擬增小學主任位、校長加薪　未解業界結構問題

早前有消息指，教育局有意落實中小學教師學位化，取消幾近徒具其名的「文憑教師」職級；繼此之後，前天（12月19日）教育局局長楊潤雄又確認，當局正研究該否提升小學校長與副校長的薪酬，並增加主任職位數目。姑勿論最終調整幅度若何，這都是值得肯定的方向，蓋能提升士氣；然而，加薪固是美事，但要從根本處改善教育界的惡劣境況，還須增加人手。

小學教師人工不俗，卻非人人做得來。（資料圖片）

誠如「01觀點」所言，現時絕大多數教師均具大學學歷，「文憑教師」（CM）已是歷史遺物，在今日的實際環境中，只會造就同工不同酬，故絕對應該取消這個職系，將之一律變成學位教師。不過，在現行設計下，小學通常會讓薪金較CM高、屬學位教師系統的「助理小學學位教師」（APSM）負責行政及科目統籌工作，因此，一旦取消了文憑教師職系，應該增加屬中層主任職級的「小學學位教師」（PSM）數目，否則便會有新一輪的同工不同酬境況（即有些APSM須兼掌行政管理，有些則不用）。

教師薪級表。（教協網頁）

大概有鑑於此，教育局局長楊潤雄確認專責小組已向政府提交中期報告，探討增加中層主任職位的可行性；有傳媒報道指，以24班的小學為例，中層職位（包括副校長）會由現時的8人增至12人。若消息為真，當是務實的做法，值得肯定。不過，相較於中學，這個比例仍屬偏低。現時幾乎所有小學均已是全日制，教師工作與中學大同小異，故長遠而言，中層職位的比例應當繼續增加。

教師編制。（教協建議書；立法會文件）

話說回來，如果當局的新舉措是為了改善教育界的工作環境與氣氛，要做的是否僅止於此？眾所周知，中小學教師的工作量極高，每周工作逾60小時份屬等閒，結果要麼拖跨教師身體與精神，要麼教師「將貨就價」，降低教學質素，兩種情況皆不理想。

雖然自2017/18學年起，中小學的「班師比」已劃一增加0.1，但數字仍然偏低。現時小學班師比為1︰1.6，不熟教育界的讀者還會疑惑，應當如何看待這個數字？假如一間學校的班師比為1︰1，那麼該校的教師便整天均須待在課室，完全不能在辦工時間改簿、備課、籌劃課外活動、處理行政工作等；班師比是1︰1.6，意即教師有六成多時間需要授課，只有三成多辦工時間（即「空堂」）可以用來做前述工作。如此一來，不難理解教師超時工作的情況為何如此普遍。

當然，提升班師比會增加政府的恆常開支，相信這是政府一直「任由」教師壓力爆煲的原因。然而，香港的教育開支不過佔GDP 4%，低於較發達國家的4.8%，比瑞典的7%更是差距甚遠。能用錢解決得了的問題，是否真的是問題？這是政府推行教育改革時先要想通的問題。

【01觀點】教師不堪壓力選擇輕生 情緒素養教育可否防止悲劇？