正準備申請上訴。（資料圖片／路透社）

陳國棟、郭錦華、盧榮輝、梁樹福四名香港人前年到菲律賓開船工作，卻被警方搜出500克冰毒。延宕兩年多，案件上周五（12月14日）在一所地區法院審結，四人藏毒罪成，判囚終身。家屬帶淚提出上訴，立法會議員涂謹申為他們發起眾籌。

涉及外國公民的案件往往極為敏感，這宗亦不例外，最少影響菲律賓與香港關係。面對香港社會的輿論壓力，特首林鄭月娥強調，不能干預菲律賓司法程序；菲律賓總統府周四（12月20日）指出，他們處理案件須一視同仁，不會優待香港人。

香港政府被動應對

目前香港政府主要能做的，是聯絡外交部駐港特派員公署，並致函菲律賓駐香港總領事館，協助保障四人的權益，包括提供法律援助、翻譯和醫療服務，保障家屬的探監權等。萬一上訴失敗，香港政府可以提出引渡，讓四人回港服刑。

然而，以上做法相當被動，林鄭政府宜考慮主動應對。

四名香港人在菲律賓被裁定藏毒及判囚終身，家屬形容判決恐怖，望特首林鄭月娥關注事件。（涂謹申提供）

應追問拘捕過程真相

第一，司法獨立不容干預，但檢控程序卻可以追問。過去兩年，菲律賓政府雷厲風行禁毒，前線執法人員更曾涉嫌行私刑。在政治壓力下，四名香港人會否無辜受屈？毒品從何以來、證據是否確鑿等問題，至今仍有疑點，最少香港社會的疑慮未息。林鄭政府可主動向菲律賓警方了解拘捕詳情，提出坊間的合理疑問，力求真相。若然解釋欠說服力，更要追問到底。

再者，菲律賓的司法系統存問題，包括聯合國人權事務委員會曾經指出，當地司法人手不足，令案件堆積多時。四名港人尚未罪成之前，已經在當地被扣留兩年多，實值得香港政府更加積極、透過不同渠道保障他們的權益。例如涂謹申曾表示，裁決前要求與林鄭月娥會晤不果，政府能否及早跟進，並向菲律賓方面查詢進度？這都值得檢討。

必要時可考慮發旅遊警示

萬一，菲律賓的司法系統未如理想，有機會令香港人面對冤獄的話，香港政府更應主動出手。毋庸置疑，基於國家主權原則，司法不公和冤案並非外國政府介入的理由，但最少香港政府可以發出旅遊警示，提醒市民前往當地旅遊或做生意的風險。在馬尼拉人質事件後，特區政府亦曾對菲律賓發出黑色旅遊警示，不鼓勵市民踏足。

這一點，考驗香港政府處理對外事務的能力。外交不屬自治範圍，但不代表政府不需要處理對外事務的能力。但凡關係香港人在外安全或兩地經貿環境的，政府有必要全面分析，未雨綢繆。事實上，菲律賓的掃毒行動早在2016年，即總統杜特爾特上台後開始。當地傳媒和國際組織已多次指出，禁毒行動有寧枉莫縱之嫌。這兩年多來，香港政府曾否研究，行動對香港人的影響？

應全面掌握涉外關係

檢討今回菲律賓風波的應對，不只因為四名香港人判囚，更關乎所有涉外關係的處理。一般而言，香港的涉外關係主要透過經貿辦處理。例如在2016年，政府增設駐雅加達經貿辦，主管與印尼及其他東盟國家的經貿關係，當中包括菲律賓。首任主任杜彭慧儀原為行政署副署長，並已於今個月卸任，由原駐華盛頓經貿辦處長羅建偉接替。

對於外國經濟環境及一帶一路投資機遇，相信經貿辦能掌握得好。然而，外國的政治及社會狀況同樣會影響香港人的權益，他們又有否留意？香港政府須加強掌握外國形勢甚至地緣政治，適當時及早提醒市民，不能在事後才嘆左右為難、愛莫能助。