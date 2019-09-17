超市「喬裝特價」五年未改　政府還在等什麼？

超級市場以原價扮特價，可謂香港的「都市傳說」，早已廣泛流傳。周一（9月16日），消委會再一次印證此傳說屬實，多間超市的貨品長期刪除「原價」，有誤導消費者之嫌。就此，海關應修訂執法指引，打擊此等不良營商手法；政府亦應加強消委會的權力，更完善保障消費者權益。

早於2014年，消委會已經發現超市經常採用「刪除價格」方式標價，有超市一個月內未曾以「原價」發售調查商品。令人驚訝的是，至今事隔五年，超市仍然以這種「喬裝原價」的方法營商，可見消委會好比商舖門外的紙板警察，一味靠嚇。

消委會於今年4月至7月期間調查了四家連鎖超市的42款貨品，發現不少貨品長期刪除「原價」，特價維持時間比原價更長，做法引起誤導消費者之嫌，令市民錯誤理解優惠程度。

（資料圖片／盧翊銘攝）

「合理時間」應訂清晰期限

根據《商品說明（不良營商手法）（修訂）條例執法指引》，「原價」必須是商戶早前曾應用於同樣產品的價格，若「原價」只曾於一段不合理的短時間內應用，則該價格不應被視為「原價」。然而，消委會調查後發現不少商品雖以「減價」形式發售，但大部分於三個月內不曾以「原價」發售。部分更出現「快閃原價」情況，即過去一年的網上價格，只有兩個月曾出現過短暫四日以原價發售，有製造原價之嫌。

市民購物不時會被「刪除線」吸引，以為「刪除線」出現，等於貨品減價。市民之所以會被這種「喬裝價」誤導，因為目前沒有相關法例監管減價的標價方式，被刪除價格有可能是批發商的建議零售價，也可以與該零售商的過去售價無關。長遠而言，價錢牌上應該有明確解釋，標明是折扣，抑或只是建議零售價，讓顧客了解「優惠」原意，以作出正確的消費決定。

考慮到商戶貨品的價格時有變更，《執法指引》應訂明「合理時間」定義，避免商戶以短暫出現的原價誤導消費者。海關應參考內地做法，在《指引》規定商戶若要將價格標為優惠，「刪除價」須為減價前七日內的最低價格，令價錢牌上的原價更接近行情，避免商戶將長期維持的價格當作優惠，供市民分辨「着數」真偽。

（資料圖片／林若勤攝）

消委會與海關須加強合作

抬高原價扮特價的做法，早已為市民猜測，消委會亦早於2014年已經指出問題。情況多年未改，反映機制出現根本問題，政府應該正視。消委會主力捍衛消費者權益，於市面上做調查、發報告，但即使營商行為嚴重誤導，她們也沒有法定權力搜證、代表消費者提出訴訟或執法，情況可以改善。例如澳洲的競爭和消費者委員會有調查、代訴和執法權力，今年7月曾就三星電子的手機防水廣告入稟法院提出控告，指控三星電話防水畫面失實。當局若考慮擴大消委會權力，令其不只是監察商戶及警剔消費者，相信更能保障市民利益。

當然，目前已有機關負責打擊不良營商，由海關負責調查及執法。但是，據立法會資料，海關有約220人負責《商品說明條例》的執法工作，未必能就市面眾多不良營商手法逐一逐查，可能變相縱容歪風。故此，即使消委會的權力不能擴大，它亦必與加強與海關的合作。審計署在去年的報告中亦指出，海關及消委會須加強個案轉介等合作。以「喬裝特價」的問題為例，消委會早於2014年已點出問題，但海關一直沒有修訂其《執法指引》，情況不能接受。

《執法指引》本來沒有法律約束力，只能起指引作用，令商戶跟從規範，避免被檢控違反《商品說明條例》。目前連這一步也沒有做，單靠消委會這種「紙板警察」的行情報告，怎能保障消費者的權益？