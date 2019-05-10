西鐵最忙路段客量　堪比嘉湖山莊人口　與其加密班次不如善用道路

西鐵車由七列增至八列，最繁忙路段載客率繼續超越100%，證明單靠加密班次未能舒緩擠迫。屯門公路擠塞、三號幹線擠塞、西鐵迫爆，為了較便宜的房租樓價，新界西北居民犧牲了通勤時間。改善道路鐵路網難以一蹴而就，若要短期內善用交通網絡，鼓勵居民放棄使用私家車，並以居民巴士、的士、小巴、巴士代替，較為切實可行。

往返屯門的居民每日飽受交通擠塞之苦。（資料圖片）

新界西立法會議員梁志祥書面質詢運輸及房屋局西鐵的載客量變化，局方本周三（5月8日）回覆，指以每平方米站立四人計算，錦上路至荃灣西是早上繁忙時段載客率最高的路段，載客率為101%，每小時乘載4.04萬人次。四萬人次是甚麼概念？那大概是整個嘉湖山莊所有居民人口，數量絕不可少看。

要注意的是，港鐵在2016年一月至2018年五月起陸續引入八列車廂的列車，可載客量增加8%，但同期乘客量升得更快，達到10%，所以推高了載客率。即是說，當初運房局和港鐵安撫乘客，增加車廂舒緩擠塞的期許，瞬間消失。

屯門公路擠塞嚴重或與近年鄰近地區急速發展有關。（資料圖片）

不難理解，載客量上升，一大原因是愈來愈多屯門、元朗樓盤落成入伙，導致更多人乘搭西鐵出門。就中長期而言，隨着洪水橋建設新發展區，加上洪水橋站及屯門南站漸見眉目，西鐵客量只會有增無減。港鐵承諾在沙中線紅磡段通車後，會透過提升信號系統和增加列車，進一步增加列車班次。然而，新線完整通車時間未明，完成提升信號系統之日亦會隨之延後，市民難以期望增加西鐵服務會疏導客流。不少人建議另建屯荃鐵路，但政府一再以客量不足建造成本需近千億元為由，拒絕落實工程。因應明日大嶼計劃而有意興建的西部海岸鐵路，被視為屯荃鐵路的改良版本，但計劃仍為概念階段，距離落實方案仍有一段日子。

擴展鐵路未有方案，只能着眼於道路。然而，不論是屯門公路還是三號幹線郊野公園段，繁忙時間經常塞車。屯門公路更是交通意外的熱門地點，擠塞就更嚴重。即使在非繁忙時間，路面沒有事故，公路也是車水馬龍。早年屯門公路完成擴闊工程，又增設巴士轉乘站，增加容車量之餘，吸引更多人選搭巴士。然而，此等措施只能說是止痛，未能根治頑疾。

接近落成的屯門赤鱲角連接路，加上政府有意興建的十一號幹線，可望疏導屯門公路和大欖隧道交通。同時，政府應考慮認真審視屯門和元朗主幹道的車輛組合，提升道路使用效率。

【7】大欖隧道 大欖隧道於1998年通車，全長3.8公里，為本港第二長的行車隧道。隧道入口位於汀九交匯處，並連接到元朗區，原意為紓緩屯門公路、青山公路及大老山隧道的交通負荷。惟其收費高昂，私家車單程行駛須付44元，令隧道車流未算太高，2017年平均每日有60,721架次車輛駛經。（Google街景圖片）

必須指出，不少貨車使用屯門元朗主幹道來往中港兩地，當中不乏貨櫃車，剩餘給客車通過的路面相應減少。不過，我們仍可透過減少私家車使用，減少擠塞。

眾所周知，巴士、小巴遠較私家車更有效率：按車身長度計算，巴士、小巴載客量比私家車高十倍八倍。不過，私家車是道路使用的「大客戶」，當然包括屯門和元朗主幹道。觀乎2018年大欖隧道的流量分布，每日平均有61,523架次車輛行經隧道，私家車和的士佔了汽車用量的59.3%，巴士只佔8.5%。

至於屯門公路，根據2013年統計的《香港道路交通擠塞研究報告》，全年平均每日車流量有92,580人次，私家車佔去早上繁忙時間的最主要部分，達44%，巴士小巴佔12%，的士佔7%。在2017年，屯門公路部分路段的每日平均車流量達129,590架次，較2013年增加近四成，假設車輛分布比例不變，私家車實際數量也增加逾1.6萬架次。因此，若然能夠減少兩條公路的私家車用量，更多私家車用家轉乘公共交通工具，路面將會更暢通，有助緩解擠塞。

說易行難，要放棄駕駛私家車，政府必須減少有車一族對乘搭公共交通工具的抗拒感，尤其是乘車時間長、車程迂迴、車廂環境侷促擁擠。就此，政府部門應與發展商和運輸業界商討，解決以下事項：一、改善地區中心點的交通，增設上落客位置；二、增設巴士來往居所和地區中心點，方便轉乘巴士出市區；三、增設直達市區的專營及居民巴士服務；四、適度增加的士量；五、鼓勵選用出租私家車量；六、要求運輸營辦商改善司機待遇，吸引更多司機入職；七、在落實上述措施後，增加私家車的首次登記牌照和續牌費用。