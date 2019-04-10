23條立法　必須顧及「今日香港、明日台灣」之憂

早前，《香港01》收到權威消息，人大常委循多方研究後，或將就23條釋法，不少人對此感到詫異。事實上，「01觀點」早已指出，當新疆、西藏獨立大致可控，港獨仍然難以控制，是中央不能夠接受的。而且，國家主席習近平今年初在《告台灣同胞書》發表四十周年紀念會上，發表被解讀為「統一宣言」的談話，中央矢志統一台灣，已是人所共見，為了完成這個大業，中央必須先處理好香港問題，而23條遲未立法，必然是中央心中的一根刺，必須盡早處理。但如果23條立法是兩岸統一的前奏，中央則必須要正視「今日香港、明日台灣」之憂，確保23條在保障港人言論、集會、結社自由的前提下進行。

本身是基督徒的何志平，於2003年農曆新年為香港求得「下籤」。當年香港爆發「沙士」，同年七一有50萬人上街反對基本法第23條立法。政府官員於2004年起，不再為港人求籤，改由新界鄉議局時任主席劉皇發到車公廟求籤。（無綫電視截圖）

23條對於不少市民來說，已經成為遙不可及的記憶，但必須指出，基本法訂明，香港特別行政區應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂等危害國家安全的行為。就算港人、港府如何迴避，就23條立法始終是憲制責任。再說，當中央制訂在台灣實踐一國兩制的藍圖時，在港就23條立法，更是不容再拖。在這格局下，港人、官員繼續學作鴕鳥，期望23條立法可以一直延宕下去，根本無補於事。

港台居民害怕什麼？

一部分台灣、香港居民的恐懼源於中共打壓言論、結社自由的歷史，而中共在文革、六四事件中鑄成大錯，這是誰也不能否認的。但港台居民同樣需要正視，內地的管治縱然尚有很多不足之處，但也在不斷自我完善，這不只可見諸於經濟增長，也可見諸於反貪、扶貧、法治等制度建設。要理解中國，不能脫離文革和六四，也不能脫離改革開放以來的成就；一部分人只從前者理解中國，無疑是片面的；而由這種片面認識產生的恐懼，必屬虛罔。

幾天前蔡英文在過境美國夏威夷時，以視頻的方式參與美國智庫「傳統基金會」的論壇，她的論調與民間「今日香港明日台灣」之說如出一轍。她表示香港的現況正好提醒台灣，應避免跌入大陸的陷阱。平情而論，在一國兩制的實踐過程中，必然會經歷磨合以至矛盾的階段，而一國兩制誠非盡善盡美。但是，如果將香港所有的問題，都歸咎於一國兩制，顯然是不公道的。

港人、台灣人不應受到政治領袖的話語所障目，反而應該根據一國兩制的實踐狀況作出理性評論，因為虛罔的恐懼只會令人逃避問題、得不償失。以23條為例，港人一直視23條為洪水猛獸，而看不到《刑事罪行條例》、《社團條例》等殖民地時期的惡法，本足以扼殺港人的言論、集會、結社自由；而23條立法，正是取締這些惡法的契機。現時一部分人因為害怕言論自由受到剝削，而逃避23條立法，反倒令自身的權利暴露於極大風險當中。

李慧琼強調，不能讓對港獨的學術討論，成為一國兩制的缺口。（資料圖片/張浩維攝）

要反思的不止是港台居民

港台居民須反思，自己對中國的認識是否存在偏差。但中央同樣需要認識到，強硬的手段只會加深人民的芥蒂，對於一國兩制的實踐毫無益處。一直以來，中共內部的強硬派，主張以鬥爭手段處理港台問題。事實證明，鬥爭手段只會適得其反，前任特首梁振英的強硬管治手段，引起極大的民意反彈，實為明證。

中央藉釋法催迫港府就23條立法，縱不是完全沒有道理可言，但這也不是大部分港人所樂見的，也會加深台灣人對一國兩制的芥蒂。我們期望，中央能夠顧及香港的民情，讓港府在23條立法前，作詳細諮詢。這是一次契機，讓港人認識到，立法保障國家安全不會威脅到港人受基本法保障的權利；也稍紓台灣人「今日香港，明日台灣」的心結。