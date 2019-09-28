如何破除「2047」迷思？

上周四（9月26日），特首林鄭月娥舉行了首場社區對話，一名26歲「連登仔」發言時，表示自己支持「一國兩制」及「香港自治」，但同時感受到中央不斷干預，直指香港面對的「最大問題」是2047年後何去何從。我們並不認為這位「連登仔」全面而準確地理解何謂「一國兩制」、香港如何「高度自治」，但無可否認的是，他說出了香港年輕世代裏彌漫的不安感，而且誠如他所想表達的焦慮，對2047年時正處壯年的他們來說，這是「人生大事」。

近年「一國兩制」備受質疑，很多人擔心2047年後香港是否還能自治，又或「一國兩制」是否會變成「一國一制」。林鄭本應積極釋疑解難，然而當天她的回答弄巧反拙，這讓人擔心，當香港社會需要重新認識「一國兩制」，肩負執行重擔的特首自己上好了入門課嗎？

在對話會上，這名26歲青年發言時，先是建議林鄭每天花一些時間上網瀏覽「連登討論區」，了解年輕人的想法，繼而向林鄭推介《香港城邦論》這本書，稱香港當下發生的事情早在書中預言。他強調自己支持「一國兩制」與「香港自治」，指出港獨只是「假想敵」，並非破壞「一國兩制」的黑手，而他真正擔心的是2047年後香港的身份問題。

林鄭在對話會中不但未有釋除公眾的疑慮，反讓人對「香港自治」產生疑問。（資料圖片 / 李澤彤攝）

坊間的著作或評論，經常拿《基本法》「五十年不變」做文章，營造出2047年香港「被收回」的偽命題。就事理而言，隨着香港在1997年回歸中國，香港的身份問題已有定論。而且，「五十年不變」是「一國兩制」的承諾，但並不能引伸出「五十年必變」。事實上，香港人重視「一國兩制」，便應持續優化與鞏固它，讓它順暢地運作下去，而非杞人憂天地擔心它會終結。

其實，上周四發言的「連登仔」也明確表示自己支持「一國兩制」，但林鄭顯然是從他的話語中感覺到他對香港與國家的關係存在迷思，所以要向他強調「一國兩制」有底線，批駁他所說的「香港自治」不是「一國兩制」。林鄭應該是認為「香港自治」與香港在「一國兩制」框架下享有的高度自治並不相同，但她未能作進一步解釋，結果適得其反，引起輿論質疑她在否定高度自治，有學者更形容，這句話是她整晚發言中的最大敗筆。

《香港01》從不諱言香港社會對「一國兩制」存在迷思，有些人簡單地理解「河水不犯井水」，認為香港與內地可以毫不相干。這種區隔心態或多或少妨礙港人正確認識香港的憲制地位，對「一國」與「兩制」的關係不作思索，以至於當中央提出全面管治權時，以對立心態視之為蠶食香港的高度自治，忘卻了香港的高度自治本身就是立足於「一國」。更直白的說，沒有「一國」就沒有「兩制」，兩者有清晰的從屬關係。

「五十年不變」是「一國兩制」的承諾，但並不能引伸出「五十年必變」。（資料圖片／梁銘康攝）

區隔心態由多種因素構成。毋庸諱言，中央長期以放任態度處理「一國」與「兩制」的關係，是造成今日局面的一大原因。說到底，「河水不犯井水」可不是港人自己一廂情願構想出來的。中央為此承受了苦果，當要重新理順香港與國家的政治倫理關係時，份外艱難。

在香港社會內部，基於經濟與社會發展的差異，不少人看待陸港關係時，一直抱持強烈的制度優越感。隨之而來的是不少人用抗拒心態看待兩地經濟乃至社會層面的互動，以至於中央今年較早前出台「粵港澳大灣區」發展規劃，並明確指出香港在這個區域發展藍圖中擁有難以取代的制度優勢時，香港一些輿論關注的不是如何把握機遇、鞏固優勢，而是如何「抵禦」。這種論調在社會中的聲量不小，諷刺的是，它背後卻流露出對自身「優越」的不自信或優越感的失落。

中央在「粵港澳大灣區」發展規劃中明確指出了香港的優勢。（資料圖片 / 李澤彤攝）

無論是不自信還是失落，都不會無緣無故地出現，縱有外力影響，但更大的問題還是出自內部。我們認為，港人若珍惜自身制度，希望讓它發揚光大，便應實事求是地探究它面對的種種問題，並找出解決方法，使其重煥生機，而非消極應對，無視自身僵化經濟社會結構所造成的破壞，甚至試圖尋找代罪羊。當中央三番五次重申對「一國兩制」的堅持，香港社會是該庸人自擾地擔心它會消失，還是該積極主動做好自主範圍內的本份，使其行穩致遠，從而持續享受這一制度安排帶來的「紅利」？答案不言而喻。

香港的為政者更應對「一國兩制」抱有自信，執行好港人治港的責任，令市民對香港的將來仍能抱有希望。港人治港原意是讓較熟悉香港情況、較獲認可的管治者治理香港。但回歸多年，「港人治港」無疑變質了，箇中關鍵原因正是歷屆特首與政府高官離地萬丈，未能做好管治者，一眾建制精英亦未有積極輔助政府善治香港，反而令香港陷入亂局。因此，要重拾香港社會對「一國兩制」的信心，首先要由管治者的認識與行動啟步。