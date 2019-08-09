抗爭踏入調整期　示威者須辨清方向

8月5日大罷工，全港多個地點均出現堵路，地鐵一度接近全線停駛。罷工過後政府回應卻未有太大改變，堅拒接受民眾五大訴求。隨後群眾亦如進入一段短暫休整期，8月7日圍堵稅務大樓人數寥落，8月8日海港城「和理非Happy Hour」宣布取消活動。 踏入周末，緊張氣氛重臨，一如過往數周，有市民申請在不個地區遊行。然而與以往不同的是，警方這一次對所有遊行一律反對，僅批准周日在維園集會。這意味着參與遊行要面對法律風險。 種種事態發展顯示，無論是示威者心態還是警方的應對策略，都迎來了調整的時刻。

不同市民原本分別申請本周六（10日）在大埔與黃大仙，以及下周日(11日)在港島東與深水埗遊行，但均遭警方反對，警方僅批出下周日在維園集會的「不反對通知書」，以及個別團體發起集會或遊行，如周六早上的「守護孩子未來」的親子集會及遊行及基督教團體周六晚上舉辦的唱詩活動。

四場遊行遭禁止 示威法律風險增加

顯而易見，經歷了多場警民衝突後，警方管控示威風險的策略已有變化。過往警方幾次試圖透過限制遊行路線或拒發「不反對通知書」的方式控制秩序，但均無法奏效。但遊行缺乏「不反對通知書」，卻使得自發參與者面對法律風險——根據《公安條例》第245章，參加「未經批准集結」，經循簡易程序定罪，可罰款5,000元及監禁3年；而經循公訴程序定罪，可處監禁5年。

也許有不少示威者仍會堅持上街，甚至可能一如既往展開堵路等「不合作運動」。從大埔與北角警署事先佈置大型水馬及用膠紙封窗等舉措來看，警方也預期可能繼續暴發衝突。然而，「01觀點」早已明確指出，單靠警方履行職責以求維持社會秩序，無法根治由政府失治引發的民怨。擺在眼前的現實是，隨着社會整體承受的代價上升，示威者也要反思如何才能有效表達訴求。

（資料圖片／蔡正邦攝）

民意走向不明朗 運動何去何從

8月5日大罷工當日早上，也有民眾發起「不合作運動」，例如堵塞地鐵閘門、汽車在迴旋處不斷轉圈、設置路障擋路。「被罷工者」有人支持示威人士堵路讓他們名正言順參與罷工，也有人嚴厲批評示威者阻人上班、斷人生計。雖然對這些「不合作」行為的民意走向暫未有全面統計，但清楚可見的，是種種「不合作運動」至今都未見成效。政府未有接受示威者提出的五大訴求，態度未有變軟，而受影響的也只有一眾普通上班族。

隨後幾天，圍堵稅務大樓失敗、海港城行動取消，似乎示威者進入休整，稍為喘息的跡象。話雖如此，但沒有人會天真得以為民怨已經消散。事實是自8月3日「旺角再遊行」起，一連三日的大規模行動不但成效不彰、示威者多人被捕，安然回家的人也會感到疲倦。正如理工大學社會政策研究中心主任鍾劍華所言，近日現象並不反映反修例者怨氣消散，只是經歷持續了一段時間的行動後，他們正處於一場思辨當中，想要謀定而後動。示威活動成效未見，官民雙方均在判別民意走向。運動將何去何從，成為一大疑問。

（資料圖片／盧君朗攝）

正如2014年的「鳩嗚」行動象徵佔中示威者失去方向，甚至無以為繼，如今的示威活動雖謂「遍地開花」，但亦失去焦點，容易陷入為了示威而示威的陷阱。從這個角度看，8月5日之後示威者重整態勢，是自然不過之事。他們必須重新評估民意影響，避免示威行動無端製造敵人，令佔社會大多數的「和理非」人士反感。8月5日的單日罷工未見成效，「不合作運動」更令民心動搖。

一方面，示威者不能不重新檢視運動目標，包括要衡量當前政府及社會的取態下，他們爭取什麼訴求。另一方面，他們更要反思當下的抗爭手法。正如「01觀點」早前指出，現今以阻路為主的「不合作運動」，影響的只有普通市民，政府並未受到正面挑戰，甚至給政府口實。反修例者若想體現「不合作運動」的真諦，未來應慎思行動手段和目標。