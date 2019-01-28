【01周報社論】醫生不足人所共知　拒絕改革自食惡果

香港正值流感高峰期，醫護人員工作壓力大增。繼香港護士協會集會抗議後，香港公共醫療醫生協會、前線醫生聯盟和立法會醫學界議員陳沛然也在剛過去的周六（1月26日）聯合舉行「不在沉默中谷爆」申訴大會，抗議人手不足。

無可否認，大批前線醫生在緊急關頭恪盡職守、救病扶傷，社會須予以肯定。不過，香港醫護人員人手不足，每年流感高峰期都一再被拿出來討論，是積患已久的問題。要在短期內增加醫生人手，最立竿見影的方式，莫過於從外地引入醫生。雖然這不一定是最佳方案，但對港人來說，卻無異於久旱逢甘露。可惜部分醫生團體長期以來抗拒改革，以自己利益先行，實在需要為今日惡果承擔很大一部分的責任。

日前醫學界舉行「不在沉默中谷爆」申訴大會，抗議人手不足。（林若勤攝）

當然，這不是說引入外地醫生就可從此安枕無憂。畢竟「打鐵還需自身硬」，徹底提升本地醫療條件，自給自足，才是治本之道。政府應該展現魄力，大幅增加醫療資源投入，要有將香港建設成「醫療城」的決心，包括開拓本地醫科生源、培訓和吸納頂尖教授，以及建設世界一流醫院。倘行有餘力，更可向外地輸出港產醫生，澤被四海；或是發展醫療產業，吸納海外病人來港就醫，才是有為者當所為。

最近社交網站流行「十年挑戰」，如果回顧過去十年醫療界別的狀況，着實是不忍卒睹。根據立法會資料，在2008至2017年十年間，香港註冊醫生人數雖增加了17%至14,290人，但人口對醫生比例僅由每千人1.8名輕微上升至1.9名。若以發達國家為主要成員的經濟合作暨發展組織（OECD）地區作為參照，其醫生對人口比例高達每千人3.4名醫生，意味着香港要在1.4萬名醫生的基礎上額外增聘1.1萬名醫生，才追得上發達經濟體的平均水平。此外，醫院管理局年報顯示，轄下醫院病床數目只由2008年的27,117張增至2018年的28,355張，十年間增幅不足5%。

立法會資料顯示，人口對醫生比例僅由每千人1.8名輕微上升至1.9名，惟仍未達國際標準。（資料圖片）

引入外地醫生 可解燃眉之急

上述數據都見諸於公開資料，醫生更應有切膚之痛。過去多年來，社會各界從多方面獻上良策，期望改善香港醫療狀況，當中包括政府推動的第二個十年醫院發展計劃、溝通公私營醫療體系、引入外地醫生、發展基層醫療，以及推動醫療融資改革等。上述方案各有利弊，不少都涉及整體醫療結構調整，非一朝一夕所能完善。但唯獨引入外地醫生一事，雖不一定是最佳方案，卻能應付當下的現實需要，以解市民「求醫難」的燃眉之急。

不過，過去部分醫生團體為維護自身利益，堅拒引入外地醫生，並提出諸多似是而非的理據百般推搪，令人瞠目結舌。是次申訴大會主辦方之一的陳沛然就曾撰文指，在一國兩制下，不可能再回復「英聯邦醫生」制度，也不能選擇性地只承認某些內地院校的畢業生，堅稱保持嚴謹執業試是最佳做法。

上述問題無關乎內地或是英聯邦，政府大可建立一個高質素院校畢業生的豁免名單，只要名單確實以質素為客觀考量基準，並廣獲社會認可，則不論是英聯邦地區，還是內地醫生，只要擇優而取，其實不難打通制度障礙。

陳沛然曾撰文保持嚴謹執業試是最佳做法。（資料圖片／歐嘉樂攝）

香港醫學會前會長蔡堅曾在報章撰文，指自1996年開始，香港便有針對所有非本地醫生的執照試。這其實亦是混淆視聽。真實情況是雖然本地醫科生和外地醫生的考試深淺程度相若，但本地醫科生可用六年時間循序漸進地完成多項專業試，外地醫生卻需一次過評核，並不合理。

按照醫委會的指引，只有十年經驗，並且為世界知名的醫生，才可申請豁免執業試第一部分的專業知識。這樣的門檻設計實際上極為僵化，已經失去了分辨人才的功能。香港醫生長期接受本地精英教育，作為知識份子的一員，本應以身作則，為社會設想。不過，部分醫生團體為保障自身利益，不惜「醫醫相衛」，使到一些本可改善香港醫療現況的措施至今聚訟不休，議而難行，如今卻反過來上街抗議自己工作壓力太大，令人側目。

早在1997年以前，香港曾容許在英聯邦地區受訓的醫生免試來港執業，這個方式多年來行之有效，也未聞醫生質素下降之說，反而有利本地醫生人數增長。蔡堅曾撰文稱，香港註冊醫生中有近一成是非本地畢業，在世界各地來說算是「合格的比例」。此說一方面迴避了香港醫生總數不足的問題，另一方面也等同拒絕向更佳的實踐地區取法。

本港醫護人手短缺問題持續。（陳焯煇攝）

舉例來說，根據新加坡醫藥理事會2016年報告，當地醫生總數為13,478人，當中5,733人（42.5%）為外地訓練醫生，其中約有4,359名（76%）受聘於公營醫療體系。新加坡之所以能夠透過引入外地醫生，提高當地醫生總數，在於他們會務實地提出解決方案，如新加坡醫委會給予全球約150家醫學院畢業的醫生，包括本港兩所醫學院和多家內地大學醫學院的畢業生，在當地作有條件註冊，在指定的醫院提供服務及接受培訓後，若表現理想可以申請正式註冊執業。

雖然香港也有「有限度註冊」（limited registration）醫生的制度，但有限度註冊醫生並沒有新加坡的「監督期」，目的只為了提供臨時人手。政府去年修例將有限度註冊年期最長由一年延長至三年，但並沒有創造一條階梯，讓他們成為正式註冊醫生。當然，如果香港本身能夠培養足夠的醫生，根本用不着尋求「外援」，引入外地醫生的選項本就是為形勢所迫，不得已而為之。政府本應盡早大幅增加醫療資源，讓香港擁有世界一流的醫療環境，倘行有餘力，更可對外輸出本地的優質醫生，惠及他方。今日落得如斯田地，再來討論引入外來醫生的議題，確實是已經「火燒眉毛」，不得不為；除此之外，部分醫生團體在有關議題上囿於短視觀念和自身利益，作繭自縛，不但損傷社會，也最終損及自己。

政府雖然已在2016年《施政報告》中，宣布預留2,000億元推行十年醫院發展計劃。然而，即使計劃順利完成，政府預計也只能額外增加5,000張病床，較現水平增約18%，新建醫院更只得一所，令人懷疑是否足以應付未來在人口老齡化下的新增需求，更遑論對外輸出港產醫生，發展本地醫療產業。

現時香港兩間醫學院只能夠吸納大約0.5%的尖子。（鄭劍峰攝）

開拓本地生源 才是治本良方

因此，如何增加醫生人手，從而帶動教學及產業的發展，始終是最根本且必須面對的問題。除了在短期內引入外地醫生外，直接在本地開拓醫生生源，更屬治本良方。雖然不少市民擔心讓更多人修讀醫科，會拉低整體醫生質素，但事實上，現時香港兩間醫學院只能夠吸納大約0.5%的尖子生，如果醫學界願意以更開放的心胸，接納香港能有多一至兩間醫學院，即使把收生範圍增至1%，這些學生仍然是尖子中的尖子，但香港的本地醫生供應卻可相應增加一倍。

當然，這些改革勢將觸動本地醫學界利益，以過去某些醫學界團體的短視近利，連全球最頂尖的哈佛、牛津和劍橋等醫學院的畢業生，也以不倫不類的理由將其拒諸門外，若期待他們願意接納擴充本地生源的建議，繼而引入及培訓更多醫學教授，建設更多世界頂尖醫院，恐怕不是一件容易的事。

面對香港如此困局，不得不重提去年曾有740名加拿大魁北克醫生、醫科生發表聯署請願信，反對當地政府的專科醫生加薪方案，原因不是加薪幅度不夠，而是加薪未能解決醫療制度的根本問題。他們寧願政府將資源投放在病人身上，又或是改善護士、文職人員的待遇，以解決醫療體系背後的結構性問題。事實上，這些醫生反對加薪，固然是本乎公義、出於同情，但讓同事更快樂、讓病人得到更好的照顧，又何嘗不是利人利己的舉措呢？在今日回頭反思，加拿大醫生的「義舉」，值得香港的一眾「醫學界精英」學習。

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