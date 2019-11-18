旅行社捆綁銷售旅遊保　遊客應該有權揀

消委會今年6至10月期間查18間旅行社門市，了解業界銷售旅遊保險的情況，並於上周五（15日）公布調查結果，發現部分旅行團以綑綁式銷售旅遊保險，限制報團市民選擇權利，而該批旅遊保險亦售價甚高，消費者權益有待改善。

消委會以「日本5天團」、「北京5天團」及「潮汕3天團」作比較標準，期間共查詢18間旅行社門市87次，並查閱34個網上旅行團資料。結果發現其中6間會捆綁銷售旅遊保險，除非符合特定條件，否則市民報團前須要同時購買指定旅遊保險。

消費者選擇權應獲保障

市民報團時有旅行社為其購買保險，或能帶來方便，但旅遊保險種類多樣，價錢、保障範圍各有不同。例如部分旅遊保險會保障高危活動，甚至電子產品的遺失、損毀，市民應按照個人需要選擇合適保險計劃，綑綁式銷售的旅遊保未必能滿足每位市民所需。

同時，綑綁式旅遊保險，對已購買全年旅遊保的旅客不公。調查發現，其中1個由旅行社營辦的日本團，硬性規定報名者須購買指定旅遊保，變相使本身已有全年保的旅客購買自身不需要的保障，白付保費之餘，根據條款客也不會有「雙重保障」。香港旅遊業議會應帶頭檢討機制，限制旅行社綑綁式銷售旅遊保險的手法，變為向旅客提供建議，給予空間讓旅客決定是否跟隨旅行社購買保險。

比較資訊不足有待改善

雖然並非所有旅行社都強制旅客購買指定旅遊保，但不論是旅行社「指定購買」或「代售」的旅遊保險，保費普遍較高。旅客參加旅行團時，大都因為旅行社代辦旅遊保險手續方便，保費涉及金額不大，少會比較其他旅遊保險產品再下決定。但據調查發現，旅行社提供的保險保費由$94至$305不等，當中短線團的保費比例更見高昂，例如有價值$899的旅行團，個人保費高達$260，佔整體團費接近3成。

就此，香港旅遊業議會有必要檢討保費展示方式。旅行社在推薦某保險計劃時，除了須清楚說明保險計劃保障範圍外，亦應說明保險佔團費比例，以及提供多於一個涵蓋範圍不同的保險計劃供顧客選擇。

現今「自由行」、「背包客」盛行，參加旅行團的旅客愈見減少，購買旅遊保險的途徑也變得繁多。香港旅遊業議會在整頓旅行社銷售旅遊保險的手法時，亦應考慮以不同方式協助市民選擇旅遊保險，例如提供方便的比較平台讓旅客選擇與適合行程的保險計劃。或與保險業界相討，建議業界以統一格式發布旅遊保險資訊，讓消費者在購買旅遊保險時能夠作出更精明決定。