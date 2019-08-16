中文科擬取消聽說兩卷　何以引發「消滅粵語」之慮？

正在公眾諮詢的中學中文科改革，建議在DSE考試中刪去聆聽及說話兩卷。此建議近日引起軒然大波，引來粵語將在中文課程被消失、普教中等疑慮。一方面，中文科適宜以母語教學，這點已為不少學者指出；但另一方面，考核化繁為簡之建議亦有其理據，因政治和社會因素而引起廣泛疑慮，從教育政策角度看，也非教師和學生之福。

（資料圖片／梁鵬威攝）

在《逃犯條例》修訂風波正熾熱之際，「學校課程檢討專責小組」於6月28日發表檢討中小學課程諮詢文件，諮詢期至9月16日。專責小組的其中一個建議是刪去聆聽和說話兩卷。

然而，這個建議在近日引起極大爭議，網上不少意見擔憂政策會使廣東話在香港消失，進而逐步被普通話所取代。從事粵語研究多年的Ben Sir（歐陽偉豪）直言：「現時不少學校都實施普教中，而聆聽及說話兩份卷是整個考試制度內唯一使用廣東話的試卷，若然刪去這兩份卷，則學生整個讀書生涯，都可以沒有廣東話。」

「普教中」與「刪卷」屬不同議題

無可否認，刪去兩卷會使粵語在考試核評中消失，但不代表粵語會在中文科的教與學上消失，學校仍然可以選擇母語教學而非普教中。或許有人會擔心，刪去聽說兩卷後，欲推行普教中的學校會更無「後顧之憂」，但其實在現時制度下，學生已可選擇以普通話或粵語應考，換言之學校是否推行普教中，不一定要考慮考評中是否有聽說兩卷。社會在討論聆聽、說話兩卷的去留同時，有必要認清普教中的爭議，與兩卷的去留問題應該分開討論。

聆聽、說話卷的取消，可謂承接中文科考核簡化的脈絡。自文憑試推行以來，中文科繁複已一直為人詬病，而中文科考核亦屢經簡化，期望減輕師生壓力。例如2014年取消說話卷的「朗讀」環節，只保留「口語溝通」，轉而加入「首輪發言」環節；2016年將聆聽、綜合二卷合併，演變成現今的四卷結構。但是，說話、聆聽兩卷至今依然存在，考試細節的輕微調整未見考生壓力大減。

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重點提升語文修養

從教學理念來說，中文作為香港學生的母語，以分拆四卷這種「第二語言」模式教授，其實不利學生中文進步。學生以中文授課、課堂以中文交流，本身已是學習過程。故此早在高級程度會考的中化課程推出時，已經有人質疑聆聽、說話兩卷是盲從學習外語的考核模式，教學效能不大。

參考鄰近華語地區的中文學習、考核情況，內地及台灣的公開試考核均以閱讀及寫作能力為主。內地高考考核現當代文章、古代詩文，亦考語言文字運用及寫作四大部分，當中不包括聆聽、說話。台灣雖以聽、說、讀、寫為學習目標，但大學學測仍只考閱讀、寫作，聆聽說話卷的考核並非必要。

故此，中文科若意在培養學生文學修養，取消聆聽、說話兩卷能將更多課時編配到閱讀、寫作之上，令學生能夠專注吸取文學養分，練習寫作能力。教育局應該相對提升讀寫兩卷所佔比例，重點評核考生對文本的理解、分析和寫作能力。

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只考讀寫亦要求思辨邏輯

的而且確，香港文憑試的說話、聆聽考試考核目標同時包括邏輯分析，講究學生思維能力。而學生在這兩卷的能力，亦曾被認為有待改進。例如2017年，考生被評「整體表現一般」、「內容貧乏、邏輯混亂仍是大部分考生的通病」。但是，要考核學生思辨邏輯形式並不限於口語表達、聆聽分析，閱讀、寫作卷同樣，可以有相同功能。聆聽說話卷的刪減，絕非否定邏輯思維的重要，而是旨在簡化考核。考慮中文科現今課時嚴重不足、四卷時間投放分散，在無損考生能力的情況下，刪減兩卷的做法有利紓緩師生壓力。

刪減聽、說兩卷，重點培養學生文學修為、減輕師生教與學之壓力，教育界亦向來有支持聲音。然而，如今諮詢建議引來極大反彈，究其原因，一來在於《逃犯條例》修例風波沸沸揚揚，市民對政府不信任的情緒空前高漲；二來也因為過去政府曾鼓勵普教中政策，早已引起「消滅粵語」的質疑。這兩個原因，可謂「新仇舊恨」，加起來便令社會輿論將取消聆聽、說話卷與「消滅粵語」掛勾，引起民憤。

為免一波未平，一波又起，當局必須細心聆聽及回應社會憂慮，特別要諮詢教育界意見。在取得共識之前，政府不宜輕舉妄動。