「反修例」牌非萬能　區議會選舉須回歸務實

距離11月24日的區議會選舉尚餘不足一月，截止周一（28日）午除了海怡西選區的香港眾志秘書長黃之鋒尚未確認參選資格（同區候選人為陳家珮以及林浩波），全港其餘451個選區的民主派與建制派對壘已進入大直路衝刺階段。不少人相信，反修例運動爆發以來，香港社會的政治光譜有所改變，對非建制派選情極為有利。然而，若果從政者被一片叫好的聲音蒙蔽了眼睛，忽視了自己處身於同溫層的危機，或遺忘區議員必須以地區工作為主，不能單靠政治口號，他們便可能會發現現實可以是殘酷的。

候選人須打破同溫層

今屆區選交棒的民主派立法會議員、南區區議員區諾軒指出，民主派陣營及其支持者需認識到，區議會面向的全社會，包含了不同政治立場的人。的確，在目前社交網絡，比如facebook、instagram上可以見到許多支持反修例運動的聲音，但非建制陣營須知道這可能只是同溫層現象，若因在網絡上被「五大訴求，缺一不可」洗版就掉以輕心，便會忽視了同溫層以外本身地區實力並不弱的建制派。正如民協主席、黃大仙區議員施德來也直言，建制派的鐵票非常牢固，「唔好諗住對家會跌票」。

現時唯海怡西選區的香港眾志秘書長黃之鋒尚未確認參選資格（同區候選人為陳家珮以及林浩波），

更何況，根據過往選舉經驗，競逐繼任更有優勢和成功的機會。可以推斷，由於人性的保守和惰性，對於部分人來說，投給一位相熟悉的並不算壞的參選者以維持現狀，比冒險嘗試投給一位新人要容易得多。非建制派許多「素人」打着反修例、撐青年的旗號出來參選，但他們若不能真正明白選民所需，包括他們求社會穩定的心，便難以取信於選民。

透過區議會重新認識政治

其次，此次反修例運動雖然將一班有共同追求的人聚集在一起，但在沒有大台的情況下，即便是同意支持反修例、追求民主的集體也可以再細分出許多不同的分類。具體來說，便是在區議會選舉中，政治議題不是全部，五大訴求更不是政綱，民主派在民生、文化、經濟等議題上的倡議，都有可能讓原本同意支持民主的市民投出不同的選票。因此，民主派陣營不可以為「反修例」便是「躺贏」的萬能牌。

區議會應成為有志從政者的一個訓練舞台。

區議會選舉在即，我們多次指出，政府及社會均應盡力確保它能順利舉行。區議會不但是讓社會回到制度正軌的重要一步，亦為有志從政者的一個訓練舞台，讓他們掌握社會民生所需，同時熟習民主及議會政治。

只是多年來，許多人要麼看視區議會工作，視之為「雞肋」，要麼以為打着民主口號，便能夠取悅選民，明顯呈現倚重政治議題而輕民生的趨勢。正如區諾軒觀察，不少泛民參選人「企街」不夠，亦有網民反映見到建制派當街宣傳四次，都未見一次泛民參選人。所以，若說反修例運動是政府及建制派的一次覺醒機會，泛民主派也應該及早明白，不可沉迷於空泛的政治口號及高漲的社運氛圍，而是應更腳踏實地提出民生倡議，團結當前失去了大台的香港人。