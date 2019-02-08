越戰2.0——阿富汗戰爭

2001年，美國遭受「9-11」恐襲後出兵阿富汗，本想速戰速決，推翻塔利班政權，為逾千名死難者討回公道，並把當地民眾從「暴政」中解放。豈料17年已過，戰事不僅造成大量無辜平民傷亡，塔利班的勢力更仍佔據半壁江山。 1975年結束的越戰已說明，動輒恃着軍事上的優勢，以單邊主義解決國際爭議，不但難以迎來政治勝利，更會為局勢添煩添亂，如同美國總統特朗普早前所形容，出兵阿富汗無疑是場「愚蠢的戰爭」。所謂一子錯滿盤皆落索，美國朝野現願意與塔利班共商和平協定，形同患上「集體健忘症」，以權宜之計修正錯誤，而美國近年在區內，以至全球的影響力漸降，是多年來在外交政策上陳義過高之果，實在與人無尤。

收復ISIS失地：美國總統特朗普周三（6日）發表國情咨文，指自他上任後ISIS已經從敘利亞消失，同時會加快撤走在敘利亞及阿富汗的美軍，並與塔利班組織和談。（路透社）

越戰健忘症：美撤軍須與「恐怖組織」合作

去年底，有報道指推崇美國優先的特朗普，已對阿富汗戰爭失去耐性，開始部署撤回長年屯駐當地的美軍。如同一月在卡塔爾首都多哈舉行會談可見，美國已漸疏遠其傀儡政權，選擇直接與塔利班交涉，望結束這場長達17年、早已意義盡失的戰爭。

可是，即使美方的阿富汗和平特使哈利勒扎德（Zalmay Khalilzad）在會後表示，「⋯⋯會談富有成效⋯⋯在重要問題上取得重大進展」，但雙方對於何時撤軍、塔利班會否跟喀布爾的傀儡政權談判，仍未有共識。更重要的疑問是，誠如奧巴馬主政時的阿富汗及巴基斯坦特別代表米勒（Laurel E. Miller）所言，「這到底是美國在阿富汗戰爭結束的開始，還是阿富汗戰爭結束的開始？」

要贏得反恐戰爭的勝利，阿富汗軍隊需要外界提供幫助。（視覺中國）

觀乎塔利班現時的勢力範圍，此組織已有效掌控了該國逾半領土（約400個地區中的250個）及其領土上的收益，更在全國進行針對性的暗殺，以削弱美國扶殖的傀儡政權，故不論以何種眼光總結美國反恐戰爭的成效，塔利班迄今仍有效管治阿富汗逾半國土，足可判定美國當初開戰的目標，已跟眼前的客觀結果背道而馳，不僅沒有為民眾樹立穩定且具代表性的政府，更反過來為軍人和民眾留下了創傷。

一如越戰，美軍撤出阿富汗的舉動，實為「面子需要」多於「和平需要」，而後續留下的權力真空，或更導致內亂升級。某程度上，現時美國正在尋找的退場方案，跟昔日越戰也有可比之處。早在1969年，時任美國總統尼克遜（Richard Nixon）及其國家安全顧問基辛格（Henry Kissinger）本想藉提升軍事和外交壓力，換取北越在談判桌讓步，以確保南越政權在美軍退場後仍能「安然無恙」。

可是，面對北越的頑強抵抗和美國國內反戰浪潮高漲，尼克遜和基辛格不得不調整其戰略，並選擇加快撤軍，減少對南越的軍事援助。如同前歐盟的阿富汗副特別代表Michael Semple所言，到了1973年《巴黎和平協定》時，美方僅在尋找可挽回面子的方案，即釋放被俘獲的美國士兵，以及確立撤兵與南越政權崩潰的「合理間隔」。他也同時指出，現時塔利班期待的結果和盤算，跟當年北越大打消耗戰有着相似的考慮。

越戰期間來自越南的影像。反越戰的運動則在這種轉換之前就開始了。 其中一些人進入了下一步——即從「受害者意識」向「加害者意識」過渡。

十七年徒勞無功之戰 退場或點起內戰藥引

當然沒有人會希望看到，美軍退出越戰的餘波會在阿富汗重演，但要避免「越戰番外篇」再現，關鍵是如何處理未來的權力真空。所謂的「合理間隔」，其實只是美方為洗脫撤兵帶來的政局動盪而行的權宜之計。撤兵翌年，北越正式將南越吞併，後續的政治清洗不但迫使大量民眾逃離家園，更有上百萬南越民眾被送進勞改營，而美軍把鄰國柬埔寨硬拖入越戰，也間接「成就」了波爾布特（Pol Pot）的赤柬運動，後有超過百萬人在「高棉大屠殺」中被種族滅絕。即使美國未能準確預見上述的爛攤子，也應深明權力真空必定會造就新一輪的權力競爭。

略有常識和道義責任的領導人該明白，無論是國內還是國際的政治秩序，皆須達到所謂的「微妙勢力平衡」，和平方可現實。美國揮軍攻打阿富汗，迫使塔利班避走山區，破壞了既有的勢力平衡，並寄望用自身的軍力優勢來填補權力真空，扶植傀儡政權代為管治。可是，現時在總統加尼（Ashraf Ghani）的管治下，政權不但貪污叢生，也未能兼顧偏遠地區的民眾所需，使塔利班有機可乘，東山再起，由昔日美方欲意推翻的敵人，一躍成為談判桌上平起平坐的合作對象。從勢力平衡的面向來說，美軍撤出後出現的權力真空成為內亂的藥引，不足為奇。

阿富汗選舉：阿富汗國民議會選舉臨近，當地不時遭受塔利班襲擊。圖為10月17日南部赫爾曼德省的一宗炸彈爆炸，造成候選人在內4人死亡，另有7人受傷。（VCG）

再者，即使美國撤兵，這也不代表阿富汗能夠擺脫「外國干預」內政的歷史軌跡。有鑑於戰略位置，阿富汗早成為全球和地區大國競爭的戰場。這從1979年末蘇聯入侵阿富汗，以及美國為擊退蘇聯，暗中資助拉登（Osama bin Laden）為首的聖戰士可見一斑。可以預見，美國離場後，俄羅斯、土耳其、伊朗、巴基斯坦、印度和中國等，均會在地緣政治的考量下，以各種手段摻進阿富汗的政局，務求從中分一杯羹。

美軍退場已成定局，雖說方案仍未敲定，但足以衡量功過。17年已過，除了大量無辜平民及拉登和部分領袖被殺外，阿爾蓋達還仍在區內攪局（現在還多了個伊斯蘭國），反恐成效不辯自明。越戰證明，世事發展非如美國天真地假想，可以透過速戰速決，建立扶植傀儡來解決一切。事到如今，不論是何等退場方式，說穿了也是欲蓋彌彰的政治手段，而美國亦是繼大英帝國和蘇聯後，又一個葬身阿富汗這個「帝國墳場」的例子。