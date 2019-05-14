穿越小說《臨高啟明》遭下架　「歷史虛無」從何說起？

現時正熱播的無綫電視重點劇集《倚天屠龍記》，早前遭內地當局祭出史上最嚴格的「限古令」導致在國內反「被消失」。據報，截至6月，禁止包括武俠、玄幻、歷史、神話、穿越、傳記、宮鬥等在內所有古裝題材網劇、電視劇、網絡大電影播出。其後雖因引起輿論嘩然，廣電總局召集三家影視平台簽署保證書，准予逐步放寬古裝劇上線，惟須嚴控佔比。 言猶在耳，但一波未平，一波又起。近日，包括豆瓣網、百度貼吧在內的網站傳出消息，穿越小說《臨高啟明》涉嫌「歷史虛無主義」，發表這部小說的起點中文網已對其下架整改，周二（5月14日）仍無法在起點中文網搜尋得該書，被外界普遍解讀為「限古令」的延續發展。

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文藝、政治涇渭應分明 相煎何太急



「01觀點」向來認為，在文藝與政治的問題上，應該將「上帝的歸上帝，凱撒的歸凱撒」，今時今日不應該再要求文藝作品為政治服務，須回歸娛樂本質。自改革開放以來，中國「硬實力」的成就有目共睹，惟「軟實力」相對落後，在流行文化上，過往不及港台，當代不及日韓，惟近年各種內地古裝題材的劇集卻如雨後春筍般風靡兩岸四地，誠為一大異數，可謂「軟體力」逐漸成熟的標誌，更是拉近兩岸四地人心的重要契機，部分優秀作品甚至被翻譯傳播海外。如今不好好把握，反自毀長城，令人扼腕。



現時外界仍不清楚究竟是起點中文網接到舉報，自行將《臨高啟明》下架，還是接到政府部門通知後的處理決定。但即使是前者，正如「01觀點」在另一篇文章指出，當上位者不明確表達支持或准許，在言論逐漸收緊的環境當中，會令到公眾無所適從，審查工作者更容易變得神經質和「疑神疑鬼」，以至「無疑處見有疑」，「寧殺錯不放過」，對於講求創意的文藝工作來說，實在是莫大的戕害。

《臨高啟明》被指犯忌 整改由影視波及網絡小說



從某程度上說，今次事件較「限古令」的影響更為深遠。首先，「限古令」有提供明確的整頓期，而「歷史虛無主義」卻讓人摸不着邊際。其次，網絡穿越小說被禁，雖在表面上看來，只是從「影視劇集」波及到「網絡小說」，但其實內地近年的影視劇集之所以能風靡各地，與廣大網絡小說作家提供的無窮創意密切相關。相較TVB劇集陷入創意枯竭和劇情套路，內地可先透過網絡小說平台聚集一大群作家，再透過市場機制自然淘汰，讓最受好評的小說改拍成影視作品，劇本的層次和質素自然與一般的肥皂劇有天壤之別。



舉例來說，根據起點中文網母公司閱文集團在2018年的年報，截至年底該集團旗下已聚集了770萬位作家和1,120萬部文學作品，光作家人數已經超過了整個香港人口，由此「披沙揀金」，優秀作品自會層出不窮。網絡小說被改編成影視作品的，只舉部分較著名者，已包括了《步步驚心》、《後宮甄嬛傳》、《交錯時光的愛戀》、《如懿傳》、《羋月傳》、《瑯琊榜》、《三生三世十里桃花》、《和空姐同居的日子》、《誅仙》、《極品家丁》、《陳二狗的妖孽人生》、《盜墓筆記》、《何以笙簫默》、《武動乾坤》、《鬥破蒼穹》、《擇天記》和《將夜》等等，當中不少透過影視劇集傳播，在香港亦是家喻戶曉，令人目不暇給。



如果審查工作觸及網絡小說這一塊，甚或導致全盤性的整改，眼前這一片繁榮的景象或會成為絕唱。當然，《臨高啟明》的罪狀並非網絡小說，現時也沒有跡象顯示所有網絡小說都被針對，但值得注意是，網傳《臨高啟明》下架的理由是涉及習近平在「紀念五四運動100周年大會」講話當中，提及的「新時代中國青年要錘煉品德修為，要自覺樹立和踐行社會主義核心價值觀……自覺抵制……歷史虛無主義等錯誤思想。」

