美國政府停擺　英國脫歐鬧僵　世界再思民主

美國政府自2018年12月22日起停擺，打破之前的最長紀錄；英國距離脫歐生效兩個月多，國會仍未通過議案。兩個民主國家的例子，在向世界說明什麼？

一概而論美、英面對的政治危機，縱或會失之粗疏，但兩國的確不無共通之處：陷入政治僵局。

先說美國。總統特朗普的立場排外，堅持要在南部接壤墨西哥的邊境築建圍牆，阻止中南美洲移民入境。惟去年11月的國會中期選舉後，民主黨人在眾議院佔過半數議席，掌握政府撥款的生死大權。特朗普和眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）寧讓聯邦政府停擺，均不退讓。

美國總統特朗普1月19日提出結束政府停擺的新方案，遭到眾議院議長佩洛西拒絕，他隨後狠批對方只顧2020年大選。（美聯社）

僵局是常態 妥協是必須

回看歷史，可知政府停擺可謂美國常態。已故大法官斯卡利亞（Antonin Scalia）甚至曾言，政治僵局是設計的一部分。他引述開國元老咸美頓（Alexander Hamilton），指出總統和國會互相制衡權力，就是為免任何一方坐大。過往停擺三數星期後，往往有一方甚至雙方願意談判及妥協，以免無限持續下去，得失民意。而今次停擺之所以歷時最長，正因為總統特朗普和民主黨議員各不相讓。

「妥協是困難的，但治理一個民主國家，卻不可能不妥協。」美國政治學家、賓夕法尼亞大學校長Amy Gutmann在合撰的《妥協的精神》（The Spirit of Compromise）中，開首第一句已道出妥協在政治中是必要的。若然如此，政客為什麼堅拒妥協，甚至賠上政府運作？

「為什麼在民主中，妥協既是必要，但又如此困難？抗拒妥協的原因，往往在民主過程的重要一環：競逐選舉。」套用在當前的美國處境：特朗普要維持他的選民基礎，就必須在移民問題上展示強硬姿態，換取右翼選民繼續支持他；佩洛西若向特朗普妥協，亦會被視為對中期選舉支持者的叛逆。

可見，民主僵局是表徵，政治不妥協和選民對立是成因。而民意之所以分歧甚大，涉及更多因素。其一是制度，1968年以降美國兩黨恆常採用初選機制，而在初選投票的往往是政治活躍、立場偏激的選民，以2016年共和黨初選為例，杰布布殊、卡西奇（John Kasich）等「平凡」參選人都得票甚少，特朗普那樣劍走偏鋒的卻脫穎而出。政治學者Ian Shapiro曾指出，美國整體選民原本沒有那麼兩極，是初選等制度反而令政客走向偏激。原因之二，亦是更重要的，在於互聯網形成同溫層，民眾只挑合乎自己觀點的資料來閱讀。心理機制上，當我們以為其他人的意見與己相同，信念更形鞏固，甚至令偏見加深，社會因而陷入本不必要的對立。若然要令美國的民主「再次強大起來」，這些不利民主政治運作的病因，社會必須反思。

英國奉行西敏制，首相及其內閣主導國會，行政及立法密不可分。（美聯社）

偶然與必然 編織英國政治僵局

美國的三權分立設計，是令行政、立法、司法互相制衡；英國的西敏寺制，則是鼓勵權力競逐。英國下議院的多數黨除了主導國會，黨領導層亦會組成政府內閣，首相原則上總在國會得到足夠支持。然而，執政黨的後排議員（非內閣議員）隨時可以蘊釀逼宮，將表現不滯的首相拉下馬；在野政黨亦能夠發動不信任動議。這兩層的權力爭逐機制，令首相及其內閣必須時刻警醒，並向民意負責。

設計不同，出現的政治僵局亦不同。美國面對的是總統與國會對峙，英國則是政府不夠票的困境。英國離開歐盟的生效日期逐漸逼近，首相文翠珊上周二（1月15日）在下議院提交脫歐議案，卻以230票之差大敗而回，寫下1918年普選國會以來的最大記錄。

英國困局的部分成因屬偶然的，例如發起公投的前首相卡梅倫應未料及公投支持脫歐、文翠珊亦以為提早大選不會流失議席，幾個因素夾擊下令政府在國會的政治實力不足，陷於捱打狀態。但部分成因，亦屬必然性的。但亦有部分因素屬必然的，正如「01觀點」早前指出，(1)在經濟全球化之下，必然要面對主權、政治訴求與經濟融合三者不可兼得的困局；(2)脫歐公投的環境條件及設計俱不足，令公投結果未能起指引作用。

英國首相文翠珊一直未能解決保守黨內部分歧，即使幾經辛苦提出脫歐協議，亦遭多名黨友議員倒戈。（美聯社）

代議士必須克服選舉邏輯

然而，困局形成，不代表英國走上絕路。與美國的情況相似，英國需要的是政治上的妥協。試想像，如果國會內的留歐派、軟脫歐派及硬脫歐派三股勢力能拼棄門戶之見及黨爭，他們並非不可能尋找一個共識，並在國會通過議案。文翠珊兩度提案均鎩羽而歸，正因為下議員各持己見，沒有人願意讓步。或許他們認為一旦讓步將被視為示弱，難以向選民交代。

不論是美國或英國，妥協之難，給全球民主社會都上了寶貴一課。究其原因，在於政客很容易將選舉邏輯，延伸到日常的政治運作之中。例如工黨的國會議員不論支持留歐或脫歐，幾乎清一式在議案表決時投下反對派，盡見政黨之爭。

原本政客當選及進入議會，要做的正是與其他黨派或政見的代議士合作。分歧愈大的議案，他們愈要尋求共識。然而當前社會，除了民意相當分化之外，還充斥那種「即時反應」的政治文化，令議員生怕任何妥協都會被輿論放大及抨擊，被渲染成背叛者、騎牆派等。最終，代議士起不到應有的政治妥協作用，反令社會分歧更深，僵局牢不可破。

自2016年英國公投脫歐、美國選出特朗普後，世界各地都表示要反思民主是否出了問題。來到2019年1月，兩國的政治僵局完全暴露出弊病所在。與其以旁觀者心態看鬧劇，從政者、社會和媒體實應反思民主機制應如何設計，社會需要怎樣的氣氛和環境，甚至民主的本質是什麼。唯有這樣，民主政治之路才能走得更遠。