拋棄對西方不切實際的幻想

三四個月前，香港反修例運動中，美國國旗僅僅偶爾出現於少數示威者手中，如今在香港街頭示威裏，不僅星條旗頻現，甚至出現諸如「President Trump, Please Liberate Hong Kong」（特朗普總統，請解放香港）等口號。這種現象既詭譎又值得深思，一場源於香港經濟結構失衡、港府施政失當、中港價值觀碰撞等深層次矛盾的的社會運動，與萬里之外的美國又有何干？這當中固然有內地輿論一再放大「外部勢力」，示威者被情緒掩蓋理性、甚或有意為之等因素，也源於部分港人有待釐清的一些迷思。

粗略地講，部分示威者受「攬炒」這個極端心態影響，期望借美國向北京施壓，他們既鼓吹「若中共做得太過，西方也會藉機敲打一下中共」，又以香港在最前線「捍衛民主與自由」之名，爭取美國及西方世界施援。

特朗普當着中國國務院副總理劉鶴的面，就香港問題「幫北京說話」。(VCG)

美國國會本周將正式審議的《香港人權及民主法案》，便是這種「拉美抗中」的寫照。其實，不少鼓吹者心裏也清楚，美國政客推動這條法案，並不是真心幫助香港，而是站在中美大國博弈的格局考量，以遏制中國、維護美國自身利益為出發點，香港對他們來說只是一隻棋而已。

可以預估的是，一旦美國國會通過法案，特朗普簽署實施，美國各政府部門機構會以此為基礎，制定一系列針對中國政府、機構、企業的壓制措施。但正如特朗普政府自發動貿易戰以來連番遭受中方強硬抗衡，北京在關乎國家利益與安全的原則問題上，不會向美國示弱，也不會因此而改變對內務的既有方針，美國的霸道反而只會激起中國由政府到民間的憤慨。

當然，這些都是中美雙方的考量，對於部分幻想香港可以「間於齊楚」的示威者而言，即使香港只是「子彈與炮灰」，只是美國壓制中國的工具，他們認為至少也可讓中國政府受到掣肘，從而使香港在與中央博弈時，擁有更高的議價籌碼。

可問題在於，除了依託於《香港人權及民主法案》制定一系列針對措施，又或是以其他渠道施加一些壓制手段以外，美國究竟在「敲打中共」的路上能走多遠？要知道，中美縱有分歧，但在諸多雙邊與國際事務上卻互惠互利，如今北京與華府的挑戰是如何有效管理這些分歧，而非要致對方於死地。

特朗普想要的只是達成自己的「deal」，確保自身選舉基本盤穩定。(AP)

美國「敲打中共」的限度

事實上，美國政府若「敲打」中國太過份，反而會令自身政治利益受損，否則特朗普也不會在兩國貿易談判過程中展現出願意妥協的態度，放棄一蹴而就達成「美國贏」的「全面協議」，改為以「初步協議」為目標，且避開「中國產業政策」等美方核心訴求不談，把「落實機制」等強硬措辭改為更為溫和平等的「糾紛解決機制」。特朗普更當着中國國務院副總理劉鶴的面，就香港問題「幫北京說話」，稱「我認為中國政府在香港取得了很大的階段性成績」，「我認為現在局勢相較數月前在緩和，人少了很多」，「局勢會自行解決」，乃至「我認為這份（貿易）協議很重要，能讓香港人看清當下局勢」。看待香港局勢，特朗普想要的只是達成自己的「deal」，確保自身選舉基本盤穩定。

因此，寄望於借美國「敲打中共」這種想法，既對香港無益，也無法在美國的政治現實下落實。那麼另一種想法，也即以香港「在與專制對抗的最前線捍衛民主與自由」之名，期待美國及西方世界的幫助呢？放眼世界不難發現，這更是「鏡花水月」。

先說近年經歷重大政治震盪的埃及，八年，埃及民眾在「阿拉伯之春」浪潮下，推翻執政了三十年的強人穆巴拉克，而穆巴拉克執政時一直獲美國撐腰；後來埃及軍方推翻了民選的穆爾西政府，西方主流媒體以「人民意志」、「二次革命」之名簡化軍方政變。對美國外交政策稍有涉獵者，不難看出若無美國首肯，埃及軍方斷不可能獨行其事，皆因美國政府扶植埃及軍方由來已久，維護埃及軍方的利益，就是維護美國的利益。

再看看五年前的烏克蘭，政治腐敗和經濟治理失當問題，令親俄羅斯的亞努科維奇政府失卻民心，烏克蘭人民付出血的代價把他趕下台後，西方輿論齊聲歡呼，但西方國家，包括美國與歐盟，他们的支援口惠而實不至，連接受烏克蘭成為歐盟和北約成員都做不到，經濟更沒有起色，國家甚至陷入分裂。

庫爾德人則是遭美國背棄的最新例子。久居於敘利亞、土耳其、伊拉克交界的庫爾德人，作為打擊極端恐怖組織ISIS的中堅力量，以鮮血和生命包圍自己的家園，並成為美軍反恐計劃中最重要出力者。可是「狡兔死，走狗烹」，當ISIS基本掃盡，當鞏固與土耳其政府的關係、兌現自身撤軍諾言成為特朗普的主要任務，庫爾德人不過是一個可以被排在談判桌以外的棄子。

香港連「依附美國」的能力都沒有，更遑論美國會為香港與北京對抗。（資料圖片）

用可行方法爭取權利

回到香港，追求民主是港人的權利，《基本法》也明文指出香港最終將實現普選。但市民需要客觀理性地評估「什麼是可行的、現實的」，以務實態度消除障礙與挑戰。寄望於西方會出手，又或是出手了便能幫到香港，本身就是不切實際的幻想和誤判。

要知道，香港實行「一國兩制」是中央政府的國策，維持香港的繁榮穩定是中國政府的責任，亦是考驗北京能力和名譽的「必修課」。相比之下，對美國而言，香港也許只是「可遠觀不可褻玩」的玩意。在赤裸裸的地緣政治格局裏，已有太多盲目依附美國而付出代價的事例，「拉美抗中」的鼓吹者無論真心相信還是假意奉迎，都該清醒了。更須認清的現實是，無論如何吸引外力，香港的憲制地位都無從更改，換言之，香港連「依附美國」的能力都沒有，更遑論美國會為香港與北京對抗。年輕人有想像力是好的，但如果想像力變成幻想，那就過於讓人失望了。