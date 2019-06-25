【逃犯條例】集思會救亡只為笑話　高官終究不諳聆聽民意

修例風波連連，特首林鄭月娥於上週六（22日）趕急召開集思會，集合全體司、局長之力，討論如何收拾殘局。然而港府高官的思維守舊，社會早已了然於胸，任他們集思再多，終究為瞎子領瞎子。政府與其繼續圍爐取暖，倒不如面對現實，走進網絡，細聽「貼地」網民的心聲。

據悉，集思會上週六在禮賓府舉行，出席者包括特首與全體司局長；在全長近五小時的會議當中，特首林鄭月娥先作開場白，其後由各司局長討論交流，希望探討政府餘下三年的施政路向；據知會議結論得出，未來施政必須更加務實，更貼近民生、民意，並且須與更多界別的人士溝通；同時與會者亦承認舊思維已過時失效，須改以新思維面對餘下任期。不過，據知特首與眾司局長互相勉勵，後者亦表示將繼續支持林鄭施政。

如此結論可謂了無新意。政府從來聲稱自己務實行事、以民生、民意為本等原則施政。然而高官們經仔細反思後，卻老調重彈，顯然這班人仍未弄清整場修例、甚至施政危機的癥結；畢竟當官員在多番失職過後，竟可以無視問責需要，並可若無其事地「向前看」，而且除了一眾司局長齊寫網誌，呼籲市民盡快放下嫌隙之外，就再看不到高官們對市民訴求有何回應。如此說來，試問如何教社會對林鄭班子有所寄望？

林鄭月娥今年初也曾在特首辦與管治班子舉行集思會，多名政府主要官員和常任秘書長出席。(林鄭FB圖片)

更甚者，政府承認須在施政思維上破舊立新，但試問靠一眾素來離地萬丈的高官們集思，又怎能成功創新？按理來說，林鄭上任以來的種種劣政，正是這班行政會議官守會員有份構思、執行，諸如鄭若驊、李家超已成功證明自己如何不盡其責，張建宗、劉江華等人更可謂是尸位素餐，羅致光、陳茂波更是以背叛市民利益聞名，林鄭若然寄望可從這班「殘兵敗將」中想出施政新點子，恐怕是緣木求魚。

要改善特區政府的施政，始終離不開細聽民意。有建制派議員指可重組行會架構，採納更多「反對聲音」；但此建議充其量為聊勝於無，其效用始終不大，畢竟行會架構能多大程度容納反對聲音，仍然成疑；而且礙於行會保密制、集體負責制原則，願意「犧牲」自己加入行會者不多。

如只靠多作花招、裝模作樣，政府改善施政注定以失敗告終。其實要細察民意，政府不妨走進網絡世界，務實地聆聽時下新一代對社會的不滿，這樣得來的意見定必較任何閉門造車、圍爐取暖的會議來得實際。

觀乎612來來的種種抗爭活動，「去大台」式的抗爭形式教人嘖嘖稱奇，當中網絡動員顯得至關重要，其中極受年輕人歡迎的「連登討論區」更是成為發放資訊、號召動員的重要平台之一，不少網民藉此組織了多場示威活動；然而網絡所以動員能力凌厲，除了是因本港社會活動漸見去中心化，群眾愈見傾向自發動員組織社運，更是因為如連登般的網絡平台容許了年輕一代得以宣洩其對現實政經環境的不滿、抱怨及憤怒，當中更不乏對香港時局具客觀且精闢的見解。

（連登截圖）

政府如要了解民眾的需要，甚至需要創新的靈感，網絡無疑是不二的取經之處。與其多費時間作無謂反思，高官們更應逛逛「連登」，認真對待社會上的反對聲音。