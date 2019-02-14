港人輪候內地捐贈器官誠可取　港府亦應「反求諸己」

相比西班牙、美國、法國、英國和澳洲等發達國家或地區，香港的器官捐贈風氣並不盛行。港大深圳醫院院長、瑪麗醫院肝臟移植中心主管盧寵茂早前出席新春酒會時指出，本港去年肝移植手術不足60宗，數字較以往少。為舒緩有關問題，他提議港府與內地當局商討，讓港人輪候內地捐贈器官。盧寵茂的建議有助增加可移植器官的供應，肯定是本地病人的福音。不過，鑑於香港器官捐贈「文化」仍未普及，很多適合移植的器官遭白白浪費，我們認為當局應雙管齊下，既採納盧寵茂的建議，同時善用本地死者的器官。

根據醫院管理局的統計，截止2018年6月30日，全港多達2,643人等候腎臟、肝臟、心臟、肺部、眼角膜等器官或組織的捐贈，但去年首六個月的捐贈個案卻只有212宗，足見供求差距之大。難怪盧寵茂說，香港每年都有數十人到內地尋找捐贈者，「有人整個家庭到上海住一、兩個月等待，很大壓力。」

長期以來，好些港人質疑內地「活摘（死囚）器官」，但盧寵茂澄清，內地去年有逾6,000宗器官移植，捐贈者都是自願，認為可以特設讓港人輪候的內地器官捐贈輪候冊。他同時指出，為了保證質素，建議所有港人器官移植手術集中在港深醫院進行。

盧寵茂建議港府可與內地政府商討，特設予港人輪候的內地器官捐贈輪候冊。（鄭翠碧攝）

目前，香港器官捐贈率偏低，上述建議是切實可行的。對於苦候移植的病人來說，最重要是找到適合的器官和接受可靠的手術。倘若內地能夠滿足這些需求，肯定是本港病人的福音。港府理應研究相關建議，盡快與內地接洽。

必須強調，即使盧寵茂的建議得到落實，政府亦沒有自滿的理由──它理應「反求諸己」，檢討器官捐贈在香港並不普及的成因，盡快修正。早在去年三月，《01周報》便曾引述官方統計，指出明確拒絕死後捐贈器官的市民只佔不足一成，證明器官來源不成問題。大量潛在的捐贈者成為「漏網之魚」，關鍵在於當局未有做好推廣，以及調撥資源跟進。

政府推廣器官捐贈的手法是極其拙劣的：根據統計處在2017年的民調，全港18至24歲、25至34歲人口中，各只有約三成人願意死後捐贈器官。這可能與當局只懂在商場、醫院等地派發傳單、擺設攤位有關；即使政府學懂以社交媒體發布宣傳影片，但亦只由名人和官員讀出呼籲字句了事，根本無法喚起年輕人對器官捐贈的關注。

相比西班牙、美國、英國等國家或地區，器官捐贈在香港並不普及。(資料圖片)

此外，在資源調撥上，政府亦沒有多大承擔。例如截至去年初，全港只有九名器官捐贈聯絡主任，平均一人兼顧近五間醫院人手不足，自然容易錯失潛在捐贈者。相比之下，西班牙全國卻有多達500名器官捐贈聯絡員，平均每間醫院有一至兩人。

當然，在推廣器官捐贈上，香港並非一無是處：去年七月，立法會三讀通過《人體器官移植（修訂）條例草案》，容許活體交叉捐贈器官；當局亦提出研究推行「預設默許」（Opt-out）器官捐贈機制，預設所有市民同意死後捐出器官，取代現時的「自願捐贈」（Opt-in）機制，希望增加可移植器官來源。

不過整體來說，相比許多發達國家或地區，香港目前的情況確實令人汗顏。我們樂見港府研究「預設默許」機制，但這恐怕還不足夠。當局是否願意展現魄力、更進一步，落實推行「預設默許」機制，好讓更多有需要的病人重過新生？