惠譽講一國兩制　看漏了什麼？

上周四（5日），國際三大信用評級機構之一的惠譽（Fitch）發表報告，指鑑於香港近日政局及與內地政經連繫日益增加，將香港長期外幣發行人違約評級（Long-term IDR）由「AA+」下調至「AA」，並定展望為「負面」。這是惠譽自1995年以來首次下調香港評級，無疑產生了一定震撼，特首林鄭月娥及財政司司長陳茂波相繼回應，表示不同意惠譽下調評級的準則。評級機構客觀性早已廣受質疑，惠譽對香港評級當然也不是金科玉律，尤其是其對中港關係的部分，更反映它對「一國兩制」只作片面理解。

像惠譽一類的國際信用評級制度對國際金融市場運作自有其用處，但這些評級公司都是私人企業，其所定之評級是否夾帶私利，難免令人產生疑慮，以惠譽為例，其80%的股權便掌握在美國出版巨頭Hearst Corporation手上（2014年前為約50%）。它們過去多次「睇錯市」，也使本身的信用大打折扣。1997年亞洲金融風暴時，穆迪就在一天之內將韓國主權評級由A1急降11等。而在2007年環球金融海嘯前夕，三大評級機構都給予美國次按最高信用評級，被視為製造危機的幫兇。這些評級落差巨大，已非一兩級的調整問題，而是評級制度本身存在極大的漏洞。

當然，反修例風波帶來社會不穩定，以及一連串的暴力活動，無疑影響了投資者對香港的信心。惠譽基於這個有目共睹的事實，下調香港信用評級，也不讓人意外。今日（10日）惠譽中國內地及董事兼首席分析師Andrew Fennell在記者會中便稱，雖然政府回應了示威者部分訴求，但未能使社會恢復平靜，香港的國際聲譽亦可能持續受損。不過他亦強調，「AA」評級仍「十分高」，而本港公共財政儲備及管理仍相當穩健。

特首林鄭月娥明言，不認同惠譽降級決定。（新華社）

更為值得留意的，反倒是惠譽將香港未來展望調為「負面」。惠譽報告中稱預期「一國兩制」將不會動搖，但香港與內地在經濟、金融、以及社會政治方面的連繫愈來愈多，意味香港將進一步融入內地的管治體系，面臨挑戰。長遠而言，香港與中國內地的信用評級的差距長遠而言將收窄。中國現時評級為A+，展望為穩定，按此推論，惠譽是在暗示將來可能進一步下調香港評級。

然而，這種見解顯然有偏差。惠譽一邊稱不認為「一國兩制」會動搖，一邊指出與內地的密切關係會令香港面臨更大挑戰，這種說法看似「一國兩制」與「中港關係」對立，難免令人覺得其先入為主。事實上，香港作為獨立經濟體運行已久，但與內地維持緊密經濟與金融聯繫也非獨近年之事，而隨着中國市場不斷開放，香港作為內地與世界接觸的窗戶，可謂長期受惠，它們在過往不影響香港的信用評級，何以現在反倒成為一種給予負面評價的理由？在社會政治方面，今日（10日）惠譽舉行的記者會中，Andrew Fennell又再解釋指港澳辦及內地官媒多番評論香港事務，是其下調評級的理由。然而，港澳辦以至於官媒的評論都一直在一國兩制的範圍內，亦從來沒有干涉香港自治的內容，為何卻成為下調評級的理由？

惠譽對香港經濟前景的判斷，惹來爭議。（視覺中國）

平情而論，香港與內地的關係密切，互相支持，這是無可撼動的現實。隨着粵港澳大灣區發展、一帶一路等國家政策推行，香港未來與內地的關係只會有增無減。但是關係密切，並不代表香港與內地實行相同的經濟制度，這亦是「一國兩制」的其中一個好處。事實上，自中國改革開放以來，各國與中國的經濟金融關係都日趨密切，難度每個國家的評級應該因此而受「負評」？惠譽把中港關係日趨緊密視為一個潛在負面因素，卻不考慮香港正因自身在經濟與金融制度具備獨特地位，故在中國推行經濟金融開放戰略時擁有優勢，說明它其實並不真正「一國兩制」的意義。

當然，惠譽有關「一國兩制」的擔憂，亦在某程度上反映了外界對香港的觀感，值得香港為政者所反思。上周四下調評級後，包括特首林鄭月娥及財政司司長陳茂波等政府高官立即表態反對。然而，他們又是否有認真檢討過，自回歸以來，香港自身是否真正發揮了「一國兩制」所賦予的優勢，還是只懂得「食老本」？市民有目共睹的是，政府多年來只貪圖諸如「自由行」等政策帶來的「即食」經濟優惠，未能全盤思考如何在「一國兩制」中最大地發揮香港獨特地位。與國家發展藍圖結合是香港未來發展的重要機遇，但港府亦需清晰地找到香港「獨特」的定位並好好發揮，才能帶來雙贏。