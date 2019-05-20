政治捐獻缺監管　政黨法刻不容緩

最近有媒體翻查民建聯向公司註冊處提交的最新財務報表，發現在2017/18財政年度，這個建制第一大黨的總收入為1.25億元，創超過十年以來非立法會或區議會換屆選舉年新高。值得留意的是，在同一財年中，民建聯的「會員捐款」收益高達1.14億元，較上一個財年的5,767萬增加接近一倍。 任何政黨若要推動自身理念，「銀彈」必不可少，亦屬理所當然，但現代文明政治亦講求起碼的透明度──政黨收取捐款後，必須讓公眾知悉「錢從何來」，否則無從監察。從這個角度而言，政治捐獻法規嚴重滯後的香港，必須盡快訂立《政黨法》，規範相關事宜。

在很多已發展出政黨政治的國家，特定組織或人士向政黨捐款，要求對方在議會內代為發聲，藉以捍衛自身權益，根本不值得大驚小怪。例如美國的「全國步槍協會」（NRA）便是通過捐獻的方式，為保守派政客提供巨額款項，換取對方否決一切削弱擁槍權的法案。顯然，捐款者和政黨存在利益關係，倘若規管不足（例如沒有強制要求捐款者公開身分），公眾便很難知道有關政黨在議案表決前，究竟受到誰的影響。

美國「全國步槍協會」（NRA）勢力龐大，它透過政治捐獻，影響共和黨政客。(美聯社)

回到香港，市民對政界運作擁有一定知情權。例如他們可查閱「（立法會）議員個人利益登記冊」，了解「受薪董事職位」、「受薪工作及職位等」，以及「選舉捐贈/財政贊助」等情況。問題是，這個機制只規管議員「個人」，沒有延伸至議員所屬的政黨。

必須指出，香港法例對政黨的規管實在不倫不類。一提起政黨，有常識人的不會聯想到「公司」或者「社團」，但在香港，政黨的的確確受到《公司條例》和《社團條例》，而非專門的《政黨條例》所監管。政黨事關公權力和公眾利益，在社會上扮演特殊角色，但《公司條例》和《社團條例》卻沒有就政黨的特殊角色，作出相應規範，成為政治體制中的一大漏洞。以民建聯為例，它在2017年度從一名會員身上獲得價值2,130萬元的股票捐贈，但由於香港沒有政黨法，市民無從得知該名會員的身分，難以更充分掌握影響民建聯投票立場的因素。

香港沒有「政黨法」，對政治捐款的規範明顯有缺陷。圖為立法會大會的情況。(資料圖片)

誠如文章開首所說，在政治現實下，假如沒有「銀彈」，政黨難以實現自身理念，因此我們並不否定政治捐獻本身，真正值得關注的是捐獻的透明度。須知道，政黨不是私人企業，其政治取態、投票立場與民眾福祉息息相關，因此「誰是金主」不應是秘密。只有在取得政黨帳目、資金來源等資訊的情況下，選民才可充分了解該黨受到何種直接或間接影響，進而作出更有效監督和選擇。