制度問題能「私了」嗎？

近期，示威者在衝突中「私了」別人的事情時有發生。有人接受，有人反感，然後大家便以對「私了」的立場劃出一條界線：這邊的人是「正義之師」，對面的是「助紂為虐」。我們似乎習慣了這種直覺式思考，以為簡單幾句說詞便足以說服自己、說服別人，很少戰戰兢兢地自我詰問。

「私了」，即私下解決衝突。「私了」往往涉及暴力，但似乎獲得不少人認同。白衣人和「福建幫」襲擊黑衣青年，「藍絲」稱許他們「做得好」；反修例示威者毆打白衣人，「黃絲」也表示支持。

香港演變成這樣，實在奇怪。說其奇怪，因為「黃絲」指摘警察濫用武力，「藍絲」也批評示威者使用暴力，證明香港人不分立場，根本不想社會淪為叢林法則，但是大家卻都朝反方向走，你一拳、我一腳地合力破壞應有規範。

即使前提成立 不能跳到結論

在剛過去的周末衝突中，有暴力示威者再次「私了」他人，並如此回應批評：「七二一元朗事件，你不罵？警察偏幫白衣人，你不罵？警察執法時打傷示威者，你不罵？」

白衣人是否恃惡行兇？是。警察有否執法不當？有。這些問題，許多人也看到，大律師公會在8月31日太子站事件後亦曾批評警方使用過度武力。但只要認真一想，便會發現即使前提成立，仍然沒辦法一下子跳到結論，認為示威者可以因此「私了」。正如雖然有示威者違法，白衣人和「福建幫」也不能因此施襲。

四種支持「私了」的看法

第一種很常見的論述是，「他們有錯在先，所以我們可以私了」。此乃典型的「兩錯不能成一善」謬誤：即使「別人有錯在先」，還以顏色的暴力行為也不會因而為善。「別人有錯在先」只能解釋「私了」成風的社會背景，讓我們理解為何市民萌生「私了」念頭，但它並不能證明「私了」乃正當之舉。

第二，有些示威者及同情他們的人認為是警察和白衣人先破壞了法治，所以示威者即使「私了」也不為過。毋庸諱言，不公的執法行為會破壞法治，當警隊出現害群之馬，不能姑息。但當社會出現違法行為，始終仍須靠警隊執法以維持法治。正如前述，大多數人仍然希望香港能成為法治社會，若然愈來愈多人支持以暴易暴，懸置應有的規範，只會令法治雪上加霜。故此，不論誰是動搖法治的始作俑者都好，市民亦應該避免對法治制度落井下石，不要讓叢林法則成為主流。

支持「私了」的第三種理由是自衛。他們認為警察使用過度武力，或白衣人上街施襲，示威者便可以「以武制暴」。自衛還擊在道德和法理上當然有合理之處，在生命受威脅時自衛殺人也屬於正當防衛，不會被判為有罪。但從直播及新聞片段可見，許多「私了」並不是被動自衛，而是三五成群地圍毆他人。即使在一些情況中是對於先挑釁甚至出手，但示威者若非自衛還擊，而是繼續追打，那便不能稱為「自衛」，而是與動用私刑無異的報復行動。

還有一種意見認為，「以武制暴」可以推動香港重回正軌。然而，武力或許可一時嚇退異己者，卻不能根本解決問題：對方可能同樣聚眾反擊，警察亦會以更強力手段執法。正如美國政治學者布倫南（Jason Brennan）於近著《負隅頑抗：反抗國家暴行的倫理》中，雖然支持以武力反抗不公之執法者，但亦強調制度不公並不能夠以一時間的「勇武」來解決；相反，若擁有權力的人專制，「以武」未能「制暴」而只會招致更大的暴力。吊詭的是，主張暴力或「私了」的示威者，不少正認為他們在對抗專制。

歸根究柢，主張「私了」的人或多或少是對於眼中的不公感到憤怒，但徒有一腔怒火，這段時間已證明不能成就甚麼。故此，社會要克服憤怒及無力感，重新以能凝聚最大多數人的方式，務實解決問題。《香港01》倡議政府成立獨立調查委員會徹查這場風波，在調查完成前採取諸如暫緩檢控工作等措施讓社會情緒降溫；至於重振警隊的公信力方面，則應改革監警會，使其成為像廉政公署般有獨立編制的機關，擁有調查警員涉嫌違規以至違法行為的權力。社會應就此尋找共識，並透過立法會、行會、社會團體等各種途徑，促使政府正視。