消息指人大將就二十三條釋法　我們的兩個憂慮

《香港01》日前獨家披露，中央視23條立法為特首林鄭月娥今屆任內的首要任務。循不同方向研究後，人大常委會或將主動為23條釋法。消息人士指，港澳系統單位較早前已完成建議報告，相信釋法已經進入正式流程。早前我們在社論曾經表示，期望港府能夠就23條立法作詳細諮詢，但當藏獨和疆獨已經大致得到控制，港獨顯然是中央無法接受的。在這個前提下，中央就23條釋法，並非不能預料。 就當前事態發展，我們有兩個憂慮：第一，中央與港府就23條立法的態度南轅北轍，顯然香港官員就國家安全的理解存在誤差，而這些誤差，是否已經出現於其他政策層面。第二，港獨固然不在言論自由的保障範圍，但在一國兩制下，港人在其他層面素來擁有很大的言論自由，23條立法必須在保障國家安全與保障港人言論自由的兩個前提下進行，不然，社會恐怕會再次陷入撕裂。

林鄭月娥早前出席活動，沒有回應23條立法的傳聞。（資料圖片/李澤彤攝）

憂慮一：港官不理解國家安全的重要性

我們已經多次指出，自中共中央宣港團到港開始，中港關係已經步入了新常態，而回顧歷史， 1987年鄧小平在接見香港基本法起草委員會時也曾言：「切不要以為香港的事情全由香港人來管，中央一點都不管，就萬事大吉了。」由此看來，中港之間「河水不犯井水」只不過是香港人的主觀期望。

如果港府能治理好香港，中央自然不會介入香港事務，在23條上，港府的處理顯然未能盡善。相信大多數港人都會記得2003年的71大遊行50萬人上街，23條是引發遊行的導火線之一，從此，歷屆特首少有主動觸碰23條議題。林鄭月娥去年曾指出，23條立法屬憲制責任，特別是涉及國家安全、領土完整，惟何時啟動，則需要審時度勢，要有適當環境。

但問題在於，就23條立法是憲制責任，回歸逾廿載，港府仍未就23條立法，顯然是不合適的；而早幾年鬧得沸沸揚揚的港獨事件，也顯非中央所能接受；再者，港人經歷數年的政治風波後，顯然已經變得成熟。在這情況下，林鄭月娥沒有理由再迴避23條立法。

早前政圈一直流傳，林鄭月娥在農曆新年前後的一次行政會議上，稱港府可自行研判23條立法的合適時機，中央將給予港府空間。消息人士澄清，習近平的確曾說過類似的話，但只是上級表達體諒下級的說話，不可能作為林鄭首屆任內毋須為23條立法的根據。

如果林鄭月娥真的單憑一句話便斷定港府可延遲處理23條立法，而看不到其憲制責任，以至社會整體脈絡，那麼港府對於國家安全的理解必然存在誤差。我們憂慮，這種誤差會同樣出現在其他政策層面。如前所述，無論從中央近年對港的舉措以至歷史脈絡看來，中央不可能對港事撒手不管，其必然對香港有一定期許，如果港官認識的高度不夠，中央難免會「插手」港事。我們期望港官能夠善治香港，但回歸以來，港府既不得民心，對一國兩制也只能夠從粗淺的層面理解，他們如果繼續置身夢中，香港將難逃「被規劃」。

林鄭月娥去年12月17日向國家主席習近平述職。習近平表示，林鄭體現「志不求易、事不避難」的精神，取得良好成績，中央充分肯定林鄭和特區政府的工作。

憂慮二：社會再陷撕裂

香港人經歷過五次人大釋法，其中2004年政改程序、2016年梁頌恆及游蕙禎宣誓風波均由人大常委會主動釋法。當然，基本法23條明確指出「香港特別行政區應自行立法」，在理想的情況下，就算釋法指明保安局可如何用《刑事罪行條例》、《社團條例》等殖民地時代的法例打擊港獨，如果要完整落實23條，最終也需由港府自行立法，對舊有條文作出一定程度上的修訂。正如港府在2003年提出的《國家安全（立法條文）條例草案》，也是按23條的原則，修訂《刑事罪行條例》、《官方機密條例》及《社團條例》以及相關條文，而不是對舊有條文照單全收。

一直以來，香港人對於23條的最大憂慮，是言論自由、新聞自由會受到威脅。當然，言論自由必然有其限度，鼓吹港獨的言論不應在保障範圍，但市民絕對有權批評香港政府以至中央政府，這亦是基本法賦予市民的權利。故此，國家安全法應最大程度上照顧到市民的憂慮，在維護國家安全的同時，維護港人的人權自由，以免社會再次陷入撕裂。

本身是基督徒的何志平，於2003年農曆新年為香港求得「下籤」。當年香港爆發「沙士」，同年七一有50萬人上街反對基本法第23條立法。政府官員於2004年起，不再為港人求籤，改由新界鄉議局時任主席劉皇發到車公廟求籤。（無綫電視截圖）

應如何面對當頭棒喝？

人大常委會主動為23條釋法，無疑是對市民、官員的當頭棒喝。平情而論，支持港獨者只佔市民少數，從近年的民意調查可以看到，港獨支持者已比數年前大幅下跌，但港人仍須認清中央的底線思維，在不挑戰國土完整的前提下，港人有權抗爭、結社、集會，但如果認不清底線，就難怪中央用一些「激進」的手段來回應。對於港官來說，這一記當頭棒喝無疑沉重，自回歸以來，中央已多次就香港的管治作出提醒，港官不時訓斥港人不認識基本法，他們也要反思，到底自己對基本法、中央的管治理念有多認識？