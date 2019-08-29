校園欺凌非一日之寒　政府多年在做什麼？

《逃犯條例》修訂風波持續至今，社會陷入撕裂。隨九月開學在即，外界亦擔心警員子女可能在校園被欺凌，建制派、私隱專員公署、香港中學校長會等均表示擔心。毋庸置疑，任何學生都不應該因為家庭背景或政治立場而被欺凌，惟校園欺凌亦非近期新鮮事，怎麼要等到現在社會才正視？

近期不只有網上言論揚言會針對警察在校子女，警察隊員佐級協會亦表示，已有警察子女受到校園欺凌的實例，甚至指教師有份促成。若然屬實，校方必須嚴肅處理，包括按既定機制跟進，了解問題成因。

然而，冰封三尺非一日之寒，香港校園欺凌問題其實一直嚴重，惟直至今次警察子女牽涉其中才引發廣泛關注，教育局以至全社會亦須反思，為何反欺凌政策多年欠缺成效，校園欺凌至今未能止息。

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教育局應採主動角色

教育局一直錯誤解讀「反欺凌」政策成效，實際上問題至今依然肆虐。今年2月教育局就校園欺凌問題回應議員提問時，當局只比較2013/14學年與2017/18學年數據，並將被欺凌個案人數由250下降至200人，演繹成「預防校園欺凌工作的成效漸現」。

但數字不一定反映事實。教育局香港校園欺凌個案遠不止於200宗，只是教育局無法將欺凌事件轉為個案跟進。2017年4月，經濟合作與發展組織（OECD）曾發表有關學生幸福感的報告，調查對象包括全球72個國家和地區的54萬名學生。當時報告指出，5,000名受訪香港學生之中，有32.3%（1,615人）在過去一個月曾受到欺凌，數字冠絕全球。而據教育局資料顯示，2017/18學年的欺凌個案數字，其實比2016/17年度激增62%，情況未有改善跡象。

雖然局方有為學校訂立既定程序，處理已發現的欺凌個案，但是對於潛在欺凌事件仍欠缺機制主動調查，角色經常落於被動。教育局或可學習美國部分州政府，定期調查校內欺凌問題，就欺凌形式、發生頻率等作出報告，由教師、專家共同檢討補救，防範未然。

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「反欺凌」不分背景

不論學生背景，社會都要對校園暴力「零容忍」。針對網上仇警言論，各界作出不同應對，有表達關注，也有切實行動。近日有報道指退休警司級人員發起「招募退休同事義工計劃」，保護警員子女往返學校。

然而，政府以至社會大眾也不宜只關注於某一背景學生，校園欺凌其實不應該發生在任何學生身上。故此，從學生角度出發，保護警察子女的行動也要避免副作用，例如令普通學生懼怕警員子女。若社會各界過分強調要保護某背景學生，亦要小心會否做成標籤效應，令他們更難融入一般學習環境，最後適得其反。