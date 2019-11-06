【區選前瞻】荃灣海傍臭薰天　區議員須突破視野

反修例運動「遍地開花」，由六、七月集中於港島及添馬政府總部，擴散到全港18區，當中示威最激烈者，荃灣區當算是數一數二。8月5日全港大罷工當日，有刀手出現於荃灣街頭追打示威者，有人被斬斷腳筋。及後8月25日，楊屋道發生警民衝突時，又有警員首度鳴槍示警。10月1日「反極權」示威當中，又有荃灣公立何傳耀紀念中學中五男生曾志健遭警員開槍撃中左胸倒地送院等，令本來大致安寧的荃灣社區加添了幾度傷痕。然而在激烈的抗爭場面背後，一直纏擾當區的民生問題有誰關注？

荃灣為最早發展的新界衛星市鎮之一，區內舊樓林立，有不少駁錯排污渠管事件，將污水渠錯駁雨水渠，然後直接排出大海，造成海傍長年受臭味困擾，大煞風景。而近年海傍一帶私人屋苑陸續入伙，臭味問題亦影響該處居民的日常生活，更迫使當區區議員正視事件。今屆荃灣海傍的選區分界大幅改劃，新劃出的荃灣南便包括了鄰近海傍的爵悅庭、環宇海灣、樂悠居、海天豪苑、御凱、萬景峰等私人屋苑，由民建聯陳杰、實政圓桌馬庭熙、公民黨陸靈中三人競逐。加上了涵蓋灣景花園、麗城花園第三期、韻濤居，以及新入伙海之戀、柏傲灣的荃灣西，涵蓋麗城花園第一、二期、翠濤閣、蔚景花園等的麗濤選區、並且本身涵蓋了海濱花園及海灣花園的海濱選區，荃灣海傍的臭味問題，關乎荃灣海傍十多個屋苑、逾五萬名居民的生活質素，不可不察。

鄒秉恬前年因在荃灣區議會提出「限奶令」建議，備受傳媒關注。（資料圖片）

解決污渠臭味 須摒棄官僚主義

事實上，當局一直對解決海傍臭味問題亦慢幾拍，環境保護署多年來不斷推搪當區的舊式大廈未有成立業主立案法團，因此跟進困難。環保署過去九年於該區發現52宗大廈及舊樓駁錯排污渠管事件。該署直至去年八月提交的報告稱仍有14宗大廈內錯駁的個案，而兩年前該署呈報要跟進的個案為15宗，換言之當局兩年間只解決了一宗個案，效率之低令人失望。而且政府自2014年推出「大廈管理專業顧問服務計劃」，為舊區中的沒有業主立案法團、沒有任何居民組織、沒有管理公司的「三無大廈」協助管理或成立法團。面對困擾荃灣多年的臭味問題，政府能否採取更積極角色，協同民政局、環保署、屋宇署等多個部門，甚至責成地區民政專員成立跨部門小組，加快解決海傍臭味問題？要知駁錯排污渠及臭味問題非荃灣獨有，若政府能解決荃灣海傍多年的問題，其經驗也可推廣至各區，對改善香港各區的環境衞生，將有莫大裨益。

本屆荃灣海傍北岸的荃灣西及麗濤分別由民建聯林琳及獨立建制派黃偉傑競逐連任，迎來民主黨易承聰、獨立民主派謝旻澤兩名新人的挑戰。至於南岸海濱選區則有自1991年連任至今的獨立建制派鄒秉恬，面對民建聯陳恆鑌前助理、報稱獨立的莫遠君，以及前學聯秘書長岑敖暉和岑敖暉替補人選陳宇希三人挑戰。除了海傍臭味問題外，海濱花園的屋苑管理制度亦有極大問題。現任區議員鄒秉恬長年身兼海濱花園的業主委員會主席，而業委會職權不清、財政狀況極不公開或透明、居民難以監察每月繳交的管理費是否用得其所。居民若要旁聽業委會，亦要在會議前最少一個工作天辦理登記手續，名額更只有兩名，變相提高居民參與屋苑事務之困難。而且業委會經常舉辦歌唱表演，而出席表演者又恰巧是鄒秉恬本人，猶如其私人俱樂部，管理處亦只容許屋苑範圍出現鄒本人之宣傳海報及橫額，相反其餘人等則一律撕走，令當區居民批評其為「歌王」、「土皇帝」。

落場挑戰者：荃灣海濱岑敖暉。

裙帶關係可贏區議會議席？

相比起有逾廿座的海濱花園，只有四座的海灣花園業委會財務狀況則詳細公開向居民交代，亦容許居民質詢、業委會亦容許居民參與，事後更會向業主發問卷收集意見，相對公平公開。然而由於香港區議會選舉實行單議席單票的小選區制度，不少區議員往往只須依靠一個屋苑便可穩如泰山。若其要控制屋苑，只須把持其業委會或法團，利用其職權及資源為自己作免費宣傳，並遏制區內其他潛在對手，便可輕易壟斷其議席，海濱便是此類選區的典型。小選區中區議員只需穩住二、三千人支持便當選，令區議員倚仗人際關係或當區業委會或法團職權，容易滋生腐敗。《香港01》周報早前亦剖析過，小選區亦造就區議員欠宏觀思維，忽略了全區發展。如荃灣海傍的臭味影響的不僅是鄰近幾個選區，而是到海邊的荃灣公園享用康樂設施的全體荃灣居民，甚至影響到在海邊如心酒店入住的訪港旅客對香港的觀感。既為全區甚至全港議題，應由荃灣區議會全體成員共同施壓，但多年來卻未有得到相等關注。

荃灣海傍長年以來的臭味問題，暴露了政府對社區治理的效率不彰、改革不善，令荃灣海岸經歷填海、重建、起樓、入伙，惡臭仍縈繞不散。區議員各自為政、視野囿於一隅，亦無助事件盡快解決，相反小選區制滋生的腐敗及管理不善，令區議員、業委會、法團等成為利益複合體。候選人當選區議員後，對於此種種之亟待處理的社區問題，必須有所擔當。至於源於制度本身的區議會流弊，亦要適時檢視及革新制度，方為為政者改善社區治理的長遠工夫。