由幼兒到大專教育　《施政報告》應四管齊下

特首林鄭月娥即將於周三（16日）公布任內第三份《施政報告》，報告在反修例風波的背景下出爐，教育方面的措施亦成為市民焦點。過去學校教師不足，不同教育資助有待增加，由幼兒到大學的種種教育問題能否得到解決，就視乎林鄭月娥的《施政報告》怎樣對教育着墨。以下的四點建議，未知道如政務司司長張建宗所言的「不一樣、不因循、不守舊」的《施政報告》能否了市民心願？

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1、幼兒教育「真.免費」

幼稚園教育計劃實施第三年，教育局早前公布今年幼稚園學費調整結果，全港約有730所幼稚園參加免費幼教計劃， 半日班九成會在今學年免收學費。但是，計劃目前涵蓋金額只足夠支持半日班學費，全日班免費的學校全港僅57間，佔本地幼稚園總數不足一成。

教育局解釋費用「以政府與家長共同承擔為基礎」，對全日、長全日制學費只給予部分資助。然而，考慮到本港家庭父母均需工作，港府應將資助額加大至一般幼稚園的全日、長全日學費，支援本港家庭。

另外，目前部分幼稚園雜費高昂，免費幼稚園變相收費。過去一年有個別學校雜費高達6,000元、茶點價值2,800元、冬夏季校服造價1,200元，不免令市民感到數目「離譜」。政府一來需要在資助同時，監管幼稚園雜費徵收是否合理；其次，政府在適當情況下也應考慮對雜費一併資助，以達至本地幼兒教育真正免費。

（侯彩琳攝）

2、提高中小學班師比

「班師比」意思是「班級教師比例」，指每一班學生可獲編配多少位教師。提高「班師比」，增聘常額教師是教育界多年訴求，但全港中小學的「班師比」自2017年增加0.1後，至今停滯不前。就此，教協建議將「班師比」逐步增加0.3，即小學1:1.8、初中1:2.0及高中1:2.3。

教師每日除了上堂授課，還有許多「非上課」工作有待完成，包括備課、改簿、帶課外活動，以至處理不同科組事宜。以小學目前班師比「1:1.6」計算，即教師一天花費62.5%時間上課之後，餘下只有不足四成「空堂」處理上述工作。提高「班師比」能讓教師有更充裕時間跟進學生進度、處理校務，以保持日常教學質素。

提高班師比除了在職教師受惠，也能將更多合約教師吸納到常額教師之列。合約教師工作性質雖與常額教員相近，但卻長年面對「同工不同酬」問題，教席按年續約，朝不保夕。常額教席增加，能為更多年青教師提供穩定工作環境，學生不必多花時間每年適應新教師。

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3、增加專上資助學額

每年中學文憑試後，許多學生雖然達到「3322」入大學門檻，但仍然被拒諸學府門外。「01倡議」曾經指出，即使以「3322+22」或「3322+3」為進入大學的能力指標，最近四年平均亦有39%人達標，學士學位每年短缺達5,000個。

一方面，政府不是沒有經濟能力，教育經常及非經常開支加起來才4%，與較發達國家的4.8%相距甚遠。另一方面，知識型經濟需要大學畢業生，而且中學畢業生人數將在2022年後反彈，屆時對學位需求更殷切。政府若然再不檢討資助學額數量，無疑將一眾莘莘學子推向自資課程，令他們債台高築，或令基層學生卻步。

在副學位方面，2019至20學年間本港共提供3萬個副學位學額，但政府資助的只有35%，反而以各種方式間接及複雜地「幫助」學生。例如上周三（9日）政府公布2020/21學年的「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP）公布資助副學位課程名單，計劃將資助六所專上院校共2,416個學額，然而計劃僅涵蓋部分學科，尚有大量副學位學生未能得到政府資助。又例如2017年，政府向合資格修讀自資學士學位的學生（文憑試取得3322成績），提供每年3萬元免入息審查資助，此舉與交通、房屋政策如出一轍，政府將市民推向資本市場之中，僅提供小修小補式資助，不肯承擔責任。

教育局局長楊潤雄（資料圖片）

4、逐步推展大學免學費

現時不少大學生畢業時欠下政府十數萬元學債，影響他們在就業初起步時的選擇。雖然「在職家庭及學生資助事務處（學資處）」有為學生提供「Grant-loan」（資助貸款計劃），但申請程序繁複，又要遞交大量文件、經過嚴格資產審查，反而導致不少有需要的學生卻步，本來應有紓困效果的計劃本末倒置。

大學畢業生月入較往年提高，但大學四年總共約16萬元學費仍然是基層畢業生的重大負擔。學歷通脹下大學生「驕子」變「債仔」，學歷並未帶來巨大財富，畢業後償還學費之餘仍要解決日常生活開支。特區政府坐擁逾萬億元財政儲備，揚言重視青年問題，但卻要莘莘學子面對如此負債情況，實在不能接受。

政府未來應逐步向大學免學費邁進。大學教育並不只是個人對未來投資，而是反映政府對個人的教育權利是否重視，對貧富差距懸殊、向上流動困難是否有解決的意志。許多人囿於教條，視免費教育為開支，而不知此舉能釋放青年經濟能力，同樣能帶來經濟效果。市場有此迷信尚可，但當政府亦如此眼光狹窄，我們又如何期望香港的年輕人能相信自己有將來？