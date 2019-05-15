各國角力爭歐洲委員會主席　歐盟改革仍見漫長

擁13億人口，全球人口最多的民主國度印度持續一個月的大選快將結束之際，另一場涉及五億人口的超國家選舉——歐盟議會選舉亦將在下周舉行。本來在此次選舉中最吸引眼球者，為原本決定在三月底脫歐的英國是否參與歐盟選舉。不過隨英國國內為脫歐協議僵持不下，脫歐限期一再延遲，英國亦仍須參與選舉。最新民調顯示，脫歐派領袖法拉奇（Nigel Farage）新成立的「脫歐黨」（Brexit Party）大幅領先兩大黨保守黨及工黨，更有在國內大選超越保守黨之勢，引起唐寧街強烈震盪。

至於在歐洲大陸，各國極右疑歐政黨目睹英國的脫歐亂局，紛紛放鬆對歐盟的攻撃，三年前至少歐盟各國有15個政黨主張在其國內舉行脫歐公投，今天不再復現。反而反歐盟最力的意大利聯盟黨領袖，去年在大選勝出後成為副總理及內政部長的薩爾維尼（Matteo Salvini）最新的競選口號，竟是「常識歐洲」（Common-sense Europe），稱要改造歐盟而非瓦解歐盟，要把歐盟成為一個重視國安、共同管理移民問題，並以「民族優先」的方式處理經濟問題。

而歐盟亦積極在選舉制度上改革，冀以增強歐盟的認受性。在此選舉前，歐洲議會已訂出一套新的「領前候選人」（Spitzenkandidat），讓歐洲政黨在大選前先選一名候選人，然後令在選舉贏出最多議席政黨的該名候選人擔任歐盟委員會主席。此類似是西敏宮式議會制的選舉制度，由勝出政黨的黨魁自動成為候任首相或總理如出一轍。

出席歐洲理事會會議的歐盟委員會主席容克（左）和歐盟理事會主席圖斯克（右）。（路透社）

現任歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）早已聲言不再連任，因此同屬中間偏右的歐洲人民黨，在民調中領先的「領前候選人」韋伯（Manfred Weber）便成為下屆歐盟委員會主席大熱。事實上這套「領前候選人」在上屆歐洲議會選舉經已試行。當時容克在人民黨黨內初選中勝出，成為委員會主席人選，而人民黨於大選中成為第一大黨，亦令容克最終經歷三個月磋商後，被歐洲理事會委任為委員會主席。

在此之前，歐盟委員會主席一職一直為各國政府磋商而產生。由於要平衡歐盟28國利益，當中談判甚為繁複，最終也出現了一些不知名但不會得失各國的技術官僚。容克雖然是人民黨捧出的候選人，但此前僅是小國盧森堡的首相，國際知名度不高，直至在英國脫歐談判中與文翠珊頻頻交手，方得媒體的廣泛報導。現時的「領前候選人」制度，令歐盟委員會主席候選人在競選時已經可以爭取曝光，提升知名度，又可與其他候選人同場辯論，闡述其政見，趁此與選民接觸，以擺脫歐盟一直予人官僚離地之印象。

另外以歐洲議會來說，各國政黨因其意識形態，各自組成跨歐洲政黨，要擺平黨內有黨可導致的爭拗卻絲毫不易。如匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）治下，本屬歐洲人民黨的青年民主黨（Fidesz）愈趨右傾，月前青年民主黨在全國宣傳，指歐盟的開放移民政策由猶太富商索羅斯（George Soros）幕後操縱，宣傳單張便印有容克照片。此反猶反歐盟的陰謀論引起人民黨強烈反彈，最終大選前夕凍結青年民主黨的會籍。

法國總統馬克龍及德國總理默克爾為歐盟委員會主席繼任人選一事出現分歧。（路透社）

除了黨中有黨所引起的內部矛盾外，歐盟制度架構重疊，職權不清亦為一大問題。歐盟行政機關主要分為歐洲委員會及歐洲理事會，兩會皆有一名主席。歐洲委員會主席容克，在「領前候選人」的新制度下，開始確立為類似「歐盟總理」的角色，而曾任波蘭總理的歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk），則類近「歐盟總統」。然而於《里斯本條約》下，歐盟既非類似法國的總統制國家，又非類似德國的議會制國家，委員會及理事會主席之間職權並未有完全的分工，此前在巴羅佐（José Manuel Barroso）及范龍佩（Herman Van Rompuy）分掌委員會及理事會時期，便出現過職能上的競爭。

在「領前候選人」進一步確立下，無疑能增強歐洲委員會主席的認受性，然而在歐盟超國家體制下，無論是「歐盟總理」還是「歐盟總統」，亦難免受德法等大國之掣肘。此次人民黨雖推出本為德國基社盟成員，有德國總理默克爾公開撐腰的韋伯作「領前候選人」，法國總統馬克龍為首的其他成員國卻唱反調，稱不認同有必要緊跟此套制度。就算下周五億歐盟公民果真選出了人民黨，韋伯要順利當上委員會主席，似乎仍要建制內部經歷一番漫長的討價還價。如此繁複的官僚體系，正是歐盟長期惹人詬病之主因。

其實歐盟匯集了28個民風不同，經濟發展各異的國家意志，各國七嘴八舌，每每要經歷漫長時間達成共識實屬正常。然而各國疑歐民粹主義之崛起，英國脫歐之重擊，都迫使歐盟改革其複雜臃腫之架構，擺脫其離地官僚的形象，定立出更快更有效率達成共識之制度。其實一個現代歐洲超級國家，畢竟是破天荒的宏大藍圖。不過當初歐洲人民在二戰的虛墟中重建其家園，走到了今天歐盟的規模，亦是得來不易。歐洲一體化的前路雖是漫長而艱難的，卻沒有退路。