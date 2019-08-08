對待女示威者屢惹爭議　警隊執法須尊重女性

警察擁有公權力，透過執法維持治安。然而在執法的過程中，警察若不夠專業或處理有爭議，則容易失去民眾對其的信任，加深警民的隔閡。近期一些示威事件顯示，執法過程中能否合理對待女性、尊重女性，也是影響警隊威信的關鍵，須謹慎處理。

8月5日凌晨，示威者包圍天水圍警署，一名少女於警署外遭警方拘捕時被警員拖行、抬走，導致下身「走光」。這件事迅速引來多個關注女性組織譴責，認為做法罔顧女性尊嚴。可見警隊在執法中是否尊重和合理對待女性，牽動着普羅大眾的神經。而在早前的多場示威活動中，已有不少片段可見女示威者被警察粗暴對待，導致走光、甚至被扯掉胸罩等，不滿難消。

其實這種問題並非新鮮事，早在2015年3月的「光復元朗」反內地水貨客示威，警察拘捕一名女子期間，從後方拉扯她至跌倒、血流滿面，事後警方更指控她「以胸襲警」，引來輿論批評。同年8月2日，約二十個團體，共百餘名示威者在警察總部外穿戴胸罩抗議，不滿「以胸襲警」有侮辱成份，以及認為警方顛倒黑白，將女性胸部視為攻擊性武器。

以上案例說明，如何對待女性是執法中要謹慎處理的部分，否則不僅有損對當事人的尊重，也容易破壞警民關係。至少在近兩個月的示威中，警方執法時令部分女示威者走光，確實有損當事人的尊嚴。縱然被捕的女性可能自置險境，甚或有違法犯罪的嫌疑，但警察執法也須保持謹慎。《警察通例》第44章表明，男警不得為女性進行快速搜身及伏牆式搜查，即便無女警務人員在場，男警也須將該女性帶往警署或水警輪由女警進行搜查，以為維護女性尊嚴。

在國際社會，即使是面對已經定罪的囚犯，也有共識認為應給予相應的人權。2001年，國際人權組織就曾譴責美國監獄虐待女囚犯，發表《虐待被囚婦女：性侵犯和鎖銬懷孕女囚》的報告。中國內地也已經在監獄法中寫明女囚權利，例如《中華人民共和國監獄法》第18條寫明，女犯由女性警察直接檢查；第40條規定，女犯由女警員直接管理。對待囚犯尚且如此，對待未定罪的疑犯更須小心處理，避免因處理不當而失去公信力，甚至撕裂警民關係。

除了要謹慎和克制，女警部署也是重要一環。女警的人數和佔比自2009年來逐步攀升，目前人數逾5,000名，佔總人數近乎五分之一。警隊內更已沒有只供男性或女性人員擔任的職務，包括機動部隊、衝鋒隊、爆炸物品處理組等，全部均有女隊員。故此不難發現，香港警隊缺乏的不是女隊員，而是如何改善部署和執勤，應對女性市民的情況。在天水圍事件中，該名被捕女性被拖行一條街後才由女警員接手，大為不妥，實應避免。

對待女性的問題，只是警隊執法其中一個被批評之處。除此之外，警隊亦應緊記在面對尚未定罪的市民時，執法不應帶有情緒，不能侵犯或侮辱對方。警隊作為社會秩序的維護者，能力和權力愈大，責任也愈大。因此，他們必須克制地處理衝突場面，並有政治警覺性，意識到執法的手段和力度將影響警民關係和警隊威信。警隊要能夠專業執法，才能成為維護社會秩序的中堅力量。