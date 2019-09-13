「尊重」何以成為港人必修學問？

持續了逾三個月的反修例衝突社會不同群體充滿對立，許多家庭內部也因政見分歧而難以和睦相處。最近幾天，憑歌寄意成為不同群體集體表達訴求的新手段，反修例示威者連續多日在不同地區合唱同路人創作的歌曲，這種用「和理非」方式展示團結的方式，當然遠勝於在街上縱火與破壞地鐵設施等違法暴力行徑，只是示威者在商場等公共場所高歌時，不同立場者也用相近方式表達自己的心聲。令人歎息的是，部分人並未將心比己地理解與尊重異己，而是作出挑釁，繼而演變成衝突毆鬥。

上周六（14日）下午，淘大商場發生反修例示威者與建制支持者衝突事件，起因是百計手持國旗者到來唱國歌，聲援上周三晚在那裏唱國歌遇襲的一名教師。當晚一批示威者在淘大商場唱反修例歌曲時，那名帶着三個小孩的教師在場唱國歌及用手機拍攝，結果受到針對，不僅有人叫囂要他「返大陸」，還有人試圖搶他的手機，混亂中教師被人揮拳打中臉部，受傷流血。事隔三日，場面更加粗暴，對立的兩派人不僅互相拳打腳踼，還用雨傘等物件攻擊，最終導致25人受傷送院。

類似衝突近日已多次發生，周四（12日）中午，應網上號召，有數百人於中環國際金融中心商場中庭聚集唱國歌、叫口號支持中國、特區政府及警察，亦有人手持國旗及區旗揮舞。一批拿着「五大訴求」標語反修例人士到場叫口號打對台。結果不久後雙方開始爭執，並演變成互相推撞拉扯，場面好不混亂，不少周邊店鋪有鑑於此只好落閘關門，擾攘個多小時人群才告散去。

唱歌本是和平表達訴求的方式，這些衝突顯然偏離了其本意。自從反修例風波爆發以來，許多市民積極發聲表達訴求，這對推動社會改革當然有幫助。不過，在表達訴求的同時，我們亦應當時刻記着，社會中必然有不同訴求和立場的人，在與其他人相處時，我們應謹記「己所不欲、勿施於人」。

9月11日，市民在荷里活廣場集合時，商場的大電視播放着有關特首林鄭月娥的片段。（羅國輝攝）

言論自由的意義是每個人都有表達意見的自由，並不應該只有自己意見相似的人才配享有言論自由，與自己意見不同的人則不應有言論自由。一邊高叫口號爭取自由，另一邊卻阻礙別人表達意見，實在是雙重標準。

與自己意見不同的人，可能是至親好友。近來，家庭內部因政見不一而引起口角，甚至破壞關係的事例屢見不鮮，朋友之間也因立場相異要「割席」絕交。當相識之人一旦談到政見都不歡而散，面對街上完全不相識的「他者」，不少人更是毫不留情面，甚至有時以武力相加。尤其是一連串的社會運動已把政治問題煽動成為道德問題，立場相左的其他人如同仇敵。

但停下來冷靜一想，任意攻擊意見不合的人又是否合適呢？其實，無論你相信什麼價值，爭取什麼東西，都必須承認有不同意見的存在，這無關乎是「黃」是「藍」，又或是其他意見。如何與自己意見不一的人相處，已成為每個香港人必修的學問。

上千人到奧海城快閃唱國歌。（香港01記者）

在當下社會的氣氛中，意見不同的人發生口角磨擦難以避免。我們其實亦很難訂立一套客觀標準去規管意見不同的人怎樣爭執、如何反對對方才算合理，不過這亦不代表我們就可毫無節制地去反對其他人的意見。面對意見不合的人，我們應該抱着「己所不欲，勿施於人」的心態——在行動前將心比己思考自己是否也想被他人這樣對待。我們集會時，是否希望別人「踩場」並故意挑釁？我們在叫口號時，是否希望被人阻礙？我們表達訴求時，又是否希望別人暴力相向？

「律己以嚴、待人以寬」是修養，不是每個人都能做到，但「律人以嚴、待己以寬」卻是懦夫行為，每個人都應該慎戒之。