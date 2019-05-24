【倚天屠龍記2019】要有金庸2.0　政府應資助長篇小說作家

《倚天屠龍記》正在本地電視台播放，距離金庸成書之日已約47年，觀眾熱情不減。金庸著作的歷久不衰，除了小說情節引人入勝，還有延綿不斷的影視及遊戲產品，形成活躍的文化生態圈。近年內地企業銳意建立華文IP產業鏈，不少影視作品就由網絡文學開始。 眼見內地作品風行華語社會，我們當然期望香港能藉此潮流，仿效金庸之路，把本地製作推向國際華人舞台。千里之行始於足下，香港政府和文化界，必須加強支援傑出的作家，讓他們不愁生計，不愁出版渠道，安心創作，再一步步規劃其他產品。

武當派創始人張三豐，是金庸筆下最長壽之人。（網上圖片）

香港仍有長篇小說的擁護者，近年多了鼓勵創作長篇小說的獎項，例如2005年設立的「紅樓夢獎」，廣受華文圈認可。得獎作品有本地作家黃碧雲的《烈佬傳》，也有內地閻連科的《日熄》和台灣駱以軍的《西夏旅館》。

不過，兩個獎項也是獎助，作者要出版了著作才可參賽。相較散文和中短篇小說，作家需要更長時間醞釀情節，專心寫作，往往需要放棄工作，埋首案上。若無積蓄，難以成事。在香港，比較出名的長篇小說作家，大都沒有經濟壓力，而且在界別有相當名氣，容易在界別謀生，寫作可以無後顧之憂。

不少資歷較淺的作家，會申請藝術發展局的「文學界別計劃資助」，最多可獲十萬元，為期一年。然而，該計劃的申請資格亦不低，例如作家要有一定認受性，最少要有三本個人文學作品，而十萬元的資助額不夠生活。申請者可以考慮資格較低的「新苗資助」，但資助額也相應較低，最多只有三萬元。

在澳門，長篇小說的補助雖然從缺，但就有支援中篇小說的項目，資助團體為澳門基金會，補助及獎金並重。最初，基金會發放金額一萬澳門幣資助金，若完成品最後獲獎，獎金為五萬澳門幣。

+ 6 + 5 + 4

台灣的例子應該令港澳同行羨慕不已。當地「財團法人國家文化藝術基金會」在2003年開辦「長篇小說創作發表專案」，現時每位創作者可獲得五十萬新台幣（約12.4萬港幣）補助金，在兩年內完成至少十二萬字著作，以當地的生活水平來說，這筆資助已經足以讓作家專心創作。另外，有馬來西亞籍台灣企業家設立專為創作馬華長篇小說的計劃，補助金同為五十萬新台幣。

順帶一提，一些本地作家要在外地的資助計劃或者獎項出了名，作品賣了版權，港人才廣為認識，甚為諷刺。撰寫推理小說的陳浩基就是例子，他在台灣和日本奪得「台灣推理作家協會徵文獎」和「島田莊司推理小說獎」後，其作品在香港才逐漸為人所知。

支持長篇小說，不只是支持作家，更有助建立文化產業鏈。大量的電影、劇集、電子遊戲也是緣起於長篇小說。金庸、古龍、瓊瑤作品是佼佼者，近年話題作可說是《步步驚心》。事實上，單靠文字，長篇小說難以養活出版行業，更難以養活作者，故要擴大戰線，在盈利更豐厚的劇集、電影範疇，賺取版權費，同時增加作品影響力。

香港政府近年推動影視娛樂產業，電影業界透過電影發展基金及「首部劇情電影計劃」提拔新人。政府可以仿傚此做法，設立更多小說寫作補助和獎項，並鼓勵接合影視產業。台灣鏡傳媒轄下的鏡文學，特設「影視長篇小說大獎」，吸引十萬字以上已完結，適合製作影視產品的小說。最高獎金為一百萬新台幣（約24.9萬港幣）。港府和文化界，大可參考台灣經驗，設立類似跨平台的獎項之餘，考慮在作品初期便酌量資助作家，毋須硬性等待作品完成，假以時日，香港定必出產更多知名作家，更多膾炙人口的著作。