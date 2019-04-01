聆聽、說話兩卷須革除　中文科改革不宜再拖

中學文憑試中文科卷一及卷二（即能力、寫作能力）周一（4月1日）開考，有關「死亡之卷」的爭議相信會再次發酵。許多有識之士早已批評，中文科考核內容過於繁瑣，其中聆聽、說話兩卷根本沒有存在價值，而有助學生提高文學素養的範文雖已恢復，但由於配套問題，致使教學成效不彰。我們認為當局不應再浪費時間，必須明智地衡量各卷的重要性，調整中文科評核機制。

過去30年，中文科評核機制確實令人眼花瞭亂。例如1992年實施的中國語文及文化科課程，設有實用文寫作、閱讀理解、文化問題、聆聽理解、說話能力，以及課外閱讀五項評核；中學會考方面，2007年改制後，中文科由原先只設閱讀、寫作兩卷，擴充為五卷（閱讀、寫作、聆聽、說話、綜合），儘管當局已在2016年合併聆聽及綜合能力卷，變成現時的四卷，但整體上仍然繁複。

課時壓力大 教師難教好範文

香港人口主要是華裔，中文是本地最多人使用、最能被充分理解的語文。誠然，學生不能只懂讀寫，說話和聆聽能力同樣重要，但由於學生早已在日常生活及課堂上有充足的聽說經驗，因此在文憑試中評核考生的聽、說能力，根本沒有必要。倘若執意評核，只會進一步加劇課時不足的弊病：根據「中國語文課程及評估指引（中四至中六）」，在高中三年課程大約2,500小時總課時當中，中文科只佔310至375小時。在這種局限下，教師為了操練學生的聆聽和說話技巧，相對減少對閱讀、寫作兩卷的投入，導致資源誤用。

中文科評核方法十分繁複，老師和學生都頗有怨言。（資料圖片／梁鵬威攝）

另一方面，就着聆聽、說話兩卷的存廢問題，我們認為必須兼顧「範文」這個因素。為了杜絕死記硬背，當局本已取消範文，想不到卻造成考核內容空泛、師生無從入手的問題。有見及此，當局在2018年文憑試重設12篇範文。按照前教育局局長吳克倫的說法，此舉旨在「加強（學生的）語文積澱和進一步提升語文素養」。

要求學生研讀範文，讓他們了解古典文學之美，無可厚非，但去到執行層面，總是荒腔走板。對學生來說，由於閱讀能力（卷一）僅佔中文科比重的24%，而範文部分又只佔當中的7.2%，難免被視為「雞肋」；對老師來說，聽說讀寫四卷加上校本評核，課程設計過於繁複，加上批改作業須花費大量時間，這些工作無可避免令他們疲於奔命。我們認為，與其任由不理想的情況延續，倒不如直接取消聆聽、說話兩卷，相對調高閱讀卷（包括範文）的佔比，師生兩利。

不少人認為，說話和聆聽根本無須考核。（資料圖片）

內地台灣經驗值得仿傚

一些年長人士常常慨嘆，現今的香港學生除了英文不行，中文也不行，情況已去到不得不正視的地步。在相關問題上，中國內地和台灣的經驗頗值得參考。內地高考語文科主要考核學生的讀寫能力，包括現代文閱讀、古代詩文閱讀、語言文字運用、寫作、文學類文本閱讀，以及實用類文本閱讀；至於台灣，國文（即中文）雖設有「口試評量」，但其課程設置主要是範文和寫作。值得留意的是，台灣當局在範文以外，還要求教師「指導學生選讀文學、文化名著，並要求學生撰寫閱讀報告」，增進學生在文學、國學方面的知識。

還記得在2017年8月，離任在即的考評局秘書長唐創時表示，文憑試的中文科評核可以改善，如參考內地及台灣，集中考核考生的母語閱讀及寫作能力，又指說話和聆聽可以校本評核方式替代。「01觀點」記者年初曾向考評局查詢研究進度，對方竟然回覆說，仍未就有關議題作獨立調查或研究，但政府成立的「學校課程檢討專責小組」正就中小學課程作整體檢討，預計今年底有初步報告。

站在功利的立場來說，中文在兩岸三地是必不可少的謀生工具；站在道義的立場而言，學好中文是香港人應盡的國民責任。可惜的是，港府對中文科的態度，仍然停留在「檢討」、「研究」的地步。我們認為，教育局必須衡量各卷的重要性，調整中文科評核機制，展現應有的承擔。