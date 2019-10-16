美國商會1/4會員打算撤走　香港是否無可撼動？

香港美國商會（American Chamber of Commerce in Hong Kong）於本周一（14日）發表最近對其會員進行調查，發現61%的受訪會員企業受困於示威帶來的緊張局勢，更有24%打算縮減或離開香港市場，主要打算遷往新加坡。美國商會在香港營運的外資企業中算是具有相當的代表性。香港人應該明白，資本世界始終看重利益回報，假如香港不安穩，他們只會毫不留情地捨棄。到底這是否香港人所想要的，我們得自己思考。

有人亦手持標語，警告修例或令外資公司撤資。(李智智攝)

這次調查在10月8日至13日進行，就在差不多半個月前的9月底，香港美國商會主席葛理福﹙Robert Grieves﹚還表示，未有商會會員有離開香港發展的意願。如今，調查發現46%的會員對香港的長期局勢感悲觀，比起7月底的調查上升了足足12個百分點，可見長期加上日趨暴力的示威活動對經濟的影響不只停留於短期，而漸漸影響到企業對香港的長期信心。

我們必須認清一點，企業是利益掛帥，無論如何表態，最終也只會順應利益而走。就以英國脫歐為例，長期支持脫歐的英國公司Dyson，在年初決定將總部由英國Malmesbury遷到新加坡。雖然Dyson解釋遷移總部的決定是因為亞洲市場成長快速，但卻沒有否認最終還是利益掛帥。

新加坡被視為半威權社會，在經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit）所公布的民主指數中，新加坡「公民自由」的評分長期落後香港，總體評分亦長期與香港在伯仲之間。然而很多企業視新加坡為首選，可見穩定的社會環境對外資的吸引力如何之大。

雖然包括香港政府、美國商會、以至不少團體組織都強調香港金融中心的地位不會輕易動搖，但美國商會調查無疑是個警號。「不易動搖」並非「不可能動搖」。所謂驕者必敗，即便香港有多麼多客觀優勢，但如果欠缺危機意識和合適的維護，該動搖的時候還是會動搖。

此外，我們亦須認清「種瓜得瓜、種豆得豆」的道理。還記得在反修例示威之初，不少香港人走上街頭反對，除了擔心內地司法制度外，也有不少人認為修訂《逃犯條例》會影響到外資留在香港的意願，擔心它們因此撤離香港。如今條例修訂已正式撤回，而街頭抗爭的目標已背離運動初衷，暴力破壞失控。諷刺的是，美國商會的調查表明，當初的擔憂以另一種形式成為現實，社會大眾應謹慎思考我們到底想要什麼，願意付出怎樣的代價。