醫療壓力頻爆煲　輸入海外醫生可解燃眉之急

香港醫護人員壓力爆煲的問題最近引起熱議，情況已去到不能忽視的地步。周二（12日）晚，特首林鄭月娥終於偕同本身是醫生的行政會議成員林正財，與公共醫療醫生協會（協會）成員會晤，商討對策。 協會在會晤後發出一份新聞稿，提出不少有益的建議，但沒有觸及更能有效舒緩問題的建議──引入海外醫生，令人遺憾。我們認為，在醫療壓力愈積愈多的情況下，「輸入外勞」可解燃眉之急，不單政府應予考慮，業界亦應鼎力支持。

在新聞稿中，協會批評政府的醫療政策缺乏遠見，例如在沙士後削減2,600多張病床、推出俗稱「肥雞餐」的自願退休計劃、關閉護士學校、削減醫科學額、緊縮醫療開支等，導致惡果陸續浮現。這個醫生組織又批評政府的思維僵化，只顧「節省開支和追逐賬面效率」，醫管局則「架構官僚」和「欠缺靈活」。

這些批評可謂一針見血，當局理應深刻檢討；至於協會提出、有關制定醫護人手比例標準和工時上限，以及推動醫管局精簡架構的建議，亦屬可取。然而，若要進一步舒緩醫療壓力，上述建議似乎未必足夠，當局還應在短期內引入更多海外醫生。

一直以來，部分醫生或許為了維護自身利益，總是搬出諸多理由，堅拒改革現有制度，引入更多外地醫生。雖然公共醫療醫生協會曾在1月底表明，「歡迎任何擁有與本港同等專業資格的海外畢業醫生，遵從現有機制來港，透過有限度註冊，於本港公立醫院免考試執業」，但香港目前的情況表明，「現有機制」根本難以舒緩醫療壓力，來港的海外醫生人數，似乎還有進一步上調空間。

流感高峰期期間，公立醫院迫爆，加劇醫生負擔。（資料圖片）

只要對比新加坡的情況，香港醫生「供不應求」的問題便十分突出：根據新加坡衛生部資料，當地2017年共有13,386名醫生，以新加坡面積為721.5平方公里計，每平方公里約有18.6名醫生，高於香港的12.9名。在「人口對醫生比例」方面，香港和新加坡在每千人當中，分別有1.93和2.39名醫生，香港的數字無疑令人汗顏。

香港在主權移交前曾實行「英聯邦醫生」制度，目前由於「政治正確」，當年的做法自然不易恢復。不過，「醫生來源」的問題其實不難解決──《香港01》曾經提議，政府大可仿效新加坡，設立一張「高質素院校畢業生」豁免名單，只要醫生畢業自名單上的院校，無論他是否來自英聯邦地區，都可來港執業，一切擇優而取。當然，引入海外醫生只是應急之策，長遠而言，港府應大幅增加醫療資源投入，開拓本地醫科生源、培訓和吸納頂尖教授，把香港建設成「醫療城」。假如行有餘力，香港甚至可向外地輸出港產醫生，澤被四海。