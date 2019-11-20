學校停課、大學資訊日取消　中六生升學怎麼辦？

「大學聯招辦法」（JUPAS）網上申請即將於12月4日晚上截止。雖然教育局宣布復課，但反修例風暴持續，社會氣氛未見平穩。停課期間升學資訊不流通，不少學生情緒受到困擾，中六學生只能倉促安排升學，情況難言理想，當局及大學校方應考慮彈性處理。

選科不能草率 聯招限期應推遲

JUPAS選科關乎前程，報讀課程影響中六學生未來四年路向，甚至左右畢業以後出路，學生應該在充足資訊下作出抉擇。然而，中大、城大、嶺大資訊日相繼取消，其餘院校改期待定，學生無法如往年一樣親身到大學了解學科資訊。停課期間，教師也無法提供升學資訊，難以直接就學生能力、興趣提供升學意見。大學聯合招生處應先讓學生充分了解不同院校、學位資料後，再來讓學生安排選科。

同時，不少學生受事件影響情緒，教育界應讓學生有更長時間回復情緒後，再來決定升學路向。津貼中學議會當然執委、獅子會中學校長林日豐亦表示，預計個別學生對示威事件投入及關注度較高，而理工大學事件等亦令學生憂心，復課後情緒或會不穩。大學聯合招生處應配合本年度特別狀況，推遲申請期限，先給予時間學生沉澱情緒，再作影響未來的重大決定。事實上，教育界立法會議員葉建源周三（20日）亦致函大學聯合招生處，建議延遲「大學聯招辦法」網上申請限期至少一星期，讓學生審慎考慮升學前程。

不少學生受事件影響情緒，教育界應讓學生有更長時間回復情緒後，再來決定升學路向。（梁煥敏攝）

停課如骨牌 教育局須做好準備

停課不是圈套與否的考慮，若上學路面混亂，教育局基於安全，無法要學生強行上課，承受不必要風險。雖然教育局宣布周三復課，但部分學校如拔萃女書院及嘉諾撒聖瑪利書院，因需清理催淚彈殘餘物等原因，仍未能復課。

因應停課而將JUPAS期限推遲一兩星期，目前仍屬可控，但風波未完，未來停課或無了期，教育局應為最壞情況作好準備。首先，停課將影響學生備戰DSE，教育局應聯同各中學配合學生所需，在學業上、情緒上各方面輔助學生。其次，中學文憑考試下年三月將至，若示威衝突持續，公開考試會否被迫延期，甚至引發出現骨牌效應，導致JUPAS大學收生程序推遲，影響下學年大學運作？就此，教育局應為最壞狀況積極準備，並與考評局、大學校方等制定各種應變方案，確保整個升學流程得以順利進行。