「3322」或扼殺潛質學生　彈性收生做法可取

團結香港基金上周二（20日）發表應用教育研究報告，對現行教育制度作出多個建議，包括將現行升學制度制變得靈活，倡議放寬自資院校的非常規收生比例由5%至15%、容許院校就部分科目在聯招制度以外招收學生、增加校長推薦名額等。以上建議不約而同地指向目前大專院校收生面對的「3322」門檻，或多或少反映出此規定值得檢討。

「3322」指文憑試考生考獲中文及英文3等、數學及通識2等，達到大學收生最低門檻。自文憑試開始以來，「3322」便備受爭議，認為相關要求「重文輕理」，也扼殺專才。在「重文輕理」方面，大學志願攻讀理科的學生須於語文科考取第三級成績。相比之下，高考時代科目有高級程度（AL）與高級補充程度（AS）之分，中英文科都是高補科目，大學收生會將AS視作「半科」（或0.6科）處理，故此理科生只要在高考科目中獲取佳績，中英文縱然僅僅合格亦不阻礙考生晉升大學。另外，「3322」也扼殺不少精通個別科目的專才，例如志願修讀英國文學者，中文能力亦要考得第三級。

對於多元發展的學生而言，「3322」更經常成為一眾體藝出眾學生的升學障礙，抺殺升學出路。因此，提高非常規收生比例、提升自資院校收生自主權，的確可以令各院校招攬更多具學術以外成就的學生。團結香港基金建議將非常規收生比例提升至15%，不硬性跟從學生公開考試分數，有助院校以培育人才為目標。以新加坡為例，大學均預留15%學額由院校自行依學生才能招生，其中新加坡理工學院更有近20%學額，透過其他相關標準招生。就不同學科而言，收生以才能為本，比起以公開考試成績為本，更能招收具潛質學生。

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另外，研究報告建議政府容許院校「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP）內的自資學位直接取錄本地學生，並增加直接取錄名額。「指定專業／界別課程資助計劃」範圍涵蓋建築及工程、電腦科學、創意工業等業界，意在培訓合適學生將來投身業界。以往，DSE考生若要報讀受計劃資助課程，均須透過大學聯招申請，以文憑試成績決定結果。研究報告便建議政府對此作出改革，放寛計劃，考生未必需要透過大學聯招，也可以直接取得自資學位。

然而，除了針對特定院校、特定類型學生的彈性做法外，當局亦應檢討「3322」要求的影響。從理念來說，文憑試「3322」的要求能夠鼓勵學生均衡發展，進入大學後才攻讀某些學科。但對於讓中學已經是「專才」的學生，他們的升學道路也須顧及。

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目前有七間資助大學已作出相應調整，對於部分核心科目表現未如理想，但選修科成績出眾的學生，設有彈性收生安排。雖然要求隨院校不同，但大體都是以最佳五科或六科的成績，或以足夠「星星」數目，用以豁免基本入學的「3322」要求。例如中文大學，若學生核心科目未能達標，在三科STEM科目共得最少三星的情況下，依然獲考慮取錄。科技大學亦有此例，不過考生要將心儀學系放到首三志願。然而，因為「彈性收生」對學生其餘選修科目的分數要求甚高，「專才」考生要成功達標仍不容易。

比起為各大學提供不同收生空間跳過「3322」，政府更應對症下藥。政府可考慮擴闊彈性收生機制，讓更多專精於某科目的考生得到院校考慮，避免考生再因核心科目失手而無法攻讀專精科目，白白流失人材。政府甚或可以參高考舊制，降低必修科目要求。社會需要各式各樣的才能，不只著重語文能力，也不只著重理科，而是不論「通才」、「專才」，收生制度都應該給予不同特質的學生一個升學機會。