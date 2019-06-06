累進收取電費只限住戶　商家環境成本由市民負責？

夏天不少家庭均選擇以風扇取締冷氣，環保之餘亦可節省電費，但同時商場卻因電費收費機制向工商界傾斜，總是冷氣長開。現時中電以為節約能源為由，以累進方式收取住宅用戶電費，但對非住宅用戶卻採取另一收費方式，對參與「大量用電」及「高需求用電」客戶更以累退式收費。雙重收費標準不但有礙推動節能，更有借市民補貼商戶電費之嫌。中電有責任訂定合理收費，政府也必須檢討電價，推動工商業界節約能源。

中電累進式電價只限住戶 環保責任雙重標準

現時全港住戶主要由中電與港燈供電，電費一般由累進的基本電價及燃料調整費組成，中電則另有節能回扣。目前環境局與兩電訂定《管制計劃協議》，政府與電力公司訂定該年度的平均基本電價，但當中並未有規定兩電實際售電予不同用戶的價目。對於住宅用戶，兩家電力公司都以「用電量越大，價格越高」的累進式標準收取電費。不過對於非住宅用戶，中電則劃一收費，合乎「大量用電」及「高需求用電」申請者的基本電價更以累退式標準計算（見圖）。

中電對各用戶電價收費（來源：中電文件）

中電2012年文件曾解釋，自1996年起開始採取住戶累進制，目的是鼓勵節約能源，而低用量級別主要用以保障收入較底、用電較少的住宅客戶。就高用電量的工商業客戶而言，電費結構主要反映用電的成本效益，除了按用電量收費外，亦需就中電網絡提供的發電容量額外支付收取「需求量收費」。中電亦稱，工商業客戶為節省營運成本而對減少用電有較大的經濟誘因，而基於行業性質，如經營凍房、區域冷卻系統或數據中心的公司，用電量始終較高，指累進制對於本是高用電量但已經採用節能科技裝置的客戶「不公平」。

中電各用戶電價收費機制（來源：中電文件）

這反映電力公司對於住宅客戶及商戶持雙重標準，就環保角度而言，累進式收費確為合理，市民需家居節能，同樣應鼓勵商戶節省不必要的電力，或引入節能科技。但中電的累退式收費反映工商業用戶無需負上同樣的責任，而只需考慮成本。事實上，據統計署數據，去年本地住宅用電量只佔全港用電量不足三成，而工商業的用電量佔全港超過七成，若談節約能源的效益，理應先從工商戶做起。

再者，制度下有小市民及中小企補貼大企業所得的電費折扣之嫌，而浪費電力產生一連串社會和環境成本，這些間接負擔又由納稅人買單，等於將商家的環境成本，轉嫁至市民身上。

只靠商戶節省成本 政府推動節能欠誠意

2013年政府與兩間電力公司進行《管制計劃協議》中期檢討時，政府曾就電費累進制作研究，其後不了了知。2015年政府在回應議員提問時，與電力公的理據如出一轍，甚至指「兩電的收費架構是兩電的各自商業決定」，推卸環保及規管責任，去年立法會環境事務委員會亦曾討論透過《管制計劃協議》的修訂，推動全面累進制，政府的回應亦只是陳腔濫調，在規管工商業電費上亳無誠意。

中電曾就實行非住戶累進制提出憂慮，例如指客戶可能會因電費上升而要求增加供電點，從而降低每度電的電價，因而推高全港客戶所承擔的供電成本。另外，不少中電大量用電客戶為學校、醫院和公用事業機構，或會增加提供各類社區服務的社會成本。事實上，政府與電力公司可在累進制式電費的執行上再作調節，例如商戶加裝電錶及供電點等是中電可監察的範圍，而政府亦可與中電就公共項目提出豁免。再者，港燈已對非住宅用戶採用累進制計算，中電理應參考並改善其收費模式，當然港燈的最高負荷用戶的低壓收費仍以累退式計算，同樣有改善空間，但收費標準的大原則，始終應是鼓勵商戶同樣承擔環保責任。