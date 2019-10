難道中國人食肉比較邪惡嗎？

《經濟學人》中國專欄「茶館」本月中發表了一篇題為「地球需要中國控制它對肉的食欲」(The planet needs China to curb its appetite for meat)的文章。其認為中國近年肉類消費量需求增長迅速,對地球環境生態做成極為沉重的負擔,並認為中國素食者太少是關鍵問題。沒有人會反對少吃肉以降低生態負擔,但將全球性的生態問題歸咎於中國,明顯是偏頗地推卸責任。更令人在意的是,這類對中國帶着有色眼鏡的文章近年在西方世界中有如雨後春筍般流行,像《經濟學人》更是在西方知識分子界廣泛流傳的雜誌;我們在理解這些資訊時,必須要小心求證和理解,慎防同樣落入西方視角的盲點。