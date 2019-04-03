年金計劃不似預期　加碼方案可笑至極

近日香港年金公司透露，正研究再度擴大公共年金的認購上限，以吸引更多長者。其實香港的人口老化問題日益嚴峻，勞工及福利局局長羅致光甫上任便指出本港未來面對「高齡海嘯」挑戰。根據統計處資料，香港65歲以上的人口到2040年將高達三分之一，達250萬人。一個長遠的安老政策，刻不容緩。

政府近年積極改革退休金制度，於俗稱「生果金」的高齡津貼及長者生活津貼，以及強制性公積金之外，去年設立「第三支柱」的自願性香港年金計劃，為長者的退休生活多添一重保障。然而政府的如意算盤不似預期，當初定下100億港元的發行上限僅有約四分一獲認購，市場反映冷淡。究竟香港年金計劃出了甚麼問題，以致乏人問津呢？

事實上，年金只不過是一個投保計劃，投保人向按揭證券公司支付一筆過保費後，讓其為之投資令金額增長，便可即時定期收取年金。然而對於極多連基本生活都成問題的長者，這種投資產品，根本只是鏡中花，水中月，可望而不可即。據《2017年香港貧窮情況報告》，2017年在政策介入後，貧窮長者人口為34.0萬，長者貧窮率30.5%，即10長者中便有三名被界定為貧窮長者。

至於其餘七名長者，要不是本來已經十分富足，便是仍為家庭與健康掣肘的夾心階層。對於富有長者，市場的投資產品眾多任君選擇，根本不會把政府的年金計劃特別放在心上。而這些擁有不少資產的長者，亦根本不是政府大搞年金計劃，保障有需要長者退休生活的目標受眾，根本無須為之操心。

而位於夾心階層的退休長者，當中不少有兒有女，而香港的房屋供應的變態扭曲，年輕一代上車艱難，不少要求助於有些許積蓄的老父老母，長者反而要因此加入了年輕人買樓供樓的負擔。本來去解決房屋問題，是政府責無旁貸的責任，但多屆政府一直屈服於地產霸權，以致住房的責任竟要轉嫁於本來可以頤養天年的長者，豈不可悲？

本港公營醫療人手問題相當尖銳。（資料圖片）

另外，長者年老多病，而香港的公共醫療體系卻長期處於崩潰邊緣。官方數據顯示，2017年香港醫生對人口比例為1.9：1,000，遠低於國際經合組織（OECD）的3.3：1,000平均水平。

有到過公立醫院的讀者想必都會看過病床堆滿病房，甚至要放出走廊，親屬探病要摩肩擦背，猶如戰亂的恐怖景象。公營醫療設施嚴重不足，政府及醫管局卻長年坐視不理，令人失望透頂。稍有積蓄的長者，為了自己健康着想，都會情願花多幾個錢，考慮到私家醫院求診，變相為其造成財政負擔。年金公司去年底雖然稍作調整，容許保單持有人憑單提取一次、上限30萬港元的款項，以支付醫療和牙科治療費用，但須有醫生證明。然而一筆30萬元的一次性款項，對於一個長期患病的長者來說仍欠靈活性，而且提取金額有限，難讓長者安心。

如此多種憂慮底下，夾心階層的長者根本沒有如此多的流動資金，參與政府的年金計劃，為其退休生活作長遠打算。長者為社會付出貢獻多年，老來退休竟仍要為生活所迫，原因是政府在房屋、醫療、安老等諸多問題上長期交白卷，沒有有效解決市民多年的生活需要。不論貧少老弱都只得靠自己，也不指望政府可以做到甚麼實事。

今天年金計劃出台卻不似預期，市場反應冷淡，變成了政府自說自話，也恰巧反映羅致光自作聰明，在象牙塔中閉門造車的管治思維。事實上，只有真正全面落實全民退休保障計劃，令所有人都能納入社會安全網，方能實現政府多年來「老有所依」的口號。