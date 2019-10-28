大學畢業禮勢現示威　師生雙方如何自處？

踏入秋季，本地大學畢業典禮陸續舉行。在此政局緊張之際，可料畢業生會藉此機會發聲表態。理工大學於周日（27日）舉行的博士生畢業典禮打響頭炮，不只一名畢業生堅持戴口罩上台頒授學位，理大校長因而拒絕握手。校方希望畢業生尊重典禮場合，不無道理，但大學本就是象徵思想、言論自由的地方，畢業生為社會或政治發聲，也屬預期之內。在各院校畢業典禮舉行在即，師生均應盡量在張力之間取得平衡。

校長拒握手 引社會討論

理大周日舉行第二十五屆畢業典禮，向應屆畢業生頒授博士學位，期間發生一段插曲：兩名畢業生分別載上口罩上台領授學位，遭校長滕錦光拒絕握手道賀，並示意他們離開，而學生則向他躹躬致意及下台。據悉校方期望畢業生能尊重典禮，在事前畢業禮綵排中，已告知學生不應在台上戴口罩。其中一位戴口罩的畢業生，工作人員亦有在她上台前要求除下口罩，惟其拒絕。

理大今（27日）舉行第二十五屆畢業典禮，至少有兩名女學生戴黑色口罩上台，亦有人帶普通口罩。(盧翊銘攝)

先不論畢業典禮應否容許示威的問題，校長拒絕握手的做法明顯會引起社會討論。畢業典禮乃見證學生「收成」多年學習成果的重要時刻，校長向畢業生握手，乃道賀其努力耕耘終於收成正果，甚至感謝博士們對其所屬學術、專業領域的貢獻。滕錦光竟因畢業生的違規舉動甚或其政治取向而拒絕握手，自然與畢業生之期望可能有落差。

再者，畢業生的做法即使違規，他們亦僅是戴上口罩無聲抗議，舉動可謂相當溫和，亦不見得影響典禮進行。滕錦光在典禮上表示要包容多元觀點，尊重他人權利，但他的做法難免令學生認為反應過敏；相反，博士畢業生仍然向校長躹躬致意，有如形成對比。

總的來說，理大這次博士畢業典禮尚算順利舉行，沒出亂子，但大學畢業生在其典禮上抗議，相信這不會為孤例。五年前佔領運動初期，亦正值大學畢業禮的季節，不少畢業生均在上台時以戴上「黃絲帶」扣針、撐起黃色雨傘等行為無聲抗議。當時大學高層處理之法與今不盡相同，諸如時任浸大校長陳新滋選擇拒發畢業證書予撐傘畢業生，甚至一度中斷典禮，要求畢業生「自重」。不過，亦有如時任科大校長陳繁昌，當年他不但沒有要求學生離場或放低雨傘，甚至盛讚學生表達理性、具創意，可見大學高層亦不必完全禁止學生和平示威。

理大今（27日）舉行第二十五屆畢業典禮，至少有兩名女學生戴黑色口罩上台，校長滕錦光拒握手。(盧翊銘攝)

示威與典禮 不是非此則彼

誠然，校方擔心畢業生示威舉動會有損典禮的莊嚴、隆重，甚至提防着典禮、甚至大學本身成為高度政治化的場所，不無道理。但大學向來鼓勵學生發展獨立思考，保障言論和思想自由，畢業生熱枕時政，敢於把握每個機會發聲，以至於畢業典禮和平示威，亦是社會預料之內。但畢業生應慎其言行，表達己見的形式應盡可能溫和，不能干擾典禮，須尊重儀式、其他畢業同學及其親友。

另邊廂，若然畢業生選擇溫和的發聲方式，校方亦可在維持畢業典禮莊嚴的同時取得適當平衡，考慮包容學生如戴口罩這等不騷擾他人之做法。更何況，目前社會氣氛緊張，大學生對政局的躁動不安早已蔓延至大學校政之內，校方若想徹底「去政治化」，恐怕不切實際。校方若採取強硬手段，阻止畢業生以溫和方式於典禮中展示立場，只可能引發學生更大不滿，得不償失。

連串畢業典禮在即，本地院校可能對畢業生或會採取的行動大為緊張，但他們應積極研究如何在控制示威及維持典禮進行中取至平衡。當然，這並非意味校方要無底線般接受任何形式、程度的示威，校方絕對應預防及阻止畢業生進行過激行動，惟其界線應劃於該行為會否嚴重妨礙甚至中斷典禮進行。更重要的是，校方和畢業生可嘗試預先溝通，互相了解想法和處理原則，以免產生不必要的衝突。