完善居家安老　房屋規劃不能缺席

政府預期香港人口將持續高齡化，房委會屋邨人口尤其嚴重，長者住戶佔房委會公屋住戶總數由2010年的16%升至2016年的19%，當中逾十萬住戶均屬長者住戶，如何讓這批長者「老有所養」，對政府而言確是一大挑戰。對長者來說，除入住安老院舍外，居家安老也是選項之一，政府應為此提供適足配套，並徹底改變未來房屋發展的規劃思維。

新計劃顧及家居設計 成效不俗

要讓長者「安享晚年」，當然不能僅限於「有瓦遮頭」。隨着身體機能老化，更需要向其提供全面的日常生活支援服務。就此，一方面，政府應提供適足的資助安老院舍；另一方面，政府應改善、推廣居家安老計劃。

房委會早在1990年便已在屋邨試行「屋邨老人社區服務計劃」（服務計劃），向有需要的長者租戶伸出援手，但在2003年底以服務重疊為由將計劃取消。計劃突然中止，這反映管治者短視，未有認識到人口老化帶來的長遠影響。

及至2012年，房協於轄下20個出租屋邨大舉推行「樂得耆所」居家安老計劃，為長者提供一站式的服務及關懷網絡，以支援他們在住屋、醫療護理及身心社交等需要。「樂得耆所」與上述服務計劃最大不同之處，在於除了一般的復康及保健服務、推廣運動以及健智訓練，亦會特別邀請職業治療師進行家居環境評估，以提升家居安全。

港大受房協委託，就「樂得耆所」計劃進行研究，四年間研究了12條房協出租屋邨、約千名長者，指計劃不但減少長者入住安老院舍意欲、具抑鬱症狀的百分比，跌倒次數亦由約20%減至不足16%；使用急症室的百分比，亦由逾30%減至24%。政府在去年接納了《安老服務計劃方案》中社區服務、院舍照顧維持平衡的目標，既然「樂得耆所」計劃成效顯著，那麼，政府應盡快將之推廣至其他公營房屋。

沙頭角邨亦有參與「樂得耆所」計劃。（李澤彤攝）

推動房屋整合規劃 建設安老社區

隨着將來有更多公共屋邨落成，政府在規劃房屋設計時若有更整全的「居家安老」計劃，發展「公屋2.0」，相信更能收事半功倍之效。舉例來說，新加坡早在1998年便從房屋規劃的思路推行「居家安老」，他們規劃的樂齡公寓以滿足一至兩位老人需要的小戶型為主，但公寓當中會設有提供養老服務的場所，如樂齡服務中心、診療中心、活動中心和心理治療室等；當局也會為老人專門改造設施，例如調低公寓單位開關、門鈴和門窗的高度，而在室內間隔方面也會讓廁所緊靠卧室，並設置長明燈等。

在香港，上述房協「樂得耆所」計劃亦已設置長者康樂中心，每星期有義工協助長者進行健腦訓練。有長者指，有空就會去康樂中心打米蘭牌訓練腦筋，中心也會為長者進行健康評估和每月健康檢查，讓長者可盡量留在家中照顧自己。

香港並非沒有「後來居上」的機會。舉例來說，政府在去年12月已推出10億元的「樂齡及康復創科應用基金」，將資助安老及康復服務單位購置、租借或試用科技產品，以改善服務使用者的生活，減輕護理人員及照顧者的負擔和壓力。如果將有關樂齡科技的應用結合房屋規劃設計，便有機會有所突破。

長者康樂中心亦設有復健腳踏器等設施。

第三條路線 社區彈性安老

除此之外，政府若能完善「居家安老」的房屋規劃社區設計，也有機會在「院舍安老」與「居家安老」之外開拓出第三條路線。舉例來說，在日本就存在一些由民宅改建，屬於社區嵌入式照護的「小規模多機能型居宅介護」，他們主要提供少量床位讓社區有需要的長者彈性暫住，日常則分散在自己家中的照顧模式。

部分服務單位更力求打破機構與社區的「圍牆」，讓路過的居民可以到機構裡跟長者打招呼或是「共餐」，也開放讓小朋友入內與長者玩耍，將機構與社區自然地融為一體。隨着未來有更多公共屋邨建設推出，或者也是時候讓我們一同拉闊居家安老的規劃想像。