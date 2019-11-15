緊急服務性命攸關　分紅海的精神丟失了嗎？

消防處發言人周五（15日）發言表示，受近日聚眾活動影響，本港多區道路遭到堵塞，其中包括消防局及救護站附近路段，令消防及救護車輛未能執行滅火救援及緊急救護服務。發言人希望社會各界能夠與消防、醫護配合，並呼籲所有人士克制。伊利沙伯醫院亦表示不少駕駛者有見道路擠塞，轉而取用醫院內道路，也使院內運作受到影響。

自11月11日起，示威者發起「三罷」行為，不只呼召市民罷工罷課罷市，亦透過堵路等方式試圖癱瘓交通。向來以「無大台」自居的示威者堵塞的道路愈來愈多，而且愈來愈忽視其對社會運作帶來的影響。當連消防處亦要發聲明，指出消防及救護服務已受牽連，並要求各方克制之時，無疑已反映社會失序愈來愈嚴重。

11月15日網民第五日發起「三罷」，上午7時許，漆咸道南及暢運道十字路口交界佈滿以磚頭、鐵馬以及大膠帶架設的路障。(陳晶琦攝)

人道立場出發 救援不能受阻

消防處人員周五嘗試清理消防局及救護站附近路障，重開附近道路以供消防、救護車輛出入。有關行動旨在讓消防、救護車輛進出，盡快處理市民求助，以為市民提供緊急救援服務，保障市民生命財產。

從人道立場而言，救援服務關生命安危，香港每一位有需要人士都應盡快得到援助。消防服務承諾在6分鐘內抵達樓宇密集地區處理火警，救護車亦須在接報後12分鐘內到達，現場情況瞬息萬變，一兩分鐘延遲足以扭轉救援成敗。無論是示威堵路，抑或一般駕駛者貪圖方便，不論任何身份、任何人士，阻礙救援服務都不能接受。

消防、救護工作值得各界體諒，不同人士都應盡力配合。病人健康是醫護的首要顧念，滅火救援是消防的重要工作，不應因政治問題而遭到阻礙。政治問題需要政治解決，政見不能凌駕救援服務，只有病人、傷者的利益才是救援時的首要考慮。日前科大學生墮樓事件，社會各方便力陳救援及送院時機之重要。在消防處清理消防局、救護站鄰近路障時，各方應保持克制，以傷病利益為依歸，避免衝突發生。

反修例遊行中，多次出現「分紅海」景象。（資料圖片／香港01記者攝）

消防、醫護一直與港人同行

自反修例風波以來，消防、救護一直無分立場，專業為市民服務。期間雖經歷消防處副處長梁偉雄「曱甴論」、醫護疑向警方泄露病人資料等爭議，但仍無損市民對前線消防醫護信任。周四（14日）有市民在愛丁堡廣場發起「消防救護打氣集會」，逾千市民出席，期間市民向消防救護致謝，消防救護亦在台上表達心聲，氣氛融洽。

醫護、消防與市民關係本該如此，以救急扶危作為原則，各方本無衝突。回想運動之初，示威者「分紅海」般讓路，讓救護車迅速通過的畫面廣為國際稱頌。社會所稱頌的是有節、有度，並懂得以人道立場作大前提，不能阻礙有需要人士的精神。這種精神，如今安在？