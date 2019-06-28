牙醫人口比例落後　增資助學額刻不容緩

本周三（26日）食物及衞生局指截至2019年五月底全港有2,342名本地註冊牙醫，即每一千人約只有0.3名牙醫，遠低於國際上經濟水準相若的地區。政府公布的《醫療人力規劃和專業發展策略檢討》報告亦顯示未來十年本地牙醫人手不足，加上目前公營牙科服務供不應求，政府若要拓展及改善服務，則需多管齊下，增加資助學士學額及研究為牙醫訂立有限度註冊機制引入海外人才等。

一千人得0.3名牙醫 擴展公營牙科欠配套

據世界衛生組織(WHO)，一般工業化國家的牙醫與人口比例為每一千人有0.5名牙醫，2016年經合組織（OECD）中至少20個成員國相關執業牙醫比例亦超過0.5:1000。日前當局回覆立法會議員提問時指，本港截至2019年五月底全港僅有2,342名本地註冊牙醫，即約每一千人約有0.3名牙醫，人手比例落後國際水平，亦低於日、韓等與本港經濟水準相若的地區（見圖 ）。

2016年執業牙醫與人口比例（每一千人口計） 澳洲 0.59 加拿大 0.64 法國 0.64 德國 0.85 以色列 0.76 日本 0.8 韓國 0.47 英國 0.53 來源： OECD.Stat

另見：

經合組織（OECD）成員國牙醫人口比例

世界衛生組織（ＷＨＯ）成員國牙醫人口比例

2017年六月，政府公布《醫療人力規劃和專業發展策略檢討》報告，顯示牙醫人手在中長期普遍出現短缺，據其最佳推算，至2030年將有127名牙醫短缺，該推算計及醫療系統、社福和教育界別，以及基層、第二層和第三層護理服務的需求，以及政府已規劃的服務和發展，包括長者牙科外展服務計劃、關愛基金的長者牙科服務資助項目及智障人士牙科服務先導計劃。

由此可見，在政府現有計劃下已出現人手短缺，未來牙科服務有機會不勝負荷。另一方面，隨着本港人口增長、老化及市民的牙科保健意識有所提高，整體牙科服務需求與日俱增，在穩定服務供應及提升醫療水平上，需確保本地有充足牙醫人手。上述政府資助項目始終只是小修小補，受惠人數亦有限，而目前本港只有11間公營牙科街症診所，只提供止痛及脫牙的緊急牙科服務，「01觀點」早已指出因其地區分布、服務時段、輪候時間等，市民需轉至收費較高昂的私家診所，隨時因經濟困難而得不到合適的治理，未來政府應平衡公私營市場，盡快完善及擴充公營牙科服務，故本地牙醫人手需求應較報告預算的更為緊張，有需要盡早作規劃。

牙科學士學額再增七個 專科訓練需時

未來數年牙醫人手緊絀，但在增長幅度方面，過去十年本地取得執業資格的牙醫數目維持在每年53至71人，整體於香港的註冊牙醫在2007年至2017年十年間只增加了475人（23%），註冊專科牙醫更只由2007年167人增至2017年的275人，相關增幅遠追不上人口增長及需求。

首次註冊取得執業資格的牙醫數目 年份 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 數目 54 66 61 58 57 59 53 58 70 65 71

目前香港大學設全港唯一一間牙醫學院，其取錄人數在過去七年間只有輕微上升，雖然政府在2016/17至2018/19學年，將教資會資助學額由每年53個增加20個至73個，2019/2020至2021/2022學年再增至每年80個，但要追上國際比例及提升服務質素，政府長遠還需更積極增加資助學額及擴展牙醫學院。

此外，在專科牙醫方面，去年12月衛生署擬刪去凍結多年的公立醫院口腔頜面外科顧問醫生職位，經醫生組織反對後擱置，政府醫生協會主席李慧茵指，七個醫院聯網的牙科服務十多年來只有五個顧問醫生，有顧問醫生要一人奔走三間醫院，全港公院應付牙科複雜個案的醫生不足，有長者植牙個案要輪候近一年，促政府增加人手。

名銜 全港註冊專科牙醫人數

（至二零一七年十二月） 牙齒矯正科專科 65 口腔頜面外科專科 59 牙周治療科專科 41 牙髓治療科專科 20 兒童齒科專科 35 修復齒科專科 32 家庭牙醫科專科 14 社會牙醫科專科 9

事實上，過往港大的專科課程全屬自資，學費高達每年四十多萬，雖早前政府宣布每年提供20個牙科的教資會資助研究院修課課程學額，但訓練專科牙醫需時，至少經過六年基本牙科醫學訓練和至少六年專科訓練，在解決短期專科牙醫需求上，政府還需盡快研究為牙醫訂立一套有限度註冊機制等，舒緩前線專科牙醫工作量，當然，政府還需改善公營機構牙醫的薪酬待遇，訂定公營服務牙醫人手標準等，減輕牙醫負擔。