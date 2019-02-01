「神砂」價值用途微不足道　毫子是時候壽終正寢?

毫子（俗稱神砂）面臨時代的淘汰，相信已為客觀事實。毫子所具價值微不足道，通用程度亦愈見低下，可謂食之無味，棄之可惜，不少市民既難以使用，亦無意使用，令不少「財富」從此累積家中，無人問津。鑑於上述的現金流失，不少神砂因而消失於貨幣體系，金管局為保持足量的貨幣流通，需要定期重新鑄幣，甚至於近年出動「碎銀回收機」，企圖拯救失落市民家中的神砂。 然而，如此勞民傷財，神砂的社會價值卻依舊低下，市民仍然會將淨餘毫子積存家中，續以重覆現金流失。既然毫子漸失貨幣功能，社會又是否應該適時將其了結呢？

神砂不但價值卑微，甚至廣遭大眾「唾棄」。不難發現，市面不少商戶均拒收毫子，原因大抵因為毫子面值極低，惟處理卻相對繁複，存往銀行更有機會涉及額外手續費；加上，現時《硬幣條例》只規管每宗交易使用毫子量的上限，並沒有規定商戶必須接納毫子，故促成「只許商戶找毫，不許百姓付毫」的情況。當市民有毫無路用，自然會將神砂囤積家中。

公眾不復使用神砂，導致不少毫子不再流通於經濟體系，除了市民財富因而「浪費」，社會亦須為此付上代價，以維持市面有足夠的硬幣流通。例如，政府須耗用公帑定時重新鑄造毫子；據金管局提供的數據，當局於2017年動用公帑重新鑄造1億枚一毫硬幣，惟此舉是否「值得」不無可議之處。

另外，金管局自早年開始展開「硬幣回收計劃」，以流動車方式定期往不同地區供市民「唱錢」，將零碎硬幣免費兌換現金或充值至儲值支付工具（如八達通），藉此希望回收坊間硬幣，從而減低重新鑄幣的成本，惟計劃同樣須使用公帑之餘，其有限規模亦未能方便所有市民兌換硬幣；即或現時有初創企業有意以商業方式協助回收，市民卻須付上高昂的手續費。

兩台收銀車已循環十八區二十二次。(資料圖片)

市民在日常交易中積累大量毫子，其財富不但因而被鎖死於神砂之中，更須大費周章、甚至付出額外代價，才能重新釋放箇中價值，本屬無奈之事；更教人費解的是，社會須多用資源確保毫子的流通量，神砂功用低下卻依舊不變，重鑄及回收的毫子同樣須面臨流失於貨幣體系的命運。既然如此，社會應否淘汰毫子，從而根治上述種種問題？

隨經濟發展及通貨膨脹，部分貨幣因面值過低而被社會淘汰乃是常見之事；不少地方也曾廢除其最低面值的貨幣，原因離不開為生產成本過高、貨幣購買力及通用程度過低等等。正如加拿大於2012年棄用一分硬幣（penny），原因之一正是其生產成本之高，竟達其面值的1.6倍。即如香港，也曾於30年前停用五仙硬幣，今天再次研究毫子存廢，並非無先例可循。

應否廢除「過時」硬幣，一向為不少地方熱議的話題（來源：視覺中國）

當然，並非所有毫子均已喪失價值，相較一、二毫，五毫硬幣仍廣為社會使用。以金管局2014年回收硬幣的數據為例，一、二毫的回收量合共超過2,000萬枚，佔整體百分比六成，五毫回收量則與一、二元相若，分別只佔整體百分比約一成左右，可見作為港幣目前最低面值的一、二毫，其使用價值已經式微，惟五毫仍有可取之處，公眾或許可先就一、二毫的存廢作出討論。

不過，當下停用毫子不無弊處，最為明顯的就是有機會導致物價通脹。若停用一、二毫，最低面額的貨幣將變為五毫，意味物品及服務的價格須調整至以0.5或整數結尾；舉例說，假設一程巴士車費現為4.8元，在廢除一、二毫後須有機會調整至5元；換言之，淘汰神砂有可能導致即時物價上漲，甚至增加了未來物價的增幅，無疑影響基層、甚至整體市民的生活負擔。

平情而論，毫子功用雖已式微，但社會對其存廢沒有清楚的共識，仍有待深入討論。不過，現代電子支付發展愈見成熟，現金支付的重要性必會下降，讓毫子自然結束其歷史任務，或許只是時間問題。但無論毫子命運如何，政府目前要務就是擴大硬幣回收的效率，方便市民回收家中神砂，協助釋放其「失落」了的財富；政府應考慮在各區加設回收設施，或與商業機構合作，務求能方便市民兌換之餘，更可免除不必要的手續費，保障市民的利益。