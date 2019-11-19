理大危機彈性處理　見證理性的力量

警方包圍理工大學以求拘捕校園內數百計示威者的事件，引來各界關注與焦慮，所幸警方採取圍而不攻的策略，沒有強行清場，而一些有影響力的人士群策群力，在警方與留守者之間周旋，終在劍拔弩張的氣氛下，成功勸服大多數留守者和平離開。社會抗爭惡化成像理大事件如此境地，必非廣大市民所樂見，幸得「和理非」精神在關鍵時刻發揮作用，這場「救人」行動實實在在說明，和平與理性是使社會擺脫暴力惡性循環的關鍵。

上周激進示威者以堵路、破壞交通等方式企圖強迫全港市民「三罷」。一些示威者後來聚集在理大校園內，利用地勢對附近的紅隧拋擲磚塊等雜物，最終徹底癱瘓了這條連接香港島與九龍的交通大動脈。上周五，另一邊佔領中大的示威者散去，一部分主張據守的激進示威者移師理大，令校園內人數增加。到了周末，當其他大學及周邊道路的緊張狀態陸續解除之時，警方對理大構築起包圍圈，與示威者爆發激烈衝突，理大外面的道路與行人天橋燃燒彈與催淚彈橫飛，校園內火光熊熊，即使市民早已對警方與暴力示威者的對抗習以為常，理大這場持續了幾乎一天一夜的「攻防戰」之暴戾程度，想必也使人們觸目驚心。

警方包圍理大之後，表明理大一帶的暴力行為已達暴亂程度，任何留守並協助示威者的人都可能干犯暴動罪。警方要求校內所有人馬上離開校園，但同時也堅持所有離開的人都會被拘捕，結果令留守者不敢離開，並三番四次衝擊警方防線，試圖突圍。另一方面，也有人於網上呼籲示威者支援和救援留守者，從周日晚開始，便有示威者到理大附近試圖救援，更與警方發生激烈衝突。

曾鈺成、張達明等人進入理大與示威者對話。（梁鵬威攝）

對於這次如此勞師動眾，警方消息稱是希望把最激進「勇武派」一網成擒。「勇武派」的暴力抗爭手段不僅違法，也遠遠超過社會道德底線。但是，社會上下也都清楚，被圍困的大多是大學生、中學生。對於年輕人，社會總給予更多的同情，更何困他們也非盡皆「勇武」，而是有不少人在共同的抗爭訴求之下，抱着同情或協助的心態，到來用不同方式支援「前線」抗爭者，他們也許沒有想過自己會成為網中魚。如何在法理情之間取得平衡，避免圍捕演變成流血衝突，把香港拖入不測之淵 ,既考驗警方的智慧，也需要有能力應對危機的人扛起責任。

斷續有社會賢達趕到理大外面試圖斡旋，到了周一（11月18日）晚上，局面迎來明確的轉機。包括港大法律學者張達明、建制派元老曾鈺成、理大校董會主席林大輝、前財政司政治助理羅永聰等知名人物，以及多所中學的校長來到現場，爭取說服留守者離開。他們屬於不同的政治光譜，卻共同發揚了「和理非」的精神，展現了香港當下亟需要的節操。在警方堅持拘捕的前提下，他們的「救人」任務並不容易實現。幸好警方也展現了彈性，同意讓未成年者離開時不被即時拘捕，而是只需接受警方登記拍照，保留追究權利。從深夜開始，陸續有留守者接受安排，離開理大，使得校園內外的緊張氣氛逐步紓緩。

執法是警方的責任，如果被捕者干犯嚴重罪行，當然應該給予相應的制裁，但如前文所言，留守理大的人包括大量支援者，甚至是一心前往守護示威者的守法者。對這些人的司法處理顯然不能一概而論。徹夜留在理大的張達明在勸說留守者離開時，便根據自己專業知識指出，按他的理解，警方除非有足夠證據證明該人犯下暴動，否則單憑留守理大內不易提告和入罪。法律問題最終應當由法院去裁定，但張達明的講法亦從側面反映了理大留守者，乃至整場風波龐大的被捕者在司法程序上要如何處理，將會是一個極為艱鉅的任務。

11月19日，許智峯帶領數十人離開理大。（梁煥敏攝）

警方周二透露，連日的圍捕行動中有逾千人被拘捕或被登記身份，包括數百計未成年人。我們認為，無論是警方還是檢控人員，在接下來的司法程序中必須寬嚴有度，應該區別辨識不同人所涉問題的嚴重性，對情節比較輕的人作小懲大戒，特首甚至可以在事後積極考慮用特赦等權力，給予他們盡早改過自新、重新出發的機會。說到底，這一場社會衝突由政治問題直接引燃，需要借助政治能量打造復和的基礎。

我們一直反對示威者以「強制三罷」等激進甚至暴力方式騎劫香港社會正常運作，這不單解決不了問題，更只是「抽刀向弱者」，令低下階層的普羅大眾承受最大的後果。與此同時，一味依靠警力用「強」，無法根除造成這場社會動盪的深層次問題。不要忘了，即使警方宣稱已將核心「勇武派」包圍於理大之內，仍有數千計示威者在附近不同地點集結，用激進手法試圖營救留守者。我們要再重申，政府必須審時度勢，在危機解除後果斷推出了各種措施，推動社會和解。