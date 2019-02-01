公立醫院逼爆　是新移民的錯？

公立醫院不勝負荷，有人說是醫生保護主義種下的惡，有人說是醫管局管理不善的罪，有人說是單程證每日150人的錯。是耶非耶？ 僅就第三點而言，答案是：沒有人知道。

首先須指出的是，公立醫院不勝負荷的原因不會只得一個，三個甚至多個原因可以同時成立。

多個原因或同時成立

在海外醫生方面，英國、美國、新加坡等國家都歡迎海外醫生（IMG）。一來，醫學教育不分地域，在海外取得學位是平常之事；二來，引入專才對社會有好處，病人亦可受惠。因此，制定免試機制不只有實際效益，其理念亦相當可取。

至於醫管局管理問題，繼護士劉凱文批評中高層行政人手膨脹後，立法會議員、醫生陳沛然亦指出，中層如副顧問醫生經常要開會及處理行政工作，分薄了前線應診的工作能力。縱然未有全面調查或檢討報告，但陳沛然作為副顧問醫生，其說法照理可靠。

而很多人關注的單程證問題，實情是政府從來沒有公布新移民求診數字。不論贊成「新移民逼爆醫院」抑或反對，都難以提出確鑿證據。

立法會議員陳沛然是津敦治醫院的內科副顧問醫生，在公立醫院工作多年。（資料圖片／陳焯煇攝）

醫管局沒有新移民數據

就單證程持有人的求診數字，《香港01》向當局查詢。食物及衛生局表示，這要問醫管局；醫管局則指出，他們對急症室求診人數及住院人數的統計，只會區分「符合資格人士」（EP）及「非符合資格人士」（NEP），而不會記錄或備存他們的居港年期。新移民屬EP之列，但所佔數字是多少，他們無法提供。

當局沒有新移民求診統計，可以反映最少兩點。第一，這令「新移民爆逼醫院」之說無法證實或證偽，無助社會了解真相。

廿年以來，常有人怪責新移民「拖累」社會，例如單程證持有人領綜援、住公屋，「用盡香港納稅人的錢」。不論如何，這些說法是可以證實或證偽的。例如2016年中期人口普查，統計處發布「內地來港定居未足七年人士」專題報告，指出32.2%新移民居住在公屋，比起整體人口的29.1%略高；政府數據亦顯示，2017年新移民佔領取綜援人士4.8%，比起2005年11.1%大幅減少。

這些新移民統計數據是公開的，社會大眾可輕易查得。例如社區組織協會多次引用綜援統計，澄清新移民並非部分人所形容的「不事生產」。可是，公立醫院的服務使用狀況沒有新移民數字，針對新移民的說法因而無從驗證。社會既無法求真，新移民亦無法擺脫污名，對各方面都沒有好處。

日前醫學界舉行「不在沉默中谷爆」申訴大會，抗議人手不足。（林若勤攝）

社會政策欠部署

這事反映的第二點，是當局的規劃部署。新移民是香港人口增長的最主要部分，以2017年年中至2018年年中為例，出生減死亡人數為7,600人，單程證淨遷入則為41,000人。新移民對於醫療服務、社會福利等各方面需求，政府都必須完整規劃，而規劃必以數據作為分析基礎。若然不只是醫管局，連食衛局也沒有新移民數據的話，那麼如何分析他們對醫療服務的需求？

從理念看，新移民來港與家人團聚，乃他們的基本人權。然而，政府必須規劃配套，而非任由每日逾百名單程證來港，其他事情則撒手不管。近年出現的社會矛盾和衝突，以至對新移民的歧視，政府責無旁貸。就此而言，《香港01》向來主張政府應收回單程證審批權，並設立一套可應用於受養人簽證的客觀標準，例如家庭團聚的類別、經濟基礎甚至語言能力等。與此同時，政府亦可以考慮檢討單程證每日150個的上限。若能做到這點，政府將可準確預測新移民的社會需要，及早部署社會服務及福利。種種安排，並不能出於任何歧視，而是在尊重中港家庭團聚的實際需要，同時平衡香港社會的承受能力。

當下公立醫院不勝負荷，只是諸多社會問題之一，還有房屋供應、交通規劃、福利保障等亂象叢生。歸根究柢，香港人應該將矛頭指向誰？