歐盟狠劈增長預期　經濟疲弱加息遙遙無期

受全球貿易不確定性加劇，內部政治和經濟局勢不穩所影響，歐盟委員會周四（7日）狠劈今明兩年的歐元區經濟增長預測，主要經濟體如德國、法國、意大利等無一倖免，又警告英國脫歐和中國經濟放緩，令歐洲前景有惡化風險。 歐洲央行去年12月結束買債計劃後，上月尾議息決定維持利率不變，隨着多國歐洲國家的政局依然一籌莫展，料歐央行年底前仍不可能加息，甚至在3月更新經濟展望時，會跟隨歐盟下調增長預期。

歐盟狠劈歐洲經濟增長預期至1.3%

歐盟委員會昨日發表經濟展望報告，遠較去年11月公布時悲觀，預測2019年歐元區經濟增長1.3%，較去年11月時預期大降0.6個百分點。2020年經濟增速亦由原先預期的1.7%，稍降至1.6%。

經濟火車頭德國的狀況惹起歐盟憂慮，由於中國對汽車需求大減，加上新的汽車排放標準衝擊德國汽車業，該國經濟增長預測被下調至1.1%，增速甚至較法國為慢。至於作為歐元區第三大經濟體的意大利，因政府預算案赤字目標的爭拗，今年經濟增長預測遭大削至0.2%，為全歐盟最低。

整體來看，歐盟委員會預計除希臘之外，所有歐元區國家的經濟增長速度都將低於2018年。

歐盟委員會昨日發表經濟展望報告，預計今年歐元區經濟增長1.3%，遠低於歐央行於去年12月公布的最新預估的1.7%。（路透社）

英國脫歐仍會影響歐盟經濟走向

至於受到脫歐進程困擾的英國，歐盟委員會下調該國經濟增長預測至1.3%，但前提是歐盟和英國的貿易不受脫歐影響，即該數字還有進一步下調空間。

英國央行昨日亦宣布了利率維持不變，一如市場預期，值得注意的是該央行將今年英國經濟增長由1.7%下調至1.2%，看得較歐盟更淡，如最終實現1.2%增長，便將是英國在2009年以來最差表現。

英國距離3月29日的脫歐限期只剩不足50日，但國內對此分歧仍然嚴重，一旦英國與歐盟無法就脫歐達成協議，將對英國和歐盟經濟帶來重大打擊。例如，其中在貿易方面，由於歐盟各國與英國都有不同程度的貿易關係，倘若英國關稅水平有變，肯定會影響歐盟貿易伙伴國家的貿易、物流、製造業等，繼而拖累當地經濟，不論英國脫歐以何種情景進行，無容置疑會是未來數年影響歐盟經濟的主要因素之一。

英國首相文翠珊周四（7日）會見歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）。容克重申歐盟不會修改英國脫歐協議。（路透社）

歐央行年內升息恐難成事

市場曾經預期歐洲央行今年下半年可加息，但歐洲經濟低迷的持續時間較原先估計更長，加上通脹升勢不強，多數分析都認為歐央行今年已沒有升息的動力，甚至認為有必要推行貨幣寬鬆政策，包括負利率政策、重啟買債計劃，以支撑歐元區經濟。

在美國聯儲局都要暫停加息的日子，經濟相對較弱的歐洲，要加息就難上加難，多數經濟師已經預期歐央行在今年12月前不會加息。歐盟委員會下調歐洲經濟前景的預測後，3月便到歐央行更新經濟展望，觀望下調預測的幅度，將可反映歐央行對歐洲經濟前景所面臨風險的看法，屆時便可更準確預測該行的加息路徑。