美軍將撤出阿富汗　內戰重臨不遠矣？

上周三（8月28日），在美國與塔利班的第九輪談判中，有與會者表示雙方將達成最終和平協議，結束長達18年的阿富汗戰爭。消息傳出不久，塔利班卻在北部城市昆都士（Kunduz）發動針對政府部隊的自殺式炸彈襲擊，造成至少10名士兵及平民喪生。未來，即使和平協議終歸到來，亦不見得該國已能平亂。 相反，華盛頓在「帝國墳場」遊玩十多載後急忙撤軍，做法有如上世紀80年代蘇聯捲舖蓋時，錯誤播下內戰種子。難道，對活在人間煉獄的阿富汗民眾而言，不同形式的戰爭要是他們生活的一部分？

2001年美國遭受「9-11」恐襲後，雖然施襲者已確定是恐怖組織阿爾蓋達，但華盛頓卻找來提供庇護的塔利班來復仇。可是，要說服國民支持動員出兵，攻打一個聞所未聞的非國家組織，在文宣上甚有難度，後來美國便把整個阿富汗拖入戰爭泥潭。畢竟，相比向生活在某山洞裡的恐怖分子宣戰，大舉入侵別國確實較容易能自圓其說，向國民推銷。豈料18年已過，美國及其盟友不但未能推翻塔利班政權，「解放」民眾，更釀成大量無辜平民傷亡。

阻礙談判共識的四個關鍵

據塔利班的發言人Suhail Shaheen所指，現時與美國談判已進入最後階段，只剩下如何落實停戰協議有待商討，惟此難以等同重光之日即將來臨。綜合過去八場談判，雙方的關鍵問題主要有四：一、塔利班如何保證外國武裝組織不會再利用該國為基地發動恐擊；二、美國和北約部隊何時完全撤軍；三、永久停火協議的路線圖；及四、如何促成阿富汗的內部對話，化解分歧。不過，從喀布爾政府代表缺席，以及塔利班和ISIS續發動無定向恐襲兩事可見，促成內部對話恐只是緣木求魚。

在最終和平協議中，除了婦女的基本權利尚未有定案外，塔利班和美國支持的阿富汗政權如何共處仍是難解。談判開始後，儘管華盛頓一直嘗試將總統加尼（Ashraf Ghani）為首的喀布爾政府，以及塔利班拉到談判桌，惟後者斷言拒絕，迫得美方別無他選，須與當日欲意推翻的政權平起平坐，直接談判。對塔利班而言，喀布爾政府只是一個沒有實權的傀儡，與它談判反倒會賦予其合法性，更何況當下這恐怖組織仍佔據該國半壁江山？

觀乎塔利班現時的勢力範圍，該組織已有效掌控了該國逾半領土（約400個地區中的250個）及其領土上的收益。縱另有報告指是其控制領土為14.5%，不論數字多少，過去接連發生的恐襲已反映塔利班有意重回昔日的地位，無意與喀布爾政府共享權力，才會抓緊美方急忙嗚金收兵的機會，盡可能攻佔最多領土，發揮槓桿作用，以便在談判桌上盡佔優勢。

值得一提的是，這次由德國和卡塔爾贊助的談判，本想將平民傷亡數字減至零，但戰場上的畫面卻令人瞠目結舌。據聯合國阿富汗援助團（UNAMA）稱，單計本年七月已有多達1,500名平民在戰事中喪生或受傷，是為2017年5月以來單月的最高數字；再者，美軍和喀布爾政府亦於2019上半年創出紀錄，其軍事行動的誤殺數字比武裝分子還要多，這仍算是配備全球最精良軍備的國家嗎？

蘇聯亂局應為鑑

阿富汗的終局會是如何，其實蘇聯已留下一個沉重的教訓。1989年2月15日，最後一支蘇聯軍隊越過阿姆河（Amu Darya），回到衞星國烏茲別克境內後，正式為「莫斯科的越戰」寫上句號，惟人民民主黨政府數年後倒台，阿富汗再度陷入內戰，情況一如美軍撤出越南留下的權力真空，間接使北越可借機把南越吞併。

事到如今，美國不但沒有完成當初的出兵目標，成為繼大英帝國和蘇聯後，又一葬身阿富汗這個「帝國墳場」的例子。更甚是，雖然美軍的退場象徵了外國干預的結束，但同時亦大有機會將這場由1978年開展的戰爭，又再拖回內戰邊緣，並比之前多了一個「玩家」——可能死灰復燃的ISIS。