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「歷史虛無主義」屬政治名詞 涵義牽連甚廣



甚麼是「歷史虛無主義」呢？據學者考證，「歷史虛無主義」無關史學，而是一個政治用語，事緣文革結束後，內地有一批人「矯枉過正」，由反思文革，到否定毛澤東的歷史貢獻，甚至打出「堅決徹底批判中國共產黨」的口號，認為資本主義比社會主義好，從西方的話語體系出發，企圖將中共黨史、社會主義道路和中國共產黨領導「虛無化」。



因此，國家前主要領導人李瑞環在1990年1月，在全國文化藝術工作情況交流座談會上，發表《關於弘揚民族優秀文化的若干問題》講話，就提及：「近幾年來，在我國文化戰線上，圍繞著民族文化問題的論爭，實質上包含著重大的思想政治鬥爭。全盤否定民族文化，宣揚民族虛無主義和歷史虛無主義，是頑固堅持資產階級自由化立場的人所主張的『全盤西化論』的一部分。」



與早前貴州省委黨校教授尹振環撰寫《西漢竹書〈老子〉注釋評介今譯》時，明顯存在「弦外之音」的情況不同。《臨高啟明》是一部已經連載超過十年的網絡小說，該書即使在高手輩出的網絡小說界，也向來被視為一株奇葩，內容由網友集體創作，源起自2006年內地網上論壇的一個討論——「如果我們攜帶大量現代物資穿越到了明末，會怎麼活下去並改變歷史？」



作者「吹牛者」實際上只負責小說的整理編輯與部分創作，小說講述文德嗣、馬千矚等人率領500餘人，攜帶大量物資由現代穿越至1628年，以臨高縣為基地開展殖民的事跡。該書透過歷史「穿越」橋段，描繪透過工業、數字化管理和海權，虛構出另一段與現實發展迥然不同的中國「現代化」故事。



因此，如果真要說該書有「歷史虛無主義」問題，問題也許並不在「超越」本身的「虛無」，而是穿越到歷史之後，它鉅細靡遺地描繪出另一段現代化故事，從而在某程度上架空了當代的「歷史虛無」。

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「穿越」為常見寫作手法、自然情感流露 上綱上線毋乃太過？



但從另一方面看，對於「穿越」的想像，又何嘗不是人類最真摰的情感流露，最自然的人生想像？「人生若只如初見」——如果一切能回到當初，從頭來過，彌補遺憾，該有多好？於是出現了網絡小說當中的「重生流」——年屆中年的大叔突然靈魂「穿越」，回到年幼時候的自己，「再活一次」。或是「古月照今人」，幻想一旦古人穿越到當代，又會怎樣看待我們今天的文明？（無綫電視劇集《超時空男臣》就是描述明朝重臣穿越到當代香港的故事。）



當然，最常見的還是當代人穿越到古代，有些是連人帶靈魂「整個」穿越，例如曾在香港曾拍成電視劇集的黃易小說《尋秦記》——利用現代搏擊技術「打遍天下無敵手」，又「剽竊」詩詞歌賦俘獲公主小姐的芳心，為「意淫」濫觴。又或是僅有靈魂穿越到古代某君身體，改變命運、扭轉歷史，如賊道三癡的《上品寒士》，致力於建構一個與歷史同也不同的東晉世界，寄託其中，以作抒懷。更不得不提可能是「穿越」小說鼻祖的《西遊補》，明末董說所作，既非身體也非靈魂的穿越，而是接續《西遊記》第六十一回〈孫行者三調芭蕉扇〉，描述孫悟空外出化齋為鯖魚精所迷，進入夢中的「新唐國」，而時已為「大唐新天子太宗三十八代孫中興皇帝」，則故事是環繞小說人物本身純粹意識上的穿越，被視為開啟世界意識流小說之先河。



如果說批判「歷史虛無主義」在政治上也許無可避免，在史學研究上也大有可以商榷的餘地。但是，在文學上的「穿越」與「虛無」，本來就屬於傳統而常見的寫作手法之一，也是人類情感的自然流露，無限上綱上線，似無必要。