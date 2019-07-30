公僕聯署又是青年問題？　葉劉只怕是庸醫亂斷症

修例風波不斷，近日連番有公務員以聯署方式，表達對政府的不滿。公僕大規模表態，可謂前所未有，被視為特區管治響起警號。行政會議成員兼立法會議員葉劉淑儀認為，聯署情況教人擔心，同時反映政府內部青年工作的不足。然而，政府處理修例風波和民怨拙劣，絕不能簡化為純粹的青年問題。再者，葉劉對解決青年問題見解飄忽，甚至頗有矛盾，教人懷疑她無心助社會解決深層次矛盾。

公僕聯署問題不應簡化

葉劉淑儀近日接受電視台訪問，認為近日有公務員、行政主任等聯署，令人擔心政府內部渙散、士氣低落。她特別提到由特首林鄭月娥親自改組的政策創新與統籌辦事處，「高級官員對政府內的青年工作做得不足」，使政府內部的青年未能理解其工作，更遑論予以認同。

現任行會成員、立法會議員葉劉淑儀，2003年擔任保安局局長。（資料圖片 / 盧翊銘）

政府的修例工作及隨之而來的危機處理惹民怨，當中政府自視過高、剛愎自用的處事手法最為人詬病，亦令公僕團隊有感需要發聲。就此，政府本應反求諸己，認真檢討、改進其不當之處；然而葉劉的言論再次顯露出類似的家長式心態，即政府工作本無不妥，只是年輕公務員未能充分了解細節，才會產生誤會和分歧。如此錯判只會使局勢火上加油。再者，縱使創新辦政策分析主任、行政主任等職位均多由年輕人出任，但卻不能因而推論出參與聯署和發起連儂牆的只有年輕人，故此將公務員表態簡化為青年問題乃過分粗疏。

葉劉別裝明白年輕人

即使退一步說，公僕聯署或與青年工作有關，那麼葉劉認為根本成因是甚麼呢？在訪問中，她坦言是次風波教她發現與年輕人「真的處於不同的世界」，認為後者看政府、國家及前途均與老一輩甚為不同，而背後原因正是青年感到前路茫茫、備受威脅，在如房屋問題般的深層次矛盾下未見出路，遂產生對政府的怨憤。然而，葉劉已非首次指出大型社會運動與青年問題、甚至社會深層次矛盾有關，在五年前佔中時她已指出自己深明世代文化的鴻溝，並認為佔中之所以出現，實為香港社經結構阻礙青年上流，故才渴望上街爭取改變。

誠然，葉劉若早已了解青年問題所在，又分析得頭頭是道，為何在五年後她才「驚覺」自己與青年的世代之別？若然葉劉一早洞悉問題所在，為何多年來未有發揮其立會、行會成員的作用，推動政府着力解決延宕多年的深層次矛盾？葉劉由管治精英的政務主任到民選的從政者，能力卻只是事後孔明及紙上談兵，不但她應該徹底檢討，亦為社會嘆息。

香港的產業偏重金融、物流等行業，令青年的選擇變得狹窄，窒礙社會流動。（資料圖片／梁鵬威攝）

再者，葉劉實際上對青年問題有多了解，其實亦成疑。青年問題毋庸置疑與經濟和民生有關，但亦包括了他們的政治信念，而葉劉卻與青年心態和思維脫節。如早在佔中時，葉劉已斷言青年之所以「出嚟瞓街」，只因此舉「好過住劏房、好過逼喺屋企」；其後陸續有青年出參加區議會選舉及立法會補選，她又指原因為議員的薪酬待遇吸引，而且又可讓青年享受鎂光燈，並指「參選好過在旺角掟磚」。這些言論反映葉劉離地萬丈，根本不解年輕人渴望改變前景的熱誠，試問葉劉有何資格分析青年問題？

立場飄忽 是因為選舉來了嗎？

更諷刺的是，葉劉從來未能對症下藥，甚至前後矛盾。佔中時期，葉劉揚言青年問題嚴重，並非派糖派錢可以解決；然而在五年後的修例風波，葉劉所屬的新民黨卻倡議政府向所有18歲以上的市民派發8,000元。雖然此等措施並無明言針對青年問題，但從時機來看，相信亦有一定關係。但是，修例風波的癒結既然涉及社會深層次矛盾，葉劉理應同意派錢並未解決問題的良方。更甚者，不久前葉劉才認為今年經濟環境不穩，政府不應該派錢，現在卻忽然「轉軚」，其立場飄忽、前言不對後語，實教人大惑不解。

新民黨與財政司司長陳茂波會面，建議向18歲以上香港永久性居民派發8,000元（資料圖片）

要解決青年問題，政治菁英應先檢討自身的視野及識崙。但如政客無心解決青年問題，卻只對此借題發揮、甚至希望謀取政治紅利的話，所謂的「青年問題」終究會永續下去